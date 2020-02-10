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 Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщилши в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - со станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
в районе Орехово - с станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела;

рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - с ручного противотанкового гранатомета.

Сегодня, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Враг применял 152- и 122-мм артиллерию и запрещенные минометы, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3174887
 
 
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Ореховое - на самом деле это и есть Золотое.

Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9700
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Чому брехло Оманське мовчить як риба ап льод?
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