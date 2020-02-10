 Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник пенитенциарного учреждения систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества.

Правоохранители задержали злоумышленника во время попытки внесения в изолятор очередной "передачи" с 200 дозами метадона, 50 граммами каннабиса и 20 таблетками-усилителями наркотического эффекта действия опиоидов. По "расценкам" СИЗО стоимость товара превышает 100 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за действий администрации Одесского СИЗО погиб заключенный, - ГБР

Подобные передачи сотрудник проносил в СИЗО каждый рабочий день.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к передаче наркотиков в СИЗО.

Читайте: Сотрудник колонии проносил наркотики заключенным на Черкасщине, - СБУ