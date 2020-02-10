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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1666) Одесса (5897) правоохранительные органы (932) СБУ (14332) СИЗО (1146)

 Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки наркотиков в одесский следственный изолятор сотрудником учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник пенитенциарного учреждения систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества.

Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ 02

Правоохранители задержали злоумышленника во время попытки внесения в изолятор очередной "передачи" с 200 дозами метадона, 50 граммами каннабиса и 20 таблетками-усилителями наркотического эффекта действия опиоидов. По "расценкам" СИЗО стоимость товара превышает 100 тыс. гривен.

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Подобные передачи сотрудник проносил в СИЗО каждый рабочий день.

Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к передаче наркотиков в СИЗО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174884
 
 
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Терміново підняти йому зарплату! Сотруднік труділся але грошей не вистачало! А він усього хотів собі хатинку в півтора поверхи на 170 кв.метрів з гаражем та одну-дві автівки. Сотрудник одесского СИЗО задержан с наркотиками для заключенных на 100 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7418
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Вот так бы бравые ребята позадерживали бы сейчас всяких портновых, сивох, королевских рабиновичей.........от задержания этого сотрудника Украине и каждому украинцу не холодно ни жарко, а то что творят прорашистские мрази - песец неминуемо надвигаеться и на государство и на всех нас.
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о...зеков сегодня поломает... (а деньги то небойсь вперед уплатили... облом! )
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боюсь назвать в слух, в каком месте он проносил наркоту.. и почему потом воняло говном..
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Глубоко пускает свои корни(и щупальца) коррупция.
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