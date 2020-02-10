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Все про:образование (1934) учебники (198)

 Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками

Более 440 тысяч третьеклассников "Новой украинской школы" могут остаться без новых учебников из-за риска блокировки конкурса учебных материалов. Чтобы предотвратить это, Национальная образовательная ассоциация обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом взять под личный контроль вопрос обеспечения школьников учебниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Национальной образовательной ассоциации

"Ученики украинских школ со следующего учебного года могут остаться без новых учебников. Особенно угрожающей складывается ситуация с обеспечением учебной литературой учащихся "Новой украинской школы". Без новых учебников они не смогут начать обучение по новой образовательной программе. Отсутствие средств обучения фактически перечеркнет инициативы Президента и Правительства в образовательной политике и сорвет ряд процессов реформирования образовательной системы", - говорится в обращении к Владимиру Зеленскому.

В Национальной образовательной ассоциации отмечают, что ситуация с неудовлетворительным обеспечением школьников учебной литературой повторяется из года в год.

"Это следствие непродуманной и неэффективной системы отбора и закупки школьных учебников, которая перешла в наследство нынешнему руководству образования. Конкурс учебников, который проводит государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования", не является открытым, прозрачным, гласным и справедливым. В этом году неквалифицированные эксперты субъективно, с нарушением действующих требований законодательства отклонили около десятка проектов учебников для 3 класса "Новой украинской школы".

По учебникам этих авторов учатся сотни тысяч учеников "Новой украинской школы". Обжалование в суде непрофессиональных и необоснованных выводов экспертизы приведет к остановке конкурса на неопределенный срок и несвоевременной закупки школьных учебников, из-за чего более 440 тысяч учащихся "Новой украинской школы" не смогут начать обучение", - отметили в НОА.

Педагоги также обратились к образовательному ведомству с призывом допустить все представленные на конкурс проекты учебников к следующему этапу конкурса и предоставить возможность исключительно учителям-практикам выбрать качественные учебники.

"Мы убеждены, что только профессионалы, которые учат будущее Украины - наших детей, могут выбрать средства обучения для них, а не 2-3 эксперта", - говорится в обращении.

Как сообщалось, председатель правления Национальной образовательной ассоциация Виктория Войцицкая заявила, что проведение экспертизы учебных материалов никак не влияет на качество учебника и имеет запретительный характер, так как эксперты отсекают учебники от школы, вместо того, чтобы усовершенствовать его своими рекомендациями и предложениями".

Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174881
 
 
 Топ комментарии
 
Только правильный букварь, а не то, что ты несёшь с трибуны:
Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками - Цензор.НЕТ 7009
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Не чіпайте рояліста! Він грає, як може!
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йохані раби, засуньте собі у сраку ту челобитну!
це питання поза компетенцією президента
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Бачите, його адепти не можуть його не чіпати. Для них він-як для християн - Христос, чи мусульман - Аллах, до якого одні моляться мінімум - двічі на день, а другі - 4 рази. І ті, й інші вважають, що Христос, як і Атосх повинні вирішити всі їхні проблеми замість них самих. Так само вважають і зебіли. Тому і звертаються до свого зеленого божества. Це така зелена релігія.
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Какое вмешаться? Этот трусливый "работничек" и на работе не появляется. А вы "вмешаться". О чем вы?
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ну так Ленка шопинг требует за госсчет..)
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Пора уже на и идише учебники. У нас все равны.
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Зеля, раздай им по букварю, т.к. сам ничего больше не прочитал.
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Только правильный букварь, а не то, что ты несёшь с трибуны:
Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками - Цензор.НЕТ 7009
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йохані раби, засуньте собі у сраку ту челобитну!
це питання поза компетенцією президента
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враховуючи той факт, що презедент повністю некомпетентний - це точно поза його компетенцією Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками - Цензор.НЕТ 5893
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любий президент не компетентний по цьому питанню в нашій парламентсько-президентській республіці
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в даному випадку, робиться телефонний дзвінок некомпетентному премєру і ставиться завдання припинити бардак з закупкою підручників.....
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Хіба це входить в обов`язки президента? А чим міносвіти займається? Може ще Зе має відповідати за штори в кожному класі?
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У Нелоха вся влада в його руках, ось і відповідає за все.
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А чим МОН займається? Це дебілізм нової влади?
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це може бути частиною маніпулятивного шоу по монархізації президентської посади
потім монобільшість передадасть диктаторські повноваження президенту, а мудрий нарід буде вже до цього підготовлений
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да какая разница - учатся дети в Украине или нет - моникины дети не в Украине будут учиться,в прочем как и у Пети и у остальных так же
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Мля. А каюбмин и министр образования - не? Не помогут.
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Чувака на самокаті призначив Оманський, а міністра освіти призначив самокатчик. Зелена монобільшість це затвердила. Чувак на лісапеті власноручно всім керує і несе відповідальність за все.
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Справедливости ради, всех их назначила Рада.
И я отом же. Что не так?
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та уже скоро учебный год заканчивается...нафига такая срочность?надо бабки распилить?или учебники истории под табачника поменять?
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Я вважаю, що усі з своїми проблемами повинні звертатися до Зе. Він добрий, як дєдушка Лєнін і тому буде кожного слухати і допомагати. Але він просить, щоб на свої автівки клеїли рекламу СН та зробили на одяг нашивку " ми зробили вас разом".
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С этими учебниками вечная жо.....а Потому что эти реформы, как по мне, никогда не закончатся. Уже 30 лет их наблюдаю. Хоть одну завершили полноценно. Каждый кабмин свою лепту вносит. Примите уже на 15-20 лет дорожную карту и идите, несворачивая.
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я не исключаю, что у них дилер общий.
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Думаю, что она права (по степени е*анутости они 1:1).
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Печерский суд так решил,а виноват Зеленский?Забавно.Логично тогда и Порошенко в этом обвинить,он же судебную рехформу провел.Посмотрим,что аппеляция покажет.
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С октября уже новая прошла, от Лакеев и Оманского. Ты много пропустил.
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А это точно к Зеленскому нужно обращаться, эти обращальщики хоть школу закончили?
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От Петро Олексійович кожному першокласнику Букварик вручав, і навіть грошей за це не брав. )
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А міністр що робить? Чи їй 36000 гривень мало? То в нас безвіз, хай їде до Польші на заробітки.
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А він уже приїхав, чи і досі Лєнку по римським бутікам вигулює?
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Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками/ Правильно.Это раньше за учебники ,санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за учебники ,санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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Нафиг те учебники??? не легче в каждый класс купить планшет или электронные книги и в них можно любые учебники закидывать и не тратиться каждый раз на печать книг новых. такое чувство, что 19 век...
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Украина должна производить электронные книги для школ!!!
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В Николаеве на это потратили 15 млн! В итоге - ни книг, ни денег...
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В держбюджеті-2020 не передбачено коштів на "державу в смартфоні"
Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 2364
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обеспечением школьников учебниками/ Обещания Новосад: Школа должна стать / будет/ перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит . Откровения Новосад: Сексуальное образование в школе - это важно ./В Украине слишком много учителей /.Жалобы Новосад: "Я не видела у нас ни одного учебника без ляпов". На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка. Результаты Новосад: Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно./ Новосад заблокировала повышение зарплат учителям/ появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн.
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Ну вот зачем вы бубачке про учебник напомнили?! Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 3551 Щаз как вспомнит, как свой букварь под гаражами крыворожзскими скурил... Опять жеж в занюх уйдьот... Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 7322 Жыстокие, вы, порохоботы! Зеленського закликали терміново втрутитися в ситуацію із забезпеченням школярів підручниками - Цензор.НЕТ 8437
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ему некогда - он еще лесников гоняет и с судьбой Шарика решает
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Призвать ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского? Это невозможно, военкомы подтвердят. И нафига тем детям учебники, кода без 36 косарей в месяц на рыло они и так повыздохнут, министерка образования Новосад подтвердит.
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