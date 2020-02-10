 Зеленского призвали срочно вмешаться в ситуацию с обеспечением школьников учебниками

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Национальной образовательной ассоциации

"Ученики украинских школ со следующего учебного года могут остаться без новых учебников. Особенно угрожающей складывается ситуация с обеспечением учебной литературой учащихся "Новой украинской школы". Без новых учебников они не смогут начать обучение по новой образовательной программе. Отсутствие средств обучения фактически перечеркнет инициативы Президента и Правительства в образовательной политике и сорвет ряд процессов реформирования образовательной системы", - говорится в обращении к Владимиру Зеленскому.

В Национальной образовательной ассоциации отмечают, что ситуация с неудовлетворительным обеспечением школьников учебной литературой повторяется из года в год.

"Это следствие непродуманной и неэффективной системы отбора и закупки школьных учебников, которая перешла в наследство нынешнему руководству образования. Конкурс учебников, который проводит государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования", не является открытым, прозрачным, гласным и справедливым. В этом году неквалифицированные эксперты субъективно, с нарушением действующих требований законодательства отклонили около десятка проектов учебников для 3 класса "Новой украинской школы".

По учебникам этих авторов учатся сотни тысяч учеников "Новой украинской школы". Обжалование в суде непрофессиональных и необоснованных выводов экспертизы приведет к остановке конкурса на неопределенный срок и несвоевременной закупки школьных учебников, из-за чего более 440 тысяч учащихся "Новой украинской школы" не смогут начать обучение", - отметили в НОА.

Педагоги также обратились к образовательному ведомству с призывом допустить все представленные на конкурс проекты учебников к следующему этапу конкурса и предоставить возможность исключительно учителям-практикам выбрать качественные учебники.

"Мы убеждены, что только профессионалы, которые учат будущее Украины - наших детей, могут выбрать средства обучения для них, а не 2-3 эксперта", - говорится в обращении.

Как сообщалось, председатель правления Национальной образовательной ассоциация Виктория Войцицкая заявила, что проведение экспертизы учебных материалов никак не влияет на качество учебника и имеет запретительный характер, так как эксперты отсекают учебники от школы, вместо того, чтобы усовершенствовать его своими рекомендациями и предложениями".



