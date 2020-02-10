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Все про:грипп (462) смерть (6411) Запорожская область (737)

 Три человека в этом эпидсезоне умерли от осложнений гриппа в Запорожской области

В Запорожье от осложнений гриппа умерла женщина. Это уже третий летальный случай от гриппа с начала эпидсезона в области.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила врач-эпидемиолог ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Минздрава" Любовь Акчурина, передает Цензор.НЕТ.

"У женщины, жительницы Запорожья, при обследовании медики диагностировали грипп типа А. Женщина имела также большое количество хронических заболеваний. В больницу она попала уже в тяжелом состоянии", - отметила врач-эпидемиолог.

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По ее словам, женщина обратилась к медикам 26 января, грипп диагностировали - 28 января, а умерла она 5 февраля.

В лабораторном центре отметили, что в области продолжается вакцинация против гриппа. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 21154 человека, за последнюю неделю привито 16 человек.

Напомним, в Запорожской области от осложнений гриппа умерла беременная женщина, ребенка медикам удалось спасти.

Источник: https://censor.net.ua/n3174879
 
 
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канешна ))) их этому еще в медучилищах учат )))
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Зараз досить важкий грип, тому і без короновірусу треба берегтися.
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На коронавирус у нас просто не проверяют. Нечем и не за чем - узеленским нужна эпидемия. Так что сдохнешь неизвестно от чего.
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