EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  6125  96
Все про:Порошенко (17984) Портнов (511) Панама (43) Европейская Солидарность (254)

 Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС"

Генеральная прокуратура Панамы отказала Андрею Портнову в закрытии уголовного дела.

Об этом сообщила генеральный секретарь Генеральной прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".

Как говорится в направленном в Украину документе, "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений".

Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Очевидно без Печерского суда это сложно сделать. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой лживых показаний против Порошенко, сам Порошенко признан потерпевшим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд Панамы закрыл дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, - Новиков

"Стоит напомнить, что большинство дел против Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь близкого соратника Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что тянет на уголовную ответственность.

Но ГБР это орудие политических репрессий Офиса Президента, который поставил задачу любым путем остановить активность оппозиционного лидера Петра Порошенко и уничтожить его политическую репутацию", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3174877
 
   
 Топ комментарии
 
Портянка только в Украине "грамотный юрист", а в Панаме он гуано.
 показать весь комментарий
 
В Панаме зебилы наступили на грабли.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у нас борец с коррупцией-жена и дети граждане Франции. С 2010 начало карьеры борца - Директор Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; -керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- є заступником міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
 показать весь комментарий
 
 
Ну почему? Количество выигранных Порохом со товарищи судов уже перевалило за два десятка. И в Украине тоже, даже в Верховном суде. Только вот зелебобикам этого никто не рассказывает, чтобы не расстраивать их нежные организмы. Про это каналы ни гу-гу.
 показать весь комментарий
 
 
І це у офшорній!!!! Панамі! Виявляється, брехун і наклепник Портний є авторитетом лише для українського судочинства по-Зеленському. От так!
 показать весь комментарий
 
 
портний авторитет для судді Печерського суду. Ригівське падло якого ніяк не засадять у буцигарню! Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5397
 показать весь комментарий
 
 
Арсен Зекиров:
Почему Пороха продолжают топить?
Вы еще не поняли почему Пороха продолжают топить?
Ну тогда я попробую обьяснить.

Ну во-первых. Есть такая пословица. "Если ваши враги кричат вам в спину, радуйтесь, это означает что они позади вас". Все эти рейтинги - шмейтинги, реально врут. Никаких 73% у них давно уже нет. Иначе они бы вели себя совсем по другому, и давно забыли бы что был такой президент по фамилии Порошенко.
Против него продолжается информационная атака, потому что в реальности у него очень много поддержки. Он появляется в публичных местах и везде его встречают с уважением, селфятся и жмут руку. В отличии от него, тот который якобы набрал 73, ходит под охраной в бронике и памперсе, никого к себе не подпускает. Хотя желающих пожать его мозолистую руку, итак не видно. Плюс он боится. Знает о себе правду вот и боится.
А правда такова что все кто за него голосовал уже давно поняли что лошканулись, а тут еще и платежки новые, от балды. Вы скажете что я вру, что я оптимист и все эти прозревшие лохторатники, завтра выберут себе нового, такого же, но почему то с этим новым, кем бы он ни был, никто не воююет.
Во вторых, и я считаю это самым главным, Порошенко уже давно перешел в категорию украинцев, с которыми русишь пропаганда будет бороться даже через много лет после его смерти, и пугать своих ходячих выкидышей. Ватная скрепостания, уже сегодня называет его "нацистом", прямо как дядьку Степана.
Враг всегда знает кто представляет опасность для него и делает все возможное чтобы уничтожить. На всех остальных, враг не обращает внимания, поэтому что они не представляют угрозы. Все кроме Пороха, для рос пропаганды, просто не существуют, хотя и называют себя националистами.
В третьих, Порох сегодня самый ярый, среди украинских политиков, носитель идей национального самосознания и незалежности украинцев. Все остальные просто не справедливо занимают нишу, на которой они просто ПУСТОЕ МЕСТО. Они не могут сделать сотой доли для Украины, из того что уже сделал ПП. Он озвучил главный тезис, от которого вна расии пригорало, на протяжении многих веков, "Геть від москви".
Любой, уважающий себя националист, подтвердит что этот тезис, является базовым для существования незалежной Украины, и встанет под этот лозунг. Если вы не поддерживаете этот курс, то не имеете права называть себя украинским националистом. Просто освободите место и идите работать в колхоз, за трудодни, с криками слава кпсс.
Или вставайте в строй, та пішли разом, геть від москви. Бо настане час, коли ваши діти будуть пишатися тим, що вони "порохоботи", а вам буде соромно що ви не підтримали справжнего націоналиста Порошенко.



 показать весь комментарий
 
 
Портянка только в Украине "грамотный юрист", а в Панаме он гуано.
 показать весь комментарий
 
 
Не заперечую. 😁 Тільки хочу сказав и, що від гівна є користь. На полях і грядках. Як від добрива. А від Портного користі нема. Ніякої. Від слова "зовсім".
 показать весь комментарий
 
 
А на Зеленского когда откроют за недекларирование трат в Омане? Все перед законом равны.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть роют под Порошенко. Только уже полгода прошло. Нихера не нароют.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, для тебе, той хто оббріхав і той кого оббріхали, для тебе: «Какая разніца?».
Зєлялогіка...
 показать весь комментарий
 
 
Яких пів року? Кацапи на нього рили, як мінімум, всі 5 років. Коломойський, задніх не пас. А нарили ту брехню. яку портнов по світу розвіз
 показать весь комментарий
 
 
Можно узнать. Где и когда будут делить средства, которые теперь не ворует Порох? И сколько каждому раздадут из съекономленного?
 показать весь комментарий
 
 
По Портновскому КПК зобовязані відкривати досудове провадження по будь якій заяві - хочаб з чортиками хрестиками і нуликами. Протягом доби занести в ЄДРДП і надати заявнику повідомлення. Далі протягом 2-х місяців повідомити про підозру або закрити провадження. Тому відкриття провадження не означає що буде повідомлення про підозру чи обвинувальний акт дійте до суду. Це богдан розрекламував портянку для ЗЕ, як нєзамєнимага, котрий зможе посадити Пороха, а за це ЗЕ запустив його з іншими ригами в Україну, скоріше всього як противагу опозиції.
 показать весь комментарий
 
 
зшмарклю почнуть совати по судах через 3 роки. Ото тоді насміємося! Кварталу з його тупими жартами і не снилося! Юзік схудне на 50 кг!
 показать весь комментарий
 
Если больше месяца не возбуждались, то понимают прекрасно, какое это фуфло, кляуза безмозглых депутатов. Напишу на тебя телегу, и откроют сразу, потому что ты лох, с тебя получат, а про Петю нужно будет доказывать, и под увеличительным, там всякий сифилис не пролезет.
 показать весь комментарий
 
 
Да хоть 50. Как и предыдущими "делами" - попиарятся, не пустят Пороха на какое-нибудь мероприятие, где он должен был пересечься с трусливым бубочкой, и тихонько закроют за неимением состава.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а чтобы подтвердить эти дела обратились в Панаму, где на самих "открывателей" этих липовых дел завели уголовное дело за клевету
 показать весь комментарий
 
 
яників до сміттєвих контейнерів руками закидали
цих будуть вилами
 показать весь комментарий
 
 
Когда Потнов выступает, такое впечатление , что он только с панамских плантаций.
 показать весь комментарий
 
 
-
22 февраля покинул территорию Украины. 28 февраля Генеральная прокуратура Украины потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать Андрея Портнова.
6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Портнов числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции. Сам Портнов заявляет, что не имеет финансовых активов за рубежом
25 мая 2014 года ФМС России предоставило Андрею Портнову разрешение на временное проживание сроком на 3 года.
В это время продолжал оказывать юридические консультации предпринимателю Игорю Коломойскому, сотрудничество с которым началось в 1999 году. Также оказывал юридическую поддержку Вячеславу Химикусу, обвинявшему экс-нардепа Сергея Пашинского в причинении тяжёлого телесного вреда.
С августа по октябрь 2018 года являлся владельцем корпоративных прав на информационный телеканал NewsOne, который в итоге перешли к бизнес-партнёру и политическому соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку..
..
 показать весь комментарий
 
 
они щас в ФБ все, там ботоферма с профилями тетушек сплошь
 показать весь комментарий
 
 
угу, которые разные тетушки слово в слово пишут разным людям в разное время. Тут так не получится, а мозгов на свои посты у них нет, только цитаты из методички.
 показать весь комментарий
 
 
Портянка має відповісти за всі безчинства. Нехай хоч в Панамі.
 показать весь комментарий
 
 
та шож такое?не все прокуратуры в мире слушаюцца портнова.надо их наказать...
 показать весь комментарий
 
 
Пусть этот гомозоофил теперь попробует в Панаму письма слать, с угрозами "вы@бать там всех в их собачий рот", как он тут привык проблемы решать.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, а шо, Портнов Ген.прокурора Панамы не может на твиттере матюками с гомосексуальным подтекстом обложить ? Это только в Украине так можно?
 показать весь комментарий
 
 
Панаме срать на Портнова, на пэтю и Украину. Главное, шо деньги и не маленькие, госслужащего питра парашенки находятся в Панаме и ими можно мутить.
 показать весь комментарий
 
 
Ну нарешті геополітичний знавець користуючись зебільною логікою нам все пояснив. Дякую. Дуже дякую.
 показать весь комментарий
 
 
а сколько именно там петиных денег, расскажи нам развернуто, зебил...)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
**********, там ВСЕ деньги сыньоносого в слепом трасте, прикинь степень патриотизма твоего боса.
Кстати, ныкал он туда бабки при Дебальцевском котле, факт общеизвестный
 показать весь комментарий
 
 
Убогое, и как ты себе это представляешь? Активы Порошенко - не мешок с деньгами, или КАМАЗ с драгоценностями, как у яныка. Активы Порошенко - это заводы, компании, земля в конце концов. Они здесь, в Украине. А твои мозги... даже не знаю где, и искать наверно бесполезно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Убогое, активы выведены в управление слепого траста в Панаме зарегистрированного и похрен, где те активы территориально расположены, налоги стрижет панама.
Вот такой вот патриот, госслужащий миллиардер питро парашенка.
 показать весь комментарий
 
 
Да в спам сепарок пособник окупантов ЗЕбил. Ох и бомбит у тебя от Порошенко бо Украину твоему ***** не здал..
 показать весь комментарий
 
 
Полудурок зеленый, так сколько денег у Пороха в Панаме? Все? А налоги кто в Украине заплатил? Твой клован? Таки нет! Порох и Рошен! Так что врешь ты, как обычно.
 показать весь комментарий
 
 
Полудурок соевый, осмысли мной написанное выше. Хотя куда тебе...
 показать весь комментарий
 
- Потому что, у панамского там все схвачено? Да, зебилы?
 показать весь комментарий
 
 
Портнов только в Украине цабе большое. В свободном мире - Портянка.
 показать весь комментарий
 
 
Самое прикольное то, что вонючего парашника и совкодрочера Портнова в Панаме засудила Генпрокуратура под руководством Кастро. Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5128
Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4658
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
остановить активность оппозиционного лидера Петра Порошенко - а каким боком Порошенко лидер оппозиции, если даже его партия не первом месте в оппозиции?

Пришиваете мародеру липовые достижения, некрасиво.
 показать весь комментарий
 
 
зєбіле, ти справді вважаєш, що Зеленський покінчить з борошнами України?
 показать весь комментарий
 
 
Схлестнулись два честнейших человека..и где?! В генпрокуратуре страны-офшора..
 показать весь комментарий
 
 
Как-то нєожиданно... Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4652 вєдь портянко - такое всєсільноє бенє-под*уйловноє чморидло! Нєтаклі?!
 показать весь комментарий
 
 
они там в панаме охренели! Что творят!?
Не знают что это друг выдающегося политика современности
по совместительству поцЗедента
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наивно было надеяться на иной исход,ведь Пецин "слепой траст" главный инвестор в Панамскую экономику.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли свято вірили в панамську феміду, поки пртнов обріхував Пороха. І абсолютно не вірять панамській феміді, яка завела справу на портнова за його брехню. Зебіли
 показать весь комментарий
 
 
Та у ЗЕбилов с этой властью совсем беда...ЗЕбильное стадо просто не успевает переобуваца от постоянных зашкваров своих квартальных кловунов...Бедолаги с утра одно варнякают, к обеду из ЗЕшобла шо то отчебучит, и к вечеру ЗЕбилы вынуждены уже совсем другое варнякать...
 показать весь комментарий
 
 
Зелебобы снова обосрамшись! Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 9451
Фейковые дела могут клепать на активистов и политических оппонентов, продажные судьи и прокуроры только в Украине!
 показать весь комментарий
 
 
В России ещё могут, но там для зе-команды браться.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, хоть панамская генпрокуратура отстаивает право и независимость Украины, в отличие от украинской.
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению прокуратура Панамы реально не сможет ничего сделать этому ублюдку. Его там даже могут осудить, но всё, что это означает - урод просто не сможет поехать в Панаму. Что он легко переживёт, я думаю.
Вот если бы его выдали Панаме для отбытия наказания в их тюрьме, это было бы другое дело...
 показать весь комментарий
 
 
Не уверен в обознанности панамской прокуратуры в тонкостях политической кухни Украины, но судя по всему бабло они считать умеют, а в таких делах Пете скупость не присуща.
 показать весь комментарий
 
 
Это только зебилы жрут говно Портнова бочками. Жрите дальше, не обляпайтесь... говноеды.
 показать весь комментарий
 
 
З Портянки такий же юрист як з Бєні бізнесмен. Якщо бєня такий геніальний бізнесмен то чому він не міг заробляти у країнах вільних від корупції з вільною конкуренцією ? То саме портянка, чого не організував міжнародну адвокатську контору, чи на гірший випадок в МГУ "проффесором права". Правильно, бо за межами України в їхніх схемах "нєт лаха" (у вигляді держави чи інших жадібних або беззахисних бізнесменів та громадян). Без лохів і корупції вони приречені на існування один викладачем районного коледжу інший власника 4-х ларьків на задрипаному ринку
 показать весь комментарий
 
 
Панама поступае так щоб непострадали її банки тому і захищае свої інтереси.. І щоб до її банків продовжували надходити кошти любі крадені воровані і взагалі без любого значення Вона за рахунок цього може і живе і заробляе ми можем тільки гадати допускати а точно ми цього незнаем і непонімаем бо це не для простого люду. А країни де протизаконно виводять неправильні кошти хай самі і розбираються. Чого туди вори і т.п. люди і переводять кошти незаконні.бо там можна сховати навірняка мабуть я так думаюі. З повагою пенсіонер.
 показать весь комментарий
 
 
Опоздал ЗЕбобик всё бабло уже в Оман полетело..
 показать весь комментарий
 
 
Бедные ЗЕбилы ихнему кумиру дали подсрачник даже в Панаме..и только сепарки ЗЕбилы ему сапоги вылизывают
 показать весь комментарий
 
 
А может сотворить нечаянную спецоперацию по заброске на парашюте или катапультой указанного персонажа прямо в эту самую панамку...? Да еще сверху тюбетейкой накрыть...
 показать весь комментарий
 
 
Прям заговор мировой закулисы.
В Украине ж каждый забор знает, что Порошенко виноват, а показания Портнова правда.
 показать весь комментарий
 
 
Слышь, забор, если ты такой осведомлённый, дай показания, вразуми неразумных панамцев, выведи на путь истинный и добейся осуждения Пороха. Святое дело сделаешь для твоей паРаши, в Ольгино глядишь и премию дадут.
 показать весь комментарий
 
мне кажеца то был сарказм..в Канаде плохо с юмором??
 показать весь комментарий
 
«Тонкий английский юмор», потому что он действительно другой.
 показать весь комментарий
 
Так вот Портнов же дал. Теперь на него есть уголовка за дачу ложных показаний.
Хорошо, что заборы и зебилы не подсудны. Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8586
 показать весь комментарий
 
 
Продажная панамская прокуратура. Можно открыть любой дело, если заплатить. Хряк соево-шоколадный тряхнул мошной и заплатил. Причем не очень много. Причем тут Панама до Украины? Хряк умом тронулся
 показать весь комментарий
 
Генпрокуратура Панамы отказала Портнову....
Бо у Панамі, на відміну від України, Генпрокуратою керує не Портнов. Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 3748
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх