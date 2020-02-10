 Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела за дачу ложных показаний против Порошенко, - "ЕС"

Об этом сообщила генеральный секретарь Генеральной прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность".
Как говорится в направленном в Украину документе, "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений".
Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Очевидно без Печерского суда это сложно сделать. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой лживых показаний против Порошенко, сам Порошенко признан потерпевшим.
"Стоит напомнить, что большинство дел против Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь близкого соратника Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что тянет на уголовную ответственность.
Но ГБР это орудие политических репрессий Офиса Президента, который поставил задачу любым путем остановить активность оппозиционного лидера Петра Порошенко и уничтожить его политическую репутацию", - говорится в сообщении.
Почему Пороха продолжают топить?
Вы еще не поняли почему Пороха продолжают топить?
Ну тогда я попробую обьяснить.
Ну во-первых. Есть такая пословица. "Если ваши враги кричат вам в спину, радуйтесь, это означает что они позади вас". Все эти рейтинги - шмейтинги, реально врут. Никаких 73% у них давно уже нет. Иначе они бы вели себя совсем по другому, и давно забыли бы что был такой президент по фамилии Порошенко.
Против него продолжается информационная атака, потому что в реальности у него очень много поддержки. Он появляется в публичных местах и везде его встречают с уважением, селфятся и жмут руку. В отличии от него, тот который якобы набрал 73, ходит под охраной в бронике и памперсе, никого к себе не подпускает. Хотя желающих пожать его мозолистую руку, итак не видно. Плюс он боится. Знает о себе правду вот и боится.
А правда такова что все кто за него голосовал уже давно поняли что лошканулись, а тут еще и платежки новые, от балды. Вы скажете что я вру, что я оптимист и все эти прозревшие лохторатники, завтра выберут себе нового, такого же, но почему то с этим новым, кем бы он ни был, никто не воююет.
Во вторых, и я считаю это самым главным, Порошенко уже давно перешел в категорию украинцев, с которыми русишь пропаганда будет бороться даже через много лет после его смерти, и пугать своих ходячих выкидышей. Ватная скрепостания, уже сегодня называет его "нацистом", прямо как дядьку Степана.
Враг всегда знает кто представляет опасность для него и делает все возможное чтобы уничтожить. На всех остальных, враг не обращает внимания, поэтому что они не представляют угрозы. Все кроме Пороха, для рос пропаганды, просто не существуют, хотя и называют себя националистами.
В третьих, Порох сегодня самый ярый, среди украинских политиков, носитель идей национального самосознания и незалежности украинцев. Все остальные просто не справедливо занимают нишу, на которой они просто ПУСТОЕ МЕСТО. Они не могут сделать сотой доли для Украины, из того что уже сделал ПП. Он озвучил главный тезис, от которого вна расии пригорало, на протяжении многих веков, "Геть від москви".
Любой, уважающий себя националист, подтвердит что этот тезис, является базовым для существования незалежной Украины, и встанет под этот лозунг. Если вы не поддерживаете этот курс, то не имеете права называть себя украинским националистом. Просто освободите место и идите работать в колхоз, за трудодни, с криками слава кпсс.
Или вставайте в строй, та пішли разом, геть від москви. Бо настане час, коли ваши діти будуть пишатися тим, що вони "порохоботи", а вам буде соромно що ви не підтримали справжнего націоналиста Порошенко.
Зєлялогіка...
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цих будуть вилами
22 февраля покинул территорию Украины. 28 февраля Генеральная прокуратура Украины потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать Андрея Портнова.
6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Портнов числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции. Сам Портнов заявляет, что не имеет финансовых активов за рубежом
25 мая 2014 года ФМС России предоставило Андрею Портнову разрешение на временное проживание сроком на 3 года.
В это время продолжал оказывать юридические консультации предпринимателю Игорю Коломойскому, сотрудничество с которым началось в 1999 году. Также оказывал юридическую поддержку Вячеславу Химикусу, обвинявшему экс-нардепа Сергея Пашинского в причинении тяжёлого телесного вреда.
С августа по октябрь 2018 года являлся владельцем корпоративных прав на информационный телеканал NewsOne, который в итоге перешли к бизнес-партнёру и политическому соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку..
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Кстати, ныкал он туда бабки при Дебальцевском котле, факт общеизвестный
Вот такой вот патриот, госслужащий миллиардер питро парашенка.
Пришиваете мародеру липовые достижения, некрасиво.
Не знают что это друг выдающегося политика современности
по совместительству поцЗедента
Фейковые дела могут клепать на активистов и политических оппонентов, продажные судьи и прокуроры только в Украине!
Вот если бы его выдали Панаме для отбытия наказания в их тюрьме, это было бы другое дело...
В Украине ж каждый забор знает, что Порошенко виноват, а показания Портнова правда.
Хорошо, что заборы и зебилы не подсудны.
Бо у Панамі, на відміну від України, Генпрокуратою керує не Портнов.