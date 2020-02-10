 В оккупированном Крыму продлили арест крымскотатарским заключенным по делу "Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Они будут под стражей до 15 марта 2020.

"Оккупационный суд снова не принял во внимание доказательства стороны защиты, в том числе, непричастность наших сограждан к совершению преступлений, в которых их обвиняют", – подчеркнула она.

Также суд не принял во внимание медицинские выводы о тяжести заболеваний Джемиля Гафарова и отказался смягчать ему меру пресечения. Денисова отметила, что это является прямой угрозой его жизни.

"Считаю такие действия оккупационной власти прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно права на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность", – сообщил Людмила Денисова.

Помимо Джемиля Гафарова, суд продлил меры пресечения Ремзи Бекирову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустему и Фарходу Базарову.

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