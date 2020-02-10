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Все про:арест (9938) Крым (22334) суд (22866) крымские татары (2242) Хизб ут-Тахрир (53)

 В оккупированном Крыму продлили арест крымскотатарским заключенным по делу "Хизб ут-Тахрир"

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ Киевский районный суд города Симферополь продлил арест крымским татарам, задержанным по так называемому второму симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Они будут под стражей до 15 марта 2020.

"Оккупационный суд снова не принял во внимание доказательства стороны защиты, в том числе, непричастность наших сограждан к совершению преступлений, в которых их обвиняют", – подчеркнула она.

Также суд не принял во внимание медицинские выводы о тяжести заболеваний Джемиля Гафарова и отказался смягчать ему меру пресечения. Денисова отметила, что это является прямой угрозой его жизни.

"Считаю такие действия оккупационной власти прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно права на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность", – сообщил Людмила Денисова.

Помимо Джемиля Гафарова, суд продлил меры пресечения Ремзи Бекирову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустему и Фарходу Базарову.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174875
 
 
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Ну правильно. Украинская власть решила что так и нужно. Поетому и отпустили участника террористической организации *самооборонакрыма* Антонова на волю. Украинской власти плевать на своих граждан. Главное чтобы врага не притесняли
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Крым у зелемной мрази снят с повестки дня. На 9 мая Моника приползет к ***** на гейпарад с соглашением на запуск Крымского канала в зубах.
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