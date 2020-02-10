 "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов к 8 Марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця призывает всех желающих воспользоваться длительными выходными с 7 по 9 марта. Для этого Укрзализныця уже назначила 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов. Параллельно с этим изучается спрос для дальнейшего назначения поездов в популярных направлениях", - говорится в сообщении.

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Так, дополнительные поезда поедут из Киева во Львов, Ужгород, Черновцы (через Ивано-Франковск), Ковель, Жмеринку, Винницу, Одессу и Кривой Рог, из Покровска в Харьков, из Одессы в Днепр, из Кривого Рога в Одессу, из Львова в Днепр и Одессу и из Черкасс во Львов.

Также в этот период будет назначен дополнительный рейс поезда № 095/096 Черкассы - Львов.