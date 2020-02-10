 Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга.
По его убеждению, средства массовой информации должны успокаивать общественность в таких ситуациях.
"Чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных гостиницах", - подчеркнул Кузин.
По его словам, подобное поведение - недопустимо.
"Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил Кузин.
А вообще-то огррооомная жопа над нашими головами, а накликали ее дебилы властные.
Правильно. А в Украине доказательная база - термометр. Температуры нет? Здоров. Пусть Кузин у себя дома китайский хостел развернёт. Есть подозрение, что возможности позволяют.
баригамиїхніми діловими партнерами та недоменеджерами, що туди їздять на курси підвищення кваліфікації.
Вибери, він ходитиме.
яйцятемпературу. )
Уберите срочно эту дуру юриста по проктологии! Хотя кажись уже поздно рить трускавецкую - запустили уже наверное сотни китайцев продавцов, которые на свой новый год ездили. Теперь у них контактов до нескольких тысяч! А для круизного лайнера хватило одного китайца...