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Все про:вирус (288) Китай (1142) ЦОЗ (20) Игорь Кузин (3)

 Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ

В Министерство здравоохранения поступила информация о том, что в некоторых регионах Украины гостиницы отказываются поселять китайцев из-за угрозы коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга.

По его убеждению, средства массовой информации должны успокаивать общественность в таких ситуациях.

"Чтобы у нас не порождалась определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что мы уже имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных гостиницах", - подчеркнул Кузин.

По его словам, подобное поведение - недопустимо.

"Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отказ от карантина будет основанием для отказа в эвакуации из Китая, - ЦОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3174871
 
 
 Топ комментарии
 
Я вважаю цих людей треба селити в отелі, де проживають народні депутати України - це гарантія, що за людьми буде максимальний нагляд.
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"Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил Кузин.

Правильно. А в Украине доказательная база - термометр. Температуры нет? Здоров. Пусть Кузин у себя дома китайский хостел развернёт. Есть подозрение, что возможности позволяют.
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може цього придурка з МОЗ відправити санітаром в Ухань Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1965 толераст довбаний, які нафіг туристи з Китаю?
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Я вважаю цих людей треба селити в отелі, де проживають народні депутати України - це гарантія, що за людьми буде максимальний нагляд.
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Можно еще по хаткам разместить в Конче-Заспе.
А вообще-то огррооомная жопа над нашими головами, а накликали ее дебилы властные.
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В здание ВР и в Кабмин вместо парикмахерской. Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5260
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Чим більше вимре українців- тим легше буде продавати землю.
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"Это недопустимо. Основа любой защиты - спокойствие, рациональное мышление, упор на определенную доказательную базу", - заявил Кузин.

Правильно. А в Украине доказательная база - термометр. Температуры нет? Здоров. Пусть Кузин у себя дома китайский хостел развернёт. Есть подозрение, что возможности позволяют.
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може цього придурка з МОЗ відправити санітаром в Ухань толераст довбаний, які нафіг туристи з Китаю?
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Є підозра що він не толераст і все робиться спеціально. Епідемія зараз дуже вигідна нашій зеленій владі.
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китайці як розсердяця, то нам не залишать і клаптя землі де мона стати двома ногами
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Цікаво...А занести вірус в країну це допустимо ?
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Но сам он и своих близких в таком отеле с китайцами конечно же не поселил бы, а холопам рекомендации раздаёт, хитросракий ворюга.
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Выясняйте, где тот умник живет, и будем ему с дронов на голову отходы после китайцев сбрасывать. А хозяева отелей по своему правы. Будет вспышка вируса, отель превратят в госпиталь или опечатают.
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А жрать вирусных чупакабр и змей можно? Хай катятся со своим даосизмом к едреней фене!
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Зеленым нужна эпидемия. Экономика в кризисе, кто виноват? Если бы нового вируса не было, зеленым пришлось бы его выдумать. А так - зелень доведет ситуацию до того, что люди будут умирать на улицах, кто им потом что-то скажет?
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Усю "синю птицю" виселити до Китаю, разом з баригами їхніми діловими партнерами та недоменеджерами, що туди їздять на курси підвищення кваліфікації.
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і то така, щоб задопкати один одного Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9500
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"Недопустимо" до сих пор принимать рейсы из Китая и не размещать людей на карантин! При "уровне" нашей, постсупруновской медицине.... Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5503
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Аби була Супрун- карантин точно був би. А от Скалєцкая навіть не знає що таке інкубаційний періот.
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Ну да, ну да. Знаем мы всё про Супрун. "Благодаря" ей теперь все, кто заболел (возможно, тем же короновирусом) должны пилять в поликлинику (пешком или на транспорте) и заражать на своем пути каждого встречного здорового. Знаем мы эту "каратнинщицу".
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А раніше поліклініка до вас приїжджала, що змінилось при Супрун?
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Раньше ко мне на дом приходил участковый врач. По крайней мере тогда, когда у меня была высокая температура и разгар гриппа/ОРВИ и я физически не мог идти/ехать в поликлинику и высиживать там очередь, заражая других- даже тех, кто пришел, скажем, к окулисту. У вас было иначе? Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7891
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Ти що, не вибрав собі сімейного?
Вибери, він ходитиме.
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Выбрал. Причем ДАВНО. Только, если ты не в теме, ходить-то он как раз теперь и не обязан. После "рехформы" Супрун. А у вас, в мире "по-новому", как-то иначе? Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 691
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Він за тебе бабки отримує. Так що вимагай. Ні- вибери іншого.
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А епідемія і масова смертність і справді може врятувати шкуру зеленої плісняви...
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Жёлтая саранча разлетелась по всему миру уничтожая слабых...
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Я НЕ жру летучих мышей, змей, крыс, собак и вообще абсолютно всё, что движется и что может быть выловлено в дикой природе. Почему я (гипотетически) должен жить в одном отеле, харчеваться из одних тарелок и т.д. с теми, кто всё это делает, и подвергаться опасности заболеть смертельной болезнью? Вы в своем уме, дятлы из ЦОЗ???
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Заспокойся. То не від кажанів і не від змій. Рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус.
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Возможно. Тем более. Пусть выгребают. Хотели убивать миллионы- теперь сами в дерьме. Но без нас!
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Им(китайцам) просто повезло. Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7831 Уже всё испытано и проверено, осталось Сунь Хунь в Чай и Вынь Сухим подписать.
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"Некоторые отели Украины отказываются селить граждан Китая из-за угрозы коронавируса, такое поведение недопустимо, - ЦОЗ" - Недопустимо?! Селите у себя дома, со своей семьй... Нет? Лицемеры. И ксенофобия тут ни при чём, не *******! Это нетерпимость к опаснейшему вирусу, а не к китайцам.
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Побачив китайця - перевір йому яйця температуру. )
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Лучше, у скалецкой с радуцким. За их "безпеку" пора и ответ держать.
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Граждане имейте совесть - будьте толерантными, прекратите ксенофобию и мирно подохните вместе с китайцами!
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Предлагаю селить этих китайцев у скалецкой с радуцким, причём, с обязательным карантином и для гостей, и для хозяев.
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Забыл исчо и про супруншу, не к ночи быть помянутой.
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Если бы епицентр был в Украине то китай просто бы закрыл границу для украинцев в ********* прекратил бы любое сообщение. никакой дискриминации - просто все хотят жить.
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_А вот интересно... Банда зеленского, они говорили что поработают до нового года. А как раз с нового года и начал широко расползаться этот проклятый вирус. Что-то знали? Им путлер рассказал?
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Если бы зе очистил свою команду от гнид сывочолого лузера, то и проблем бы у страны было на порядок меньше. Голосовали по приколу, а жить хотят, как нормальные люди. Так не бывает.
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Ахренеть от этих профанов трускавецких - похоже они под вечным кайфом живут. Во шо значит массажисты в роли гинекологов.
Уберите срочно эту дуру юриста по проктологии! Хотя кажись уже поздно рить трускавецкую - запустили уже наверное сотни китайцев продавцов, которые на свой новый год ездили. Теперь у них контактов до нескольких тысяч! А для круизного лайнера хватило одного китайца...
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