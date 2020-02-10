 В Харькове помощница судьи попалась на взятке 15 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Помощница судьи обещала повлиять на принятие необходимого решения по делу административного судопроизводства.

Ее задержали во время получения второй части взятки - 10 тыс. гривен. Ранее был задокументирован факт получения первого "транша" - 5 тысяч гривен.

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Взяточнице сообщено о подозрении по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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