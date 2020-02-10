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 Происшествия, Фоторепортаж
  2019  12
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Все про:взятка (4874) Нацполиция (10881) правоохранительные органы (932) судья (2213) Харьков (4571)

 В Харькове помощница судьи попалась на взятке 15 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали про получении взятки помощницу судьи районного суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Харькове помощница судьи попалась на взятке 15 тыс. грн, - Нацполиция 01

Помощница судьи обещала повлиять на принятие необходимого решения по делу административного судопроизводства.

Ее задержали во время получения второй части взятки - 10 тыс. гривен. Ранее был задокументирован факт получения первого "транша" - 5 тысяч гривен.

Также читайте: Главе одного из райсудов Закарпатья сообщено о подозрении в получении 15 тыс. грн взятки, - САП

В Харькове помощница судьи попалась на взятке 15 тыс. грн, - Нацполиция 02

Взяточнице сообщено о подозрении по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174869
 
 
 Топ комментарии
 
До купы . "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем/Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева./ Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м.
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я полагав, шо менш ніж зі ста тищами до суду геть не варто підходити
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прєзрєнійє колєг, ганьба! Сотруднікі суда за таку "взятку" должни ту помощніцу вимазать дьогтєм і обваляти в пір'ї!!! Вони позорят наш суд!!! Це тепер насєлєнійє може рішити шо за пітнацать тищ мона підходити до суду.
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Я даже думаю, что не её, а судью в перья. Это ж, стопудово, ему в клюве несла. Он же её и отмазывать будет.
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Голову суду у відставку ! Розвів бардак....Іншим причетним від 5 до 10років з конфіскацією! То була б наука...... Ну хто ж їх посадить, - всі свої....Тому й тікають КРАЩІ люди світ - заочі! Бандити керують.... за наші гроші!
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я полагав, шо менш ніж зі ста тищами до суду геть не варто підходити
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Ну, 15 меньше, чем 100. Чистая математика.
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До купы . "Не имеете права задерживать, хоть я убью сейчас кого-то", - суд закрыл дело против судьи Бабенко, которого поймали пьяным за рулем/Вовк снова стал главой Окружного админсуда Киева./ Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м.
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Господа, кто может мне напомнить в каком году в Харьков отрезали головы всей судейской семье?
Как вы считаете, не пора ли повторить подобную акцию во всех городах Украины, что бы зажравшаяся типа "фемида" не забывала о контроле со стороны граждан Украины?
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