 Телеканалу "ATR" заблокировали финансирование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт телеканала.

"Первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году", - говорится в сообщении.

В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.

Отмечается, что в 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство.

напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.

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