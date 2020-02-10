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Все про:финансирование (1384) телевидение (589) АТР (5) блокирование (237)

 Телеканалу "ATR" заблокировали финансирование

В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR - с эфирами без ведущих и гостей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт телеканала.

"Первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году", - говорится в сообщении.

В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.

Отмечается, что в 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство.

напомним, ранее владелец телеканала Ленур Ислямов сообщил, что ATR находится на грани закрытия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко одобрил финансирование крымскотатарского канала ATR из госбюджета

Источник: https://censor.net.ua/n3174862
 
 
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Лично Зе закрыл, чего непонятного, это всьо он, негодяй.
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Нагадую вкотре - абсолютна влада в країні належить особисто Зеленському і Коломойському - це рішення наріду України. Тому все, що тут відбувається - це особиста відповідальність пана Зеленського.
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Посмеялся. Республика какая у нас, президентско-парламентская или парламентско-президентская?
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Как оказалось, у нас "республика зебарановая"
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а в парламенте такие же зеленые бараны сидят ,что и на Банковой
Мудрый нарид выбрал
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Презедент Зеленський - це повна відповідність лідера до тих, хто його обрав. Зараз Україна перебуває у повній гармонії Народ-Влада.
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Посмеялся. Ты ещё напиши, что у вас презумпция невиновности действует...
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Неее, оно лично назначило каманду прахвесианалафффф...
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а кто ж у нас Вдохновитель Всех Пэрэмог и Свершений?
кто ж у нас Светоч и Отец Родной?
кто Великий Кормчий?

не знаешь? - так пойди послушай самокатчика.
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А также Главный Закрываетель Телеканалов и Нефинасирователь Правды в Эфирах!)))
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А как оно - принимать эстафету от "папередника"?
Лично зенарик в предвыборном марафоне обвинял во всем Пороха и предъявлял ему претензии. Пусть теперь принимает бумеранг и не шипит. И вы, стадо зебаранов кушайте, не обляпяйтесь.
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Меня должны беспокоить проблемы этого, как там там в статье.... "Первому крымскотатарскому телеканалу ATRИсточник: https://censor.net.ua/n3174862
А кто они такие вообще?Хотя бы насколько они популярны среди телезрителей, чтобы я за них переживал?
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У меня хоть одно слово про канал есть?
Суть поста бараны не способны уловить?
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Чому мене не дивує, що цей комент написано кацапською?...
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скрєпи нєізвєстно чєго? та ладно!
все тобі відомо, кацапе, в тебе та скрєпа із сраки стирчить
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Порох был настолько плохим, что финансировал Айдера, Скрыпина.. но все равно барыга же? теперь вот не барыга, рф мир - закрывайтесь.
вам казали "думай!" а ви шо наробили?
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Из того, что Зеля мудак, автоматически не следует, что Пеца был хороший. Он был мудак по-своему.
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Какой он был "по - своему" это у каждого свои критерии, комуто может его нос не нравился.
Но то, что Украину вел в Европу и поднимал армию, и вызывал у пуйла диарею - это факт.
Но зебаранам все было мало. Жрите теперь, подавитесь.
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Та помним. Армию поднимал и сам на ней поднимался.
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Цей канал іде врозріз з лінією партії. Українців готують до руцкого міра, бо при владі сцикловата і малороси.
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50 лямов коту под хвост, на канал с минусовым рейтингом, отдайте эти деньги армии или детдому, а так по факту получается деньги налогоплатильшиков смывают в унтаз
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Якщо держава не буде фінансувати українські канали, їх будуть фінансувати олігархи і іноземні спецслужби.
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Это обшая картина, а мы говорим про ATR, а там ситуацмя другая, если его не будут финансировать с бюджета он просто закроется
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Pеленский - просто капля за каплей убивает Украину. А мы терпим. Это нужно остановить.
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Еще минус в копилочку проседания нашего рейтинга свободы слова.
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Зеленский - просто капля за каплей убивает Украину. А мы терпим. Это нужно остановить.
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у украинцев вообще ни одного своего канала нету
или есть?
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Поки що є Сєвєрокримский канал... без води. Але скоро продадуть роіССє.
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І хто цей шкідник, який блокує виділені кошти ?
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Крымские татары терроризируют РАБссию уже тыщу лет. это типа советские диссиденты развалили дохлый СССР Телеканалу "ATR" заблокировали финансирование - Цензор.НЕТ 2817и Варшавский договор
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телеканал заважає окупантам вести окупаційну агітацію серед кримськотатарського населення Криму, от зюзіки і підсуєтились, аби гебні догодити
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