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 Политика Украины
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 Гончарук обсудил с послом Канады Галадзой расширение соглашения о свободной торговле и упрощение визового режима для украинцев.

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой расширение соглашения о свободной торговле и упрощение визового режима для украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Ключевым вопросом встречи было расширение Соглашения между Украиной и Канадой о свободной торговле. Гончарук отметил: "По моей информации, технические консультации на уровне экспертов завершены. Теперь мы должны начать формальные переговоры о расширении. Важно, чтобы соответствующие директивы от правительства Канады и Президента Украины были получены в ближайшие недели".

Следующим вопросом, который обсуждался, была либерализация визовой политики для украинцев. "В прошлом году нам предложили присоединиться к программе упрощенного визового режима - ЕТА+. Уже в мае этого года мы ожидаем приезда специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады. Наше правительство предоставит ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы будем иметь положительные результаты на пути к украинско-канадского безвиза", - сказал глава украинского правительства.

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Также стороны обсудили пересмотр инвестиционной политики EDC (Export Development Canada) и разблокирование поддержки канадского бизнеса в рамках его инвестиционной деятельности в Украине, Соглашение о мобильности молодежи и программы, функционирующие при поддержке канадского правительства - в сферах стратегических коммуникаций, приватизации и создания единой телефонной горячей линии экстренной помощи "112".

Источник: https://censor.net.ua/n3174861
 
 
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