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Все про:Киев (18553) застройка (577) инфраструктура (142)

 Если оставлять Киев в существующих границах - это приведет к инфраструктурной катастрофе, - Зубик

Пригороды Киева активно расстраиваются, но из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры вся нагрузка ложится на столицу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" заявил президент некоммерческой организации Ассоциации предприятий строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик.

"Оставлять Киев в существующих границах – это большая ошибка. С точки зрения развития Киева как мегаполиса это приведет к инфраструктурной катастрофе. Пригороды сейчас активно и хаотично застраиваются без учета транспортной и социальной инфраструктуры. Высотные дома вырастают буквально в поле, ни школ, ни поликлиник - зато "супердешево" и "15 минут на маршрутке до ближайшего метро". В результате вся нагрузка ложится на столицу. В Киев едут на работу, везут детей в садики и школы", - заявил бизнесмен.

По его словам, необходимо, чтобы происходила интеграция столицы и пригородов, чтобы они развивались как "живой организм". И этот вопрос необходимо выносить на уровень Кабмина. Однако в этом вопросе может быть противодействие местных властей.

"Конечно, местная власть не заинтересована, раздача разрешений - это же их основной "бизнес". Но для решения таких вопросов есть парламент. Такой путь развития городов уже зарекомендовал себя во многих странах", - заявил Зубик.

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Еще одна проблема, которую указал застройщик – неэффективное использование киевской земли. По его словам, в столице "гуляют" сотни гектаров, которые можно было бы использовать более эффективно – для строительства современных жилых массивов.

"Потенциал огромный. Территории гигантские. На сегодняшний день на всех неиспользуемых промзонах столицы можно потенциально построить около 20 млн. м2 жилья. Это, навскидку, порядка 300-400 тыс. квартир в современных жилых комплексах с детскими садами, школами, паркингами, зонами отдыха и досуга. И сейчас от городских властей, и от нас с вами зависит, как будет проводится эта застройка. Продуманно, комплексно, или - хаотично, бессистемно. Необходим реальный, понятный и прозрачный механизм перевода земель промышленного назначения под строительство жилья с "социальным заказом" на всю сопутствующую городскую инфраструктуру", - отметил бизнесмен.

Также девелопер затронул проблему "хрущевок", подчеркнув, что необходимо продумывать новые механизмы расселения этих домов, в которых давно сгнили все коммуникации.

"Давайте будем реалистами – надо продумывать механизмы расселения и строительства на месте "хрущевок" нового высотного жилья. Городской власти на этому пути понадобятся партнеры – крупные девелоперские компании, которые имеют собственный большой фонд готовых квартир. Достаточные ресурсы. Есть уже достаточно примеров расселения ветхого жилья, общежитий. Я вас уверяю, в большинстве своей жители таких домов достаточно реалистично и объективно подходят к предложению переехать в новую квартиру. С ними можно найти общий язык", - подытожил Зубик.

Источник: https://censor.net.ua/n3174858
 
 
 Топ комментарии
 
офис президента и всех прочих слуг народа
типа прокурорских, судей и прочих дармоедов нужно перенести в Кропивницкий
верховную раду в том числе
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Намекает что киевским застройщикам нужно новые земли заграбастать и многоетажками застроить. А морда не треснет? Нужно было раньше думать как в Киеве вырезать парки и засыпать озера а на их месте многоетажки тулить вплотную что и машину негде припарковать. Вон Виталик раздеребанил с киевскими депутатами десятки гектар Агрокомбината Пуща-Водица и под многоетажки пустил, Хоть одну там бл*** школу построили?
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офис президента и всех прочих слуг народа
типа прокурорских, судей и прочих дармоедов нужно перенести в Кропивницкий
верховную раду в том числе
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На полигон твердых бытовых отходов в палатки.
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Нехай Київ купує паї навколо - 5 тис.дол. сотка - це шара.
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Застройщики не хотят покупать ни за копейку. Они бесплатно хотят забирать. Хотя для них купить участок под дом ето всего стоимость одной квартиры без отделки
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вон Вишневое застроили, а дорога осталась узкая от Окружной и никто не хочет ее расширять..
кстати и школ там нет и садиков не видел..
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Вот именно что школ и садиков нету. А я как раз в етом раене и живу. И школы и садики там по пректу были и землю на них бесплатно выделяли. Но потом вместо школ там высотками застроили потому что квартиры продавать выгоднее. А детей застройщик сказал ведите или в Софиевскую Борщаговку или в Киев или в частные школы где оплата 3000грн/месяц и половина из которых с религиозным уклоном
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давайте засирайте высотками Киев...
и так, уже проехать нельзя...
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Что, тоже перенесём куда-нибудь поближе к Европе, как Петя-1?
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А не, прочитал статью - предлагается калька с Масквабада - расширение границ (там на юго-восток - "Большая Масква") и расселение хрущёвок (там "реновация").
Если оставлять Киев в существующих границах - это приведет к инфраструктурной катастрофе, - Зубик - Цензор.НЕТ 8211
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Намекает что киевским застройщикам нужно новые земли заграбастать и многоетажками застроить. А морда не треснет? Нужно было раньше думать как в Киеве вырезать парки и засыпать озера а на их месте многоетажки тулить вплотную что и машину негде припарковать. Вон Виталик раздеребанил с киевскими депутатами десятки гектар Агрокомбината Пуща-Водица и под многоетажки пустил, Хоть одну там бл*** школу построили?
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переклад:
забудовники не збираються вкладатися в ту саму інфраструктуру,
вони вимагають цього від громад, на землях яких ведуть будівництво
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Це той Зубик,що забудував пів Києва,а про школи і дитсадки забув?
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інагда так хочиця якогось акопаліпсіса чи канца Свєта
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То есть дело в границах на Карте, а не в том что шобла хочет отжать себе пригороды - землей и разрешиловкой барыжить?
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Короче если почитать ето повнимательнее то ето плагиат одной из речей Гитлера. Всех выселить, расселить, уничтожить, отобрать земли, а на их месте построить новые массивы для новой рассы.
Даже предложил не спрашивать разрешения у местных депутатов которых выбирало население, а сразу чтобы в кабмине его *НЯНЯ* все решила кого куда.
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зато "супердешево

Спасибо, я вас понял, очередной барыга.
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Правильнее так. Если оставлять Киев в управлении боксера и далее - это приведет к инфраструктурной катастрофе.
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Китайцы построили уже 14 мегаполисов для 1 миллиона человек,но в этих городах нет ни одного жителя,вопрос для чего и зачем,остался открытым
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