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 Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Антонова отпустили под залог в 164 тысячи гривен, - прокуратура АРК

Сторона защиты подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Ивана Антонова 7 февраля внесла за него залог.

Об этом Крым.Реалии 10 февраля сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 164 тысячи гривен. В пятницу (7 февраля. - Ред.), адвокат внес всю сумму залога", - сказала Диденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 февраля вступили в силу новые правила пересечения админграницы с оккупированным Крымом

По ее словам, Антонова отпустили из-под ареста уже в пятницу и сейчас он находится в Херсоне.

Данную информацию российским СМИ также сообщил подконтрольный России омбудсмен Севастополя Павел Буцай. Крым.Реалии пытаются связаться с адвокатом Антонова для выяснения дальнейших планов Антонова по участию в судебных заседания.

Напомним, севастопольца Ивана Антонова, которого подозревают в участии в "самообороне Крыма", задержали на украинском пункте пропуска "Чонгар" при попытке пересечь админграницу.

По данным СБУ, Антонов принимал участие в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе в 2014 году.

9 января Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат Антонова Оксана Илянда в комментарии Крым.Реалии сообщила, что сторона защиты собирается обжаловать решение Херсонского городского суда по аресту.

6 февраля Херсонский апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Ивана Антонова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двум участникам "самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - МВД. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174854
 
 
 Топ комментарии
 
Это же не добровольцев с ветеранами и волонтерами пресовать. Эти свои.
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Как мило😀

Молодцы ребятушки зеленушки.
Важно в вашем деле что?
Морду ящиком и тупо гнуть свою линию.
Убийц отпускаем,а тех кто выполнял свой конституционеый обовьзок пока вы вештались по московиям с концертами _ сажаем по притянутым за уши обвинениям.
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Это же не добровольцев с ветеранами и волонтерами пресовать. Эти свои.
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Шо, опять соевые виноваты? Папередники опять сепара отпустили?
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Соевые виноваты что поспдили.
Это же ж сепарок или зебенебот.
Что одно и то же.
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Как мило😀

Молодцы ребятушки зеленушки.
Важно в вашем деле что?
Морду ящиком и тупо гнуть свою линию.
Убийц отпускаем,а тех кто выполнял свой конституционеый обовьзок пока вы вештались по московиям с концертами _ сажаем по притянутым за уши обвинениям.
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Патриотов сажают - сепаров выпускают! Это не общество, это тупая биологическая субстанция
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«Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?» Вестник мордора



орки разжигают? или прямо так и сказала? Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Антонова отпустили под залог в 164 тысячи гривен, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7887
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так оно и реально 20 рыл охраны и только увидел гульфики и шосы папской гвардии так под юпку лентки грят полез Подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Антонова отпустили под залог в 164 тысячи гривен, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 828
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Украина - страна для украинофобов! И 73% это устраивает.
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По криминальному кодексу портнова, который потрох не отменил, ни казнокрада, ни коррупционера, ни сепаратиста посадить невозможно - и зе не отменит даже в турборежиме, поэтому по кк портнова можно судить и по антинародной направленности власти в Украине.
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Даже рожу его показать не можете... Боитесь? Или этоженашалюдя? Скоро сепарам Героя Украины вручать будем. Принудительно.
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Ну так презумпция же ж невиновности.
Это Зверобой и Антоненко с Кузьменко убицы без суда и следствия.
А эти не ....
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не прошло и годика, а уже не 73 а
46 терпил из ста говорят : вынесем фсё…токо
жрать дайте да думать не заставляйте ... у нас ведь пока хлеб есть, а зрелища - продолжаются...
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Ах*еть. Пару тысяч долларов и хоть ты людей живьем резал, гуляй дальше на свободе. Как я раньше говорил нет у нас судов и правосудия. А если нет закона значит нет и государства.
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А помните как сепары пять с половиной лет назад орали : Украины больше нет.
Не мытьем так катанием все таки добились своего.
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Это разные вещи. Одно дело победить, а другое - прос...ать.
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