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 В Сумской области изолируют на 2 недели студентов, которые вернулись из Китая, - ОГА

В Сумской области на 14 дней изолируют студентов, которые в течение зимних каникул посещали Китай.

Как сообщает пресс-служба Сумской ОГА, об этом во время аппаратного совещания заявил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время ректорам Сумского национального аграрного, государственного педагогического и государственного университетов, где обучаются иностранные студенты из Китайской Народной Республики, уже направлены письма по организации противоэпидемических мероприятий для лиц, которые в течение зимних каникул посещали Китай, прежде всего г. Ухань, провинция Хубэй", - рассказал он.

По словам Кравцова, речь идет об изолировании группы китайских студентов на период проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента их возвращения, а также принятии мер по отсрочке возвращения в Сумы на обучение других лиц из КНР до отдельного решения Кабмина.

По оперативным данными, всего в сумских вузах учится 270 студентов из КНР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174849
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно то правильно, но это нужно было сделать по прилету в Киев , а не после того , как они приехали в Сумы. Представляете со сколькими людьми они контактировали!
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Заебца, а до того они прилетели в Киев в аэропорт Борисполь, ехали через Киев через ЖД вокзал или же другими видами транспорта, заразив могли пол Украины и теперь до них дошло, что пора изолировать.
Капец, что за власть сейчас такая....
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А в Борисполе в аэропорту туристам только температуру померяли, дебилы. Поэтому вот этого начальника здравоохранения области надо ставить вместо дебилов МОЗ Украины.
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А в Борисполе в аэропорту туристам только температуру померяли, дебилы. Поэтому вот этого начальника здравоохранения области надо ставить вместо дебилов МОЗ Украины.
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******, а до того они прилетели в Киев в аэропорт Борисполь, ехали через Киев через ЖД вокзал или же другими видами транспорта, заразив могли пол Украины и теперь до них дошло, что пора изолировать.
Капец, что за власть сейчас такая....
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Какая такая? Народная! Впервые почти за 30 лет независимости актеры и цыркачи будут проделывать свои трюки на публике вне арены/сцены.
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Правильно то правильно, но это нужно было сделать по прилету в Киев , а не после того , как они приехали в Сумы. Представляете со сколькими людьми они контактировали!
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Уже пофиг. Все кто вернулись ранее из Китая , разъехались по регионам Украины своим ходом (поезда, автобусы, маршрутки и тд.). Остается только ждать и надеется, что бы никто не был носителем этого вируса......
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Хоть притормозить чутка. Выиграть время пока накроет цунами.
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Нє. Я б не сподівався. Точніше, не сподіваюся.
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Ну, таперичя можно вздохнуть спокойно! Что прошло больше недели с их приезда не считается. Забудки - не стратки!
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