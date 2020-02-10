 С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Сейчас Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.
"Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января, все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - сказал Гончарук.
Он добавил, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением. Следовательно, больница не получит финансирование. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.
На сегодняшний день уже автономизированы 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Наиболее проблемная область - Запорожская. Там автономизация составляет 85%. Например, по состоянию на 5 февраля все ключевые учреждения областного подчинения не автономизированы.
Или опять будет "система двойных стандартов"?
Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
А з приводу "поважності"...До того часу, коли його підпустять до операційного столу - він буде "уткі" тягать. Бо ті, хто щось вміє - вже давно там
Віталій Барабаненко
У Британії вийшла ось така соціальна реклама.
Браво дякуємо!
"Кожен раз коли купуєте російські товари ви інвестуєте в криваву армію
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія Латвія Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня - 1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″
- Не табе, а Вам!"
- Нам он на хрен не нужен! он табе
.- вот, плять, где такого нашли? Не могли умного послать?
- Умных к умным послали, а меня к Табе!!
Ключевое слово ДОЛЖНО БЫТЬ )))))))
https://pershij.com.ua/psykhichnokhvorykh-i-tuberkuloznykiv-vidpravliat-na-vulytsiu-shcho-chekaie-ukrainsku-medytsynu-z-1-kvitnia/
З професійним святом вас дуракі! 01.04.2020р.
- Голубчик, да вам её клопы покусали.
- А можно их вывести?
- Конечно. С вас 10 долларов.
- Так у нас же медицина бесплатная!
- Мда. Похоже, клопы добрались уже и до извилин. (с)
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров пролєтся,
Як пробити пану груди? Іван Франко.
- А я толька своей маме-папе должен!
А хватит ли? Может еще и пенсии урезать планируете?
И как главному "вору и барыге" на все хватало?
"Где деньги, Зин?"
сервис в морге included ))
И калбаса должна быть бесплатной!
Потому что так в Конституции написано - свиней кормят зерном, зерно растёт из земли, а земля народная - значит и колбаса принадлдежыт народу по Конституции!
А еще надо заплатить за свет и газ,да и пожрать бы не помешало.