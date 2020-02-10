 С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.

"Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января, все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - сказал Гончарук.

Он добавил, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением. Следовательно, больница не получит финансирование. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

На сегодняшний день уже автономизированы 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Наиболее проблемная область - Запорожская. Там автономизация составляет 85%. Например, по состоянию на 5 февраля все ключевые учреждения областного подчинения не автономизированы.

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