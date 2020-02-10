EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  7407  62
Все про:медицина (1932) Минздрав (2169) Гончарук_Алексей (673)

 С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук

С 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал", об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.

"Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января, все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - сказал Гончарук.

Он добавил, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением. Следовательно, больница не получит финансирование. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

На сегодняшний день уже автономизированы 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Наиболее проблемная область - Запорожская. Там автономизация составляет 85%. Например, по состоянию на 5 февраля все ключевые учреждения областного подчинения не автономизированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило тарифы на медицинские услуги в 2020 году

Источник: https://censor.net.ua/n3174848
 
 
 Топ комментарии
 
1 апреля -День дурака ( избирателя зеленой власти, стало-быть...) Но , нельзя же каждый день праздновать.
 показать весь комментарий
 


Віталій Барабаненко





У Британії вийшла ось така соціальна реклама.
Браво дякуємо!
"Кожен раз коли купуєте російські товари ви інвестуєте в криваву армію
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія Латвія Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня - 1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″

С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1212
 показать весь комментарий
 
Пішли у дупу із своїми "безкоштовними" послугами. Продаєте мені за мої податки непотріб. "безкоштовно" можно тільки померти, а не вилікуватись.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С тех пор как Зеленский дал ему второй шанс, сей клерк не слазит с микрофона, видимо думает, что рассказывать нам как фсьо хорошо и есть его основная работа!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пішли у дупу із своїми "безкоштовними" послугами. Продаєте мені за мої податки непотріб. "безкоштовно" можно тільки померти, а не вилікуватись.
 показать весь комментарий
 
 
Сам процес смерті може і вийде безкоштовним але далі зекономити не вийде...)
 показать весь комментарий
 
 
1 апреля -День дурака ( избирателя зеленой власти, стало-быть...) Но , нельзя же каждый день праздновать.
 показать весь комментарий
 
 
По конституции Украинцам положены бесплатные медуслуги в полном объеме без всяких пакетов! но кто читает ту конституцию да!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Осупруненная медицина еще и покрілась зеленой плесенью! А шо там будет со статьей Конституции о медицине?
 показать весь комментарий
 
 
Її не виконують з моменту прийняття, бо вона нежиттєздатна. Інакше, якого буя з мене беруть податки, на те що безкоштовно?
 показать весь комментарий
 
 
1 апреля украинцы получат/ обещания от слуг народ Коломойского сыпятся как из дырявого мешка.
 показать весь комментарий
 
 
А врачей, которые с порога "заряжают" страждущим цены за операции, вы садить будете?
Или опять будет "система двойных стандартов"?
 показать весь комментарий
 
 
Ні бо це легкий злочин

Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
 показать весь комментарий
 
"арешт на строк до 6 місяців" з "вовчім білетом" на професію - теж для початку непогано. Гадаю, що з плином часу самі громадяни розберуться як карати хапуг.
 показать весь комментарий
 
 
квиток на автобус, пів дня і він поважна та заможна людина у одній з країн ЄС, а вас далі буде лікувати - коновал.
 показать весь комментарий
 
Тобто вас влаштовує гниле здирництво?
А з приводу "поважності"...До того часу, коли його підпустять до операційного столу - він буде "уткі" тягать. Бо ті, хто щось вміє - вже давно там
 показать весь комментарий
 
Або ж будеш лікуватися у сибірських шаманів та у бабок-шептух.
 показать весь комментарий
 
Пакет на голову - и вы полностью здоровы.
 показать весь комментарий
 
 
И ещё...Экономический паспорт - одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Он должен стать, по задумке, личным счетом гражданина, деньги на который должно класть государство. Если экономический паспорт будет внедрен, каждый маленький украинец, рожденный после принятия закона, будет накапливать на своем счету определенную часть денег, вырученных государством от продажи "земли,а также недр". Получить деньги можно будет по достижении совершеннолетия(по возрасту 18 лет,многие старики помнят плакат в 1973 г,что в 1980 году будет Коммунизм) . Предполагается, что это будет своего рода стартовый капитал, который, к примеру, можно будет потратить на создание семьи и будущего ребёнка
 показать весь комментарий
 
 


Віталій Барабаненко





У Британії вийшла ось така соціальна реклама.
Браво дякуємо!
"Кожен раз коли купуєте російські товари ви інвестуєте в криваву армію
Угорщина - 1956
Чехословаччина - 1968
Афганістан - 1979
Естонія Латвія Литва - 1991
Придністров'я - 1992
Чечня - 1994
Грузія - 2008
Україна - 2014″

С 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медуслуг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1212
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Халва! Халва! Халва!
 показать весь комментарий
 
...Главным врагом крестьянства является международный еврейский капитал, натравляющий жителей городов на сельского труженика....
 показать весь комментарий
 
 
особо бдительные обвинят в самом страшном -по представлениям слуг народа Коломойского -грехе.
 показать весь комментарий
 
- Товарищ генерал табе пакет!
- Не табе, а Вам!"
- Нам он на хрен не нужен! он табе
.- вот, плять, где такого нашли? Не могли умного послать?
- Умных к умным послали, а меня к Табе!!
 показать весь комментарий
 
 
Бюджетный самокат-катафалк от Слуг нарида. Приводится в движение самим покойным.
 показать весь комментарий
 
 
Это должно быть сделано до 1 апреля

Ключевое слово ДОЛЖНО БЫТЬ )))))))
 показать весь комментарий
 
Точно! З 1 квітня 2020 року психіатричні і туберкульозні хворі будуть обслуговуватися у свого сімейного лікаря амбулаторно, тобто вдома і по загальній черзі перед кабінетом.
https://pershij.com.ua/psykhichnokhvorykh-i-tuberkuloznykiv-vidpravliat-na-vulytsiu-shcho-chekaie-ukrainsku-medytsynu-z-1-kvitnia/

З 1 квітня українці отримають гарантований пакет безоплатних медпослуг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7860

З професійним святом вас дуракі! 01.04.2020р.
 показать весь комментарий
 
 
От вас просто пакет полиэтиленовый не дождёшься , не то что медицинских услуг !
 показать весь комментарий
 
По конституции ответственость за мед обслуживание на центральной власти а не на местной, опять же по конституции закрывать больницы запрещено (это прямо так и написано в конституции) но кто читает ту конституцию да!!
 показать весь комментарий
 
 
Конституцию читают те, кто после по ней топчутся. И переписывают под собственные хотелки.
 показать весь комментарий
 
Ці реХФФорматори від медицини спочатку її знищили, а потім, як той шкідник-садівник, що підрубав коріння дереву, а, коли воно почало усихати - кинувся підфарбовувати листя у зелений колір.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб заклад міг мати лікарів, потрібно підвищити цим лікарям заробітну плату рази у три.
 показать весь комментарий
 
 
- Доктор. У меня голова чешется!
- Голубчик, да вам её клопы покусали.
- А можно их вывести?
- Конечно. С вас 10 долларов.
- Так у нас же медицина бесплатная!
- Мда. Похоже, клопы добрались уже и до извилин. (с)
 показать весь комментарий
 
 
а что ты думаешь власть может не выполнять конституцию основной закон страны, но при этом обязана выполнять писульки какого то НСЗУ которые сама же и написала! сегодня написала завтра сама же и отменит!!
 показать весь комментарий
 
 
Мені цікаво, а звідки ті гроші візьмуться? Медицина завжди була на залишковому фінансуванні, а тут раптом така небачена щедрість.Знову пшик вийде.
 показать весь комментарий
 
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров пролєтся,
Як пробити пану груди? Іван Франко.
 показать весь комментарий
 
Медицина у нас очень страшная, тут придраться не к чему.
 показать весь комментарий
 
 
Де де, в платіжному дорученні 22% ЄСВ з кожної заробітної плати! А потім у фразі презєлєнта:
- А я толька своей маме-папе должен!
 показать весь комментарий
 
 
Это за счет субсидий, которые собираются отменить?
А хватит ли? Может еще и пенсии урезать планируете?
И как главному "вору и барыге" на все хватало?
"Где деньги, Зин?"
 показать весь комментарий
 
 
Медицина в Украине должна быть только бесплатной, а любые обглоданные кости от власти в самой бедной стране Европы и Африки Украине, это геноцид.
 показать весь комментарий
 
 
Щойно подяку взяв. 2000. Копійки- а приємно.
 показать весь комментарий
 
а шо 1 квітня не професійний вихідний у нас?
 показать весь комментарий
 
 
Наш пострел везде поспел. Уже нагазовал, теперь за медицину взялся. Скоро коммунизм.
 показать весь комментарий
 
 
И незабываем благодарить за это команду Ульяны Супрун .
 показать весь комментарий
 
теперь услуги только пакетом. и только ПОЛНЫМ
сервис в морге included ))
 показать весь комментарий
 
 
А почему эта реформа не касается придворной медицины ДУСи?
 показать весь комментарий
 
 
И калбаса!
И калбаса должна быть бесплатной!
Потому что так в Конституции написано - свиней кормят зерном, зерно растёт из земли, а земля народная - значит и колбаса принадлдежыт народу по Конституции!
 показать весь комментарий
 
 
боюсь спросить у царя,,,,,откуда ***** Громадянин візмє 19000 на инсульт ,чи на інфаркт,похуй если средняя зарплата .как они сами говорят,12000 ГДЕ СУУУУКИ???????????
А еще надо заплатить за свет и газ,да и пожрать бы не помешало.
 показать весь комментарий
 
З першого квітня коронавірус по Україні точно буде розповсюджуватись безкоштовно, а от сметь чи лікування будуть платними...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх