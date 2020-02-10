 Будем требовать перехода всех ключевых поставщиков Минобороны на систему контроля качества ІSО 9001, - Загороднюк

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Загороднюк пояснил, что старая система возлагала большую часть ответственности на военное представительство, на представителя заказчика, чем на отделы технического контроля, службы качества производителя, что нелогично.

"Сначала должна быть ответственность производителя, мы должны проходить аудит системы производителя, смотреть, насколько он готов производить качественную продукцию, насколько у него работают системы, процессы отлажены. ІSО - это не панацея, но это правильные рамки для того, чтобы выстроить эту систему. Другой не бывает. За этим стоит служба заказчика, которая просто делает выборочный контроль", - сказал министр.

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В качестве примера Загороднюк привел ситуацию с дефектами, которые были обнаружены на БТР-4Е - это несовершенство системы управления контроля качества.

"Там не было умысла, мы не видим его и сейчас. Точно его не было в руководстве "Укроборонпрома". Но это мог быть просто вопрос к качеству продукции. БТР-4Е затем испытывали, и процесс продолжается. У нас нет данных, что там нечто большее, чем техническая составляющая. Мы еще работаем. В ближайшее время мы уже будем знать о причинах больше.

Была ли там коррупционная составляющая, или нет, это сейчас выясняют правоохранительные органы. Есть материалы, которые мы им передали", - рассказал министр.

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Он отметил, что все претензии к БТРам, звучавшие в прессе, были в "военприйомке".

"Хотя "военприйомка" - это служба заказчика. А в первую очередь отвечать должно было именно производство. В мире по всей промышленной продукции именно так", - подчеркнул Загороднюк.