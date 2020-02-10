 Будем требовать перехода всех ключевых поставщиков Минобороны на систему контроля качества ІSО 9001, - Загороднюк

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Загороднюк пояснил, что старая система возлагала большую часть ответственности на военное представительство, на представителя заказчика, чем на отделы технического контроля, службы качества производителя, что нелогично.
"Сначала должна быть ответственность производителя, мы должны проходить аудит системы производителя, смотреть, насколько он готов производить качественную продукцию, насколько у него работают системы, процессы отлажены. ІSО - это не панацея, но это правильные рамки для того, чтобы выстроить эту систему. Другой не бывает. За этим стоит служба заказчика, которая просто делает выборочный контроль", - сказал министр.
В качестве примера Загороднюк привел ситуацию с дефектами, которые были обнаружены на БТР-4Е - это несовершенство системы управления контроля качества.
"Там не было умысла, мы не видим его и сейчас. Точно его не было в руководстве "Укроборонпрома". Но это мог быть просто вопрос к качеству продукции. БТР-4Е затем испытывали, и процесс продолжается. У нас нет данных, что там нечто большее, чем техническая составляющая. Мы еще работаем. В ближайшее время мы уже будем знать о причинах больше.
Была ли там коррупционная составляющая, или нет, это сейчас выясняют правоохранительные органы. Есть материалы, которые мы им передали", - рассказал министр.
Он отметил, что все претензии к БТРам, звучавшие в прессе, были в "военприйомке".
"Хотя "военприйомка" - это служба заказчика. А в первую очередь отвечать должно было именно производство. В мире по всей промышленной продукции именно так", - подчеркнул Загороднюк.
Почему Пороха продолжают топить?
Вы еще не поняли почему Пороха продолжают топить?
Ну тогда я попробую обьяснить.
Ну во-первых. Есть такая пословица. "Если ваши враги кричат вам в спину, радуйтесь, это означает что они позади вас". Все эти рейтинги - шмейтинги, реально врут. Никаких 73% у них давно уже нет. Иначе они бы вели себя совсем по другому, и давно забыли бы что был такой президент по фамилии Порошенко.
Против него продолжается информационная атака, потому что в реальности у него очень много поддержки. Он появляется в публичных местах и везде его встречают с уважением, селфятся и жмут руку. В отличии от него, тот который якобы набрал 73, ходит под охраной в бронике и памперсе, никого к себе не подпускает. Хотя желающих пожать его мозолистую руку, итак не видно. Плюс он боится. Знает о себе правду вот и боится.
А правда такова что все кто за него голосовал уже давно поняли что лошканулись, а тут еще и платежки новые, от балды. Вы скажете что я вру, что я оптимист и все эти прозревшие лохторатники, завтра выберут себе нового, такого же, но почему то с этим новым, кем бы он ни был, никто не воююет.
Во вторых, и я считаю это самым главным, Порошенко уже давно перешел в категорию украинцев, с которыми русишь пропаганда будет бороться даже через много лет после его смерти, и пугать своих ходячих выкидышей. Ватная скрепостания, уже сегодня называет его "нацистом", прямо как дядьку Степана.
Враг всегда знает кто представляет опасность для него и делает все возможное чтобы уничтожить. На всех остальных, враг не обращает внимания, поэтому что они не представляют угрозы. Все кроме Пороха, для рос пропаганды, просто не существуют, хотя и называют себя националистами.
В третьих, Порох сегодня самый ярый, среди украинских политиков, носитель идей национального самосознания и незалежности украинцев. Все остальные просто не справедливо занимают нишу, на которой они просто ПУСТОЕ МЕСТО. Они не могут сделать сотой доли для Украины, из того что уже сделал ПП. Он озвучил главный тезис, от которого вна расии пригорало, на протяжении многих веков, "Геть від москви".
Любой, уважающий себя националист, подтвердит что этот тезис, является базовым для существования незалежной Украины, и встанет под этот лозунг. Если вы не поддерживаете этот курс, то не имеете права называть себя украинским националистом. Просто освободите место и идите работать в колхоз, за трудодни, с криками слава кпсс.
Или вставайте в строй, та пішли разом, геть від москви. Бо настане час, коли ваши діти будуть пишатися тим, що вони "порохоботи", а вам буде соромно що ви не підтримали справжнего націоналиста Порошенко.