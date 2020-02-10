EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  726  2
Материалы по теме:
Все про:ВР (24397) правоохранительные органы (932) увольнение (1818) Бутусов Юрий (2012) Сытник (745) Холодницкий (658)

 Аудиторов НАБУ так и не назначили, поэтому трудно поверить, что Сытника хотят поменять ради интересов дела, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский и Верховная Рада с большинством "слуг народа" до сих пор не выполнили одно из ключевых требование закона о создании НАБУ - не назначили аудиторов НАБУ.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В этих условиях, увольнение Сытника будет грубой ошибкой и фактически уничтожит всякую независимость данного органа. Я выступал против попыток увольнения Назара Холодницкого с поста главы САП, и точно также и сейчас считаю недопустимым политическое влияние на увольнение одного из руководителей антикоррупционных органов. Так же, как и их предшественники, действующая власть вместо того, чтобы выстроить законный институт контроля, пытается политическими методами повлиять на руководство НАБУ. То есть вместо развития, один ручной режим меняют на другой ручной режим. Это недопустимо", - подчеркивает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде собрали более 150 подписей за увольнение Сытника с поста директора НАБУ

Он напоминает, что был среди участников конкурсной комиссии, которые проголосовали за назначение Артема Сытника на должность главы НАБУ.

"С тех пор прошло 5 лет, и, к сожалению, новая структура вляпалась в целый ряд политических скандалов на той или иной стороне. Есть целый ряд дел, которые были открыты с большой помпой, а каких-то серьезных улик за ними не оказалось - дело генерала Мельника по танковым двигателям, дело генерала Павловского по закупкам топлива, дело против украинских экспортеров управляемых ракет вообще само по себе требует расследования, в чьих интересах его открывали. Прослушкой Холодницкого НАБУ врезала сама по себе. НАБУ даже впуталось в избирательную кампанию в США на стороне одного из кандидатов, что вообще возмутительно. И можно еще перечислять.

Но было при этом вскрыто НАБУ много тем и дел, которые подняли настоящие глубокие коррупционные проблемы. И у государства появилась модель, как реформировать всю правоохранительную систему, каким должно быть финансирование, отбор, организация", - отмечает журналист.

Он подчеркивает, что аудиторы НАБУ, которых так и не назначили, должны дать оценку компетентности или некомпетентности, провести анализ целесообразности расходов и уголовных дел.

"Пока аудиторов нет, трудно поверить, что директора НАБУ меняют ради интересов дела, а не ради интересов закрытия ряда расследований.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский. ДОКУМЕНТ

При создании НАБУ и САП одним из ключевых требований для меня лично была независимость от политического влияния. В Украине власти безответственно назначают руководителей силовых структур. За последние 6 лет у нас сменилось 5 генеральных прокуроров. Руководство ГБР назначили в результате распределения квот и главой назначили аморального, коррумпированного и просто очень глупого Трубу, которым попользовались и уволили.

Если парламент создаст прецедент и уволит главу НАБУ и главу САП - о какой-то независимости и какой-то самостоятельности этих органов вообще придется забыть. У нас и так директора НАБУ постоянно вызывают на Банковую для совещаний, хотя они должны сохранять дистанцию в работе", - пишет Бутусов.

Он соглашается, что при создании любой структуры неизбежны ошибки и болезни роста, и называет создание НАБУ и САП позитивным опытом для Украины.

"Проблема только в том, что на таком уровне, как в НАБУ, у нас не обеспечены другие правоохранительные органы, вот это - серьезная проблема, обеспечение и финансирование необходимо всем силовикам на одном уровне, а не каким-то избранным.

Считаю, что если не будет доказано конкретных уголовных преступлений, руководители НАБУ и САП должны исполнять обязанности до конца своих полномочий, и вмешательство в их работу нецелесообразно.

Также читайте: Увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с действующим законодательством, - послы G7

Мы должны строить институции, а не подменять реальную работу кадровой чехардой и безответственностью", - подытожил Бутусов.

Аудиторов НАБУ так и не назначили, поэтому трудно поверить, что Сытника хотят поменять ради интересов дела, - Бутусов 01

Напомним, ранее группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Источник: https://censor.net.ua/n3174845
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сытника поддерживает Госдеп., значит он, не такая уж "редиска"...
 показать весь комментарий
 
Поддерживал благодаря одному, вернее одной, послу. Если кровью не поклянется чмырить Байдена - могут и разменять.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх