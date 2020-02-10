 Россия удерживает крымчан-политзаключенных в ненадлежащих условиях, - Денисова

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Олегу Приходько не позволяют реализовать право на свидание, а незаконно заключенных крымских татар держат в ненадлежащих условиях. Крымском активисту Олегу Приходько, который незаконно держится "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" сотрудники правоохранительных органов отказывают в проведении свидания с родственниками и священником Архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом, что является нарушением пунктов 37, 41, 42 минимальных стандартных правилах обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН. Инвер Бекиров, Арсен Джеппаров, Нариман Мемедеминов, содержащиеся в "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", а также Рефат Алимов, Энвер Сейтосманов, Узеир Абдуллаев, находящиеся в "ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области" жалуются на несоблюдение температурного режима, санитарно-гигиенических норм, отсутствие вентиляции воздуха и недостаточный уровень естественного освещения в камерах. Также граждан Украины не обеспечивают постельными принадлежностями, должным уровнем питания, а также одеждой установленного образца, соответствующей сезону. Кроме того, Нариман Мемедеминов жалуется на постоянную боль в желудке и проблемы с пищеварением. У Инвера Бекирова постоянное повышенное артериальное давление, что может привести к фатальным последствиям для его жизни. Медицинская помощь гражданам Украины администрацией пенитенциарных учреждений не обеспечивается", - рассказала Денисова.

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"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, в частности обеспечить медицинское обследование и квалифицированное лечение, предоставить надлежащие условия содержания, соответствующие международным стандартам, а также способствовать допуску к гражданину Украины Олегу Приходько священника и родственников согласно его заявлениям. Акцентирую внимание на систематическом нарушении страной-агрессором прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма, и прошу приложить максимальные усилия для восстановление их прав", - заявила Денисова.



