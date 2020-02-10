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 Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток чиновника поста "Новые Яриловичи" Северной таможни ГТС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что главный государственный инспектор наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды с граждан за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств в режиме так называемого "временного ввоза".

Правоохранители задержали инспектора на рабочем месте во время очередного получения взятки в размере 6 тыс. грн. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение таможенником еще 4 тыс. грн неправомерной выгоды.

Во время обысков по месту жительства фигуранта дела выявлено более $10 тыс. и более чем 60 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления других должностных лиц таможни, возможно причастных к противоправной деятельности. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.

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Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 01
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 02
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 03
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 04
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3174842
 
 
 Топ комментарии
 
Чтобы уничтожить коррупцию на всей Украине нужны выездные тройки с обязанностью вынесения приговора за три часа и исполнения расстрельного приговора за три минуты. Пол года и Нэнька-Украина процветает.
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"Дурак твоя хвамилия...". Були "трійки" уже... І вироки виносили за три години... І розстрілювали відразу... Чому ми до цих пір, не в комунізмі?...
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да сколько можно!? Введите выслшую меру для взяточников и коррупционеров, как в Китае. Люди только спасибо скажут. Каждый день одно и тоже. Это какой-то национальный девиз: кто не ворует - тот не ест!!!
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Совет форумчанПравила форума
 
рулить зелена влада..подасть на сбу в суд..сбушніків уволять а його вернуть на місце ще й виплотять компенсацию..злодіів у нас не садять.бо тоді не буде ні одного міністра судьі прокурора тай президента не стане.
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Чтобы уничтожить коррупцию на всей Украине нужны выездные тройки с обязанностью вынесения приговора за три часа и исполнения расстрельного приговора за три минуты. Пол года и Нэнька-Украина процветает.
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"Дурак твоя хвамилия...". Були "трійки" уже... І вироки виносили за три години... І розстрілювали відразу... Чому ми до цих пір, не в комунізмі?...
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Таваріщ уявляє себе членом такої тройки. А насправді, запросто став би їх клієнтом у випадку реалізації своєї хворої фантазії.
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Петро Перший, який сам любив випить, для особливих фахівців "цієї справи", ввів медаль "За пьянство", відлиту з чавуну, вагою у півпуда, яку вішали на шию... Нам пора вводить нову державну нагороду - "За жадібність"... З закруткою на спині...
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у нас - коррупции нет!! (Лешка Гончарук) (с)
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да сколько можно!? Введите выслшую меру для взяточников и коррупционеров, как в Китае. Люди только спасибо скажут. Каждый день одно и тоже. Это какой-то национальный девиз: кто не ворует - тот не ест!!!
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говорят у них зарплаты от 20 000
врут наверное
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Главное - не систематически. А иногда (без графика) - это можно, это пожалуйста...
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Какая неожиданность,ещё удивительнее будет если его посадят.Пора брать лазареву,она не знает взяточных границ.
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Этот "чувачек" с тремя малюсенькими звездочками на погонах, конечно, досадное исключение... И действовал он - один... А начальники и зам-начальники этого поста (или таможни) - конечно же ничегошеньки не знали, а сами - "ни-ни"! Хватит пиариться на ОТДЕЛЬНЫХ мелких сошках!
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Розстрілювати на місці, конфісковувати майно і продавати через аукціон.
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