 Важно не проиграть в войне с дезинформацией, которая подается РФ, - Пристайко о противодействии российской пропаганде в Италии

Об этом Пристайко заявил на пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи ди Майо в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Отвечая на вопрос, планирует ли Украина какие-то шаги для улучшения украинской информационной политики в Италии, поскольку в этой стране работают прокремлевские журналисты и политологи, которые влияют на общественное мнение (в то же время сегодня в Риме нет представителей украинских государственных СМИ, а в Киеве нет корреспондентов итальянских СМИ, которые работали бы на постоянной основе), Пристайко ответил, что этот вопрос "деликатный", поскольку, с одной стороны, СМИ должны регулироваться рынком и сами уметь "завоевывать сердца и головы", но с другой, он признал, что действительно важно "не проиграть в войне с четким, твердым, не всегда правдивым сигналом, который подается Российской Федерацией. И это не только в Италии".
Глава МИД Украины добавил, что в правительстве осознают необходимость "четкой и жесткой информационной политики и применения современных европейских подходов" и работают над этим. Он пообещал, что правительство будет расширять сеть украинских представительств и информационных агентств.
"Мы стараемся работать креативно и в Украине для того, чтобы информировать людей о том, что происходит. Одним из наших подходов является максимальное распространение информации, максимальный доступ к информационным ресурсам. Мы работаем и над финансовой помощью, чтобы больше появилось каналов, больше представителей за рубежом, для того, чтобы донести правду о том, что мы делаем. Делается много, но об этом не все знают, как в Украине, так и за рубежом", - сказал Пристайко.
Отметим, что во время пресс-конференции глава МИД Италии отметил неизменную поддержку Римом территориальной целостности Украины. Ди Майо заявил, что Италия поддерживает решение этого вопроса исключительно дипломатическим путем на основе Минских соглашений.
Напомним, 7-8 февраля с визитом в Италии приезжал президент Владимир Зеленский . Во время переговоров с итальянскими властями он в частности поднимал вопрос осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
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Ничего страшного !
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЭ !
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Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.
* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после
* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?
* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.
* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов
* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.
* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -
* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».
* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!
* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!
* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем
* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист
Якщо про це не буде на RT, чи Sputnik, то ці манкурти САМІ будуть ВИДУМУВАТИ і розказувати про ридаючих корів, і радіючих поразаці Порошенка собак...
Почему Пороха продолжают топить?
Вы еще не поняли почему Пороха продолжают топить?
Ну тогда я попробую обьяснить.
Ну во-первых. Есть такая пословица. "Если ваши враги кричат вам в спину, радуйтесь, это означает что они позади вас". Все эти рейтинги - шмейтинги, реально врут. Никаких 73% у них давно уже нет. Иначе они бы вели себя совсем по другому, и давно забыли бы что был такой президент по фамилии Порошенко.
Против него продолжается информационная атака, потому что в реальности у него очень много поддержки. Он появляется в публичных местах и везде его встречают с уважением, селфятся и жмут руку. В отличии от него, тот который якобы набрал 73, ходит под охраной в бронике и памперсе, никого к себе не подпускает. Хотя желающих пожать его мозолистую руку, итак не видно. Плюс он боится. Знает о себе правду вот и боится.
А правда такова что все кто за него голосовал уже давно поняли что лошканулись, а тут еще и платежки новые, от балды. Вы скажете что я вру, что я оптимист и все эти прозревшие лохторатники, завтра выберут себе нового, такого же, но почему то с этим новым, кем бы он ни был, никто не воююет.
Во вторых, и я считаю это самым главным, Порошенко уже давно перешел в категорию украинцев, с которыми русишь пропаганда будет бороться даже через много лет после его смерти, и пугать своих ходячих выкидышей. Ватная скрепостания, уже сегодня называет его "нацистом", прямо как дядьку Степана.
Враг всегда знает кто представляет опасность для него и делает все возможное чтобы уничтожить. На всех остальных, враг не обращает внимания, поэтому что они не представляют угрозы. Все кроме Пороха, для рос пропаганды, просто не существуют, хотя и называют себя националистами.
В третьих, Порох сегодня самый ярый, среди украинских политиков, носитель идей национального самосознания и незалежности украинцев. Все остальные просто не справедливо занимают нишу, на которой они просто ПУСТОЕ МЕСТО. Они не могут сделать сотой доли для Украины, из того что уже сделал ПП. Он озвучил главный тезис, от которого вна расии пригорало, на протяжении многих веков, "Геть від москви".
Любой, уважающий себя националист, подтвердит что этот тезис, является базовым для существования незалежной Украины, и встанет под этот лозунг. Если вы не поддерживаете этот курс, то не имеете права называть себя украинским националистом. Просто освободите место и идите работать в колхоз, за трудодни, с криками слава кпсс.
Или вставайте в строй, та пішли разом, геть від москви. Бо настане час, коли ваши діти будуть пишатися тим, що вони "порохоботи", а вам буде соромно що ви не підтримали справжнего націоналиста Порошенко.
Эта тварь, что рулит в партии Петушария - ходит в Раду и присутствует на всех судах по добровольцам... Задает Зеле на прямую вопросы почему не закрыт сайт "миротворец" и почему не сидит Стерненко.
Обращатся в ФСБУ я думаю смысла нет...
Видос очень рекомендую:
https://youtu.be/WIU08JAK_c0
ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng 25 дек. 2018 г.
Принизливо бачити єдине джерело власного розвитку в країні, яка з нами воює, краде наші території і розповідає нам в книжках, які нам продає, про те, що ми не країна, нас не існує, ми не маємо право на свою мову і культуру. Бо це ж нам теж везуть тисячами титулів. Сяйво просвіти.