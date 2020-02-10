 Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове

Ожидаемая стоимость, согласно тендеру "Новое строительство туалета в зоне "Мир побережья" на сайте публичных закупок Prozorro, составляет 16 780 760 гривен, информирует Цензор.НЕТ.

Тендер объявлен 24 января, открытые торги должны состояться 11 февраля. По состоянию на 10 февраля никто не подал заявку на участие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев выделил 200 млн гривен на проведение первой части реконструкции Киевского зоопарка

Согласно документации, прямоугольный туалет размером 24,7x8,64 метров будет состоять из двух этажей. На первом этаже расположатся женская и мужская уборные, на втором - техническое помещение террариума. С первого этажа туалета можно будет попасть в экспозиционный павильон "Террариум", который находится рядом.

К зданию подведут хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую и производственную канализацию, сети электроснабжения, оборудуют вентиляцию, кондиционирование. В туалете на первом этаже построят топочную с двумя котлами, которая будет отапливать здание.

За указанную сумму победитель тендера должен будет провести демонтажные и земляные работы, залить фундамент и возвести стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницу, двери, окна, сделать подвесные потолки и утеплить фасад.

Подрядчик облицует часть стен керамической плиткой, часть покрасит водостойкой краской. В его же обязанности входит покупка материалов - от светильников, розеток и труб до умывальников и унитазов. Так, в здании оборудуют десять комплектов одиночных умывальников и еще один фаянсовый, два умывальника для людей с инвалидностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные. ФОТО

Также строители должны будут установить десять комплектов писсуаров, десять унитазов, комплект напольных унитазов (чаша "Генуя") и два напольных унитаза для людей с инвалидностью.

В террариуме на втором этаже будут одиночные умывальники с подводом горячей и холодной воды (10 комплектов), один фаянсовый умывальник и десять стальных поддонов. Для подогрева воды приобретут один бойлер.

Завершить все работы и поставить материалы должны до 31 декабря 2021 года.

В зоне "Мир побережья" (будет находиться недалеко от входа в зоопарк и ХНУ им. Каразина) площадью 10 000 квадратных обещают поселить пингвинов Гумбольдта, сообщает местное издание KHARKIV Today.