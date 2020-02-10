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Все про:зоопарк (195) реконструкция (174) Харьков (4571) Prozorro (114)

 Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове

В зоне "Мир побережья" на территории Харьковского зоопарка планируют построить двухэтажный туалет.

Ожидаемая стоимость, согласно тендеру "Новое строительство туалета в зоне "Мир побережья" на сайте публичных закупок Prozorro, составляет 16 780 760 гривен, информирует Цензор.НЕТ.

Тендер объявлен 24 января, открытые торги должны состояться 11 февраля. По состоянию на 10 февраля никто не подал заявку на участие.

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Согласно документации, прямоугольный туалет размером 24,7x8,64 метров будет состоять из двух этажей. На первом этаже расположатся женская и мужская уборные, на втором - техническое помещение террариума. С первого этажа туалета можно будет попасть в экспозиционный павильон "Террариум", который находится рядом.

К зданию подведут хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, бытовую и производственную канализацию, сети электроснабжения, оборудуют вентиляцию, кондиционирование. В туалете на первом этаже построят топочную с двумя котлами, которая будет отапливать здание.

За указанную сумму победитель тендера должен будет провести демонтажные и земляные работы, залить фундамент и возвести стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницу, двери, окна, сделать подвесные потолки и утеплить фасад.

Подрядчик облицует часть стен керамической плиткой, часть покрасит водостойкой краской. В его же обязанности входит покупка материалов - от светильников, розеток и труб до умывальников и унитазов. Так, в здании оборудуют десять комплектов одиночных умывальников и еще один фаянсовый, два умывальника для людей с инвалидностью.

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Также строители должны будут установить десять комплектов писсуаров, десять унитазов, комплект напольных унитазов (чаша "Генуя") и два напольных унитаза для людей с инвалидностью.

В террариуме на втором этаже будут одиночные умывальники с подводом горячей и холодной воды (10 комплектов), один фаянсовый умывальник и десять стальных поддонов. Для подогрева воды приобретут один бойлер.

Завершить все работы и поставить материалы должны до 31 декабря 2021 года.

В зоне "Мир побережья" (будет находиться недалеко от входа в зоопарк и ХНУ им. Каразина) площадью 10 000 квадратных обещают поселить пингвинов Гумбольдта, сообщает местное издание KHARKIV Today.

Источник: https://censor.net.ua/n3174836
 
 
 Топ комментарии
 
Любимец мародёра - колясочный Гепард пошел в открытую! Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове - Цензор.НЕТ 2345
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А чего Блазень его не снимет? Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове - Цензор.НЕТ 4699
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а коли мавзолей для вождя харківського пролетаріату збудують?
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Любимец мародёра - колясочный Гепард пошел в открытую!
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Та ні. Бо "марадьор" нагадив в голови харків'ян і через це вони вибирають гепу мером міста
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Понятно. "Мародьор" виноват, что хряковчане выбирают во власть воров. Конгениально!
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Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове - Цензор.НЕТ 5714
ВЛАСТИ ХАРЬКОВА КУПИЛИ ДОМИК ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА ЗА 6 МЛН ГРН



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6 млн это только на бумаге, большую часть рассовали по карманам.
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Подожди, ты хочешь сказать, что харьковчане выбрали воров в местную власть?
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Кернес никак не нажрётся, да и зе нужно занести.
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Намечается очередной прорыв в турборежыме! Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове - Цензор.НЕТ 1213
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Турборежимный прорыв в канализации!) В переводе с асинизаторного - порыв канализационных труб. Да...стоимость зашкаливает) Туда слоны с жирафами ходить будут, что-ли?)) Будут ходить туда или нет - то второй вопрос .... И, судя по всему, билеты они покупать НЕ будут))
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Главное, чтобы прорыв не случился на втором этаже.
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Совсем не креативно! Вот если через дырки в полу со второго этажа будут ..рать на головы присевших на первом этаже - на это с удовольствием можно потратить 16 лямов. А так - полная фигня!
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Туалет в концепции "Сри на нижнего"?
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Тю лохи !! В Полтаві фонтан за 28 млн. грохнули,а тут якась паРаша за 17....
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17 лямов решили распилить на сральнике) "Умно" )))
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Гепа срать хотел на всех харьковчан с высокой колокольни.
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Б.....ь умора Харьков стАлица Нанотуалетов..
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побережье чего..тубзик аж до луны за такие бабки..с водопадами садами и дельфинами и биде попку мыть Двухэтажный туалет за 17 миллионов гривен планируют построить на территории зоопарка в Харькове - Цензор.НЕТ 2032
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там повна реконструкція саду Шевченка в Харкові, на вході у зоопарк музичний фонтан де мавпи крутяться, а зона узбережжя це штучни водойми з фонтанами. Круто зроблено і грошей дофіга на реконструкцію.
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Та да ... Лавочки в метро за лями - вчорашный день. Там треба ще скульптора найняти з якутії, що б сировина не пропадала. І все місто буде красіве, в пам"ятниках...
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Во первых я сомневаюсь что там такие толпы ходят что нужна такая громадина на 12 унитазов а во вторых почему было не сделать унитазы и умывальники на одном этаже, это получается сделал свои дела и нужно будет идти на второй этаж чтоб руки помыть.
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ну взагалі на вихідні та свята народу там дофіга.
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Фраза ,,деньги - говно,, приобретает в Харькове особый смысл .
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Оригинально!!! Кто кому на голову срать будет?!
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Гепа друг Коломойші! Є добро на розгабування бюджету)) Зеленський стоїть в сторонці і курить бамбук))
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Поэтому его не посадили петя с югой? ))
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Зеля вообще остановил реформирование, которое худо-бедно при "пете" хоть как-то двигалось. Да, и смотрящего еврея портнова при "пете" тоже не было.
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Так ведь именно при пете развалили дело против этого мудака
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Если ты касаешься этой темы, то должен знать, что полностью был реформирован только Верховный суд. Это произошло в 2016-2017 годах. Спасибо "пете" и за это. А вот почему наркоман не продолжил реформирование, а практически прекратил его - с него и будет спрос, и за портянку тоже.
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Вот это я понимаю диджитализация!!! Зеленые строят двухэтажные параши!!!

Слава ЗЕ!
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уважаю, писуары будут наверное золотыми.... уже в наглую с откатами работают
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Для Украины похоже это самое грандиозное сооружение за последние 30 лет. Это обещаемый прорыв в инвестициях.
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В Украине за последние 5 лет ( при "пете") построено только заводов больше двухсот (200).. А вот при зеле - да, ни одного. Не считая диджитализации Двоповерховий туалет за 17 мільйонів гривень планують побудувати на території зоопарку в Харкові - Цензор.НЕТ 2806
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Прикольно, я было подумал, что это для того, чтобы одни могли гадить на головы другим, но, к счастью, нет.
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Верхні будуть серти на нижчих??? Так як зелені зараз на своїх виборців???
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В этом здании еще и террариум, это очень современный подход. Скоростное обслуживание, увидел змею и сразу обосрался, очень умно и оригинально.
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Так а лавочки в метро по 200 тысяч при курсе 8, не?
Видимо Харьковчан всё устраивает.
Чиновник как и любой другой вор будет воровать, пока его не остановят. Не останавливают - можно продолжать.
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мой дом в 335 м2 с мебелью обоолся в 4,3 я о....уел от такой сметы. хотя, один завхоз города сказал следующее: чтоб засыпать дорогу щебнем (стоимость с доставкой 52000грн) кошторис будет стоять 130000
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"В террариуме на втором этаже будут одиночные умывальники с подводом горячей и холодной воды (10 комплектов), один фаянсовый умывальник и десять стальных поддонов. Для подогрева воды приобретут один бойлер."
Это для змей?
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65% жителей харькова голосовали за урода. У этой быдломассы вообще никогда не было элементарно приличного мэра. Все потому, что не слушали, когда им говорили: "пальцами блох лови!" Скоро выборы, вернуть бы им опять псячий облик...
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