 Отказ от карантина будет основанием для отказа в эвакуации из Китая, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге.
Кузин отметил, что в настоящее время разработана форма информированного согласия, которую уже через каналы Министерства иностранных дел было доведено к украинцам, которые планируют такую эвакуацию.
"Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Это является механизмом влияния на тех лиц, которые планируют эвакуацию в Украину", - заявил он.
По его словам, пока все желающие такую форму готовы подписать и они соглашаются на карантин.
Напомним, ранее сообщалось, что 51 человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине.
А секрет очень прост: зеленым выгодно, чтоб в Украине разразилась эпидемия. Им нужно на что-то списать развал экономики.
Коронавирус станет для Украины новым голодомором, и это честно: нация, которая во время войны выбирает главнокомандующим попугая, обречена исчезнуть.
Если у нас начнется "заваруха" , то кто конкретно будет отвечать за всё это ?....
Правильно - НИКТО !
У меня целый список есть))
А вот когда они прилетят, что помешает им отказаться и уйти восвояси? Закона нет.
барак с инфицироваными без вариантов
остается только молится
Чепушылы ЗЕленые...учите Конституцию....скоро вас ею будут бить по наглым свинным пятакам...
Страна, которая во время войны выбирает президентом клоуна - вымирает. Что, в общем-то честно: выбрали идиотов - сдохните.
Фотографии и видео на сгоревшие трупы.
5,1% - все за пределами Китая (медицина хорошо работает)
18% - в центре эпидемии (все перегружено)
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-2019-nCoV-severity-10-02-2020.pdf
А здоровым (со справкой от китайских врачей об отрицательном тесте) будет разрешено эвакуироваться только в случае, если он, здоровый, согласиться на карантинные мероприятия в Украине? Сюрр...