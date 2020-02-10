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 Отказ от карантина будет основанием для отказа в эвакуации из Китая, - ЦОЗ

Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мер в связи со вспышкой коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге.

Кузин отметил, что в настоящее время разработана форма информированного согласия, которую уже через каналы Министерства иностранных дел было доведено к украинцам, которые планируют такую эвакуацию.

"Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Это является механизмом влияния на тех лиц, которые планируют эвакуацию в Украину", - заявил он.

По его словам, пока все желающие такую форму готовы подписать и они соглашаются на карантин.

Напомним, ранее сообщалось, что 51 человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемия коронавируса: 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3174834
 
 
 Топ комментарии
 
На прошлой неделе уже залетело через Борисполь пол тысячи сеятелей.
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И это правильно. Нечего везти сюда смертельную заразу, пускай там сидят.
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Зараза уже в Украине. Уже завезли. А минздрав наконец спохватился.

А секрет очень прост: зеленым выгодно, чтоб в Украине разразилась эпидемия. Им нужно на что-то списать развал экономики.
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Уверен на 100% ,что лично Зеленский завёз вирус в Ухань и заразил людей на рынке! И всё ради того , чтобы разразить эпидемию в Украине! Вот это гениальный план.
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Зеля у нас попугай c IQ=73, и составлять какие-то планы не способен. А вот его кукловоды способны.

Коронавирус станет для Украины новым голодомором, и это честно: нация, которая во время войны выбирает главнокомандующим попугая, обречена исчезнуть.
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На прошлой неделе уже залетело через Борисполь пол тысячи сеятелей.
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якимсь чудом поки тихо. але у нс все ще є шанс.
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Отсутствие информации снижает твои шансы, а не повышает. В Китае было точно так же поначалу: эпидемия уже началась, а информацию тщательно прятали. А у нас даже прятать не нужно: коронавирус ни у кого не подтвержден, поскольку никого не проверяют. Вот и весь оптимизм.
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Самое "офигенное" во время прилета , что сказали сами прилетающие (слегка при..уевшие от этого , что их проверял врач - БЕЗ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ !
Если у нас начнется "заваруха" , то кто конкретно будет отвечать за всё это ?....
Правильно - НИКТО !
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лучше бы абрамовича в карантин посадили и ненароком заразили!))))
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А почему именно Абрамовича?))))

У меня целый список есть))
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Ну вот, совсем другое дело. а то , будем пытаться уговорить...
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Это ясно.
А вот когда они прилетят, что помешает им отказаться и уйти восвояси? Закона нет.
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жесть
барак с инфицироваными без вариантов
остается только молится
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А насколько это законно!?)))
Чепушылы ЗЕленые...учите Конституцию....скоро вас ею будут бить по наглым свинным пятакам...
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исходя из китайской статистики у нас должно умереть человек 20-ть не более...
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И Вы, очевидно, согласны быть одним из?
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Китайцы только за последнюю неделю сожгли 25 тысяч трупов. По их настоящей статистике умирает каждый четвертый заразившийся. Так что у нас будет новый голодомор.

Страна, которая во время войны выбирает президентом клоуна - вымирает. Что, в общем-то честно: выбрали идиотов - сдохните.
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береги сердце, если так будешь напрягаться схлопочешь инфаркт от слопанного шоколада
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Из какой палаты пишешь шизофреник ??? Ваш ещё в интернет пускают ?
Фотографии и видео на сгоревшие трупы.
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Я не понял, что, собираются эвакуировать из Китая больных? И привезти их в Украину?
А здоровым (со справкой от китайских врачей об отрицательном тесте) будет разрешено эвакуироваться только в случае, если он, здоровый, согласиться на карантинные мероприятия в Украине? Сюрр...
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