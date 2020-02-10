 Незаконно проданы технические этажи в двух домах на улице Урловской в Киеве, - вдова фотографа Струмковского

Как она сообщила в комментарии Цензор.НЕТ, речь идет о домах на Урловськой, 21 и 21а.

Струмковская живет в доме под номером 21, в котором все квартиры приватизированы. Следовательно, собственниками подвальных и технических этажей являются жители.

Однако на днях жильцов поставили перед фактом, что технический этаж площадью около 400 кв метров продан постороннему человеку.

" В нашем доме 23 этажа жилых, и 24-й – технический. На нем находятся воздуховоды, кабели, лифтовое хозяйство. Туда не разрешалось заходить жильцам дома без сопровождения техника. Я живу на 23-м, как раз под ними.

На прошлой неделе один мужчина заявил, что технический этаж продан. Он сразу привез с собой несколько блоков газобетона. Часть он даже сумел поднять лифтом наверх, но потом люди заблокировали лифт. Мы ведь за свои деньги ремонтируем лифты. Я думала, что они провалят потолок. Ведь есть нормы, сколько туда можно заносить. Потом они еще собираются долбить пол для установки унитазов, будет тянуть туда воду – а это вовсе запрещено. Сперва хотел сделать хостел, а теперь говорит, что там будет офисное помещение", - рассказала она.

По словам Струмковской, единственные документы, которыми новый владелец смог подтвердить свое право, стал договор купли-продажи от имени лица, которое никогда в этом доме не проживало.

"Продал житель Винницы, который в нашем доме никогда не жил и частной собственности здесь не имел. У нас все шокированы: один посторонний человек продал часть нашего дома другому постороннему человеку, и все это заверено у нотариуса. Ни один адекватный нотариус этого бы не оформил", - отметила Струмковская.

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В данный момент жильцы готовят заявления в прокуратуру и в суд.

"Сейчас таких случаев по Киеву – тысячи. Люди эти дела выигрывают, но ведь сверху уже что-то сделано, и теперь им за свои деньги нужно что-то возвращать назад", - добавила она.

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