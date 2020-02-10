 Незаконно проданы технические этажи в двух домах на улице Урловской в Киеве, - вдова фотографа Струмковского

Как она сообщила в комментарии Цензор.НЕТ, речь идет о домах на Урловськой, 21 и 21а.
Струмковская живет в доме под номером 21, в котором все квартиры приватизированы. Следовательно, собственниками подвальных и технических этажей являются жители.
Однако на днях жильцов поставили перед фактом, что технический этаж площадью около 400 кв метров продан постороннему человеку.
" В нашем доме 23 этажа жилых, и 24-й – технический. На нем находятся воздуховоды, кабели, лифтовое хозяйство. Туда не разрешалось заходить жильцам дома без сопровождения техника. Я живу на 23-м, как раз под ними.
На прошлой неделе один мужчина заявил, что технический этаж продан. Он сразу привез с собой несколько блоков газобетона. Часть он даже сумел поднять лифтом наверх, но потом люди заблокировали лифт. Мы ведь за свои деньги ремонтируем лифты. Я думала, что они провалят потолок. Ведь есть нормы, сколько туда можно заносить. Потом они еще собираются долбить пол для установки унитазов, будет тянуть туда воду – а это вовсе запрещено. Сперва хотел сделать хостел, а теперь говорит, что там будет офисное помещение", - рассказала она.
По словам Струмковской, единственные документы, которыми новый владелец смог подтвердить свое право, стал договор купли-продажи от имени лица, которое никогда в этом доме не проживало.
"Продал житель Винницы, который в нашем доме никогда не жил и частной собственности здесь не имел. У нас все шокированы: один посторонний человек продал часть нашего дома другому постороннему человеку, и все это заверено у нотариуса. Ни один адекватный нотариус этого бы не оформил", - отметила Струмковская.
В данный момент жильцы готовят заявления в прокуратуру и в суд.
"Сейчас таких случаев по Киеву – тысячи. Люди эти дела выигрывают, но ведь сверху уже что-то сделано, и теперь им за свои деньги нужно что-то возвращать назад", - добавила она.
не этот чясом.......
Такая норма была ранее при строительстве кооперативных квартир для себя до 1991-2 года. Там неоткуда было взяться лишнему. В свидетельстве так прямо и написано: "Квартира №--- площадью ------м.кв., является, например, 10/10000 долей дома. Точка.
С тех пор это и тянется. после отмены этой нормы.
К кому претензии? Вы когда покупали читали договора что именно покупаете? - и кто вам доктор, что вы не в курсе юридических заковык и подводных камней...