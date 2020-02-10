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Все про:Киев (18553) продажа (439) дома (238)

 Незаконно проданы технические этажи в двух домах на улице Урловской в Киеве, - вдова фотографа Струмковского

Наталья Стумковская, вдова парламентского фотографа Владимира Струмковского, сообщила о том, что в двоих домах по улице Урловской в Киеве незаконно продали технические этажи.

Как она сообщила в комментарии Цензор.НЕТ, речь идет о домах на Урловськой, 21 и 21а.

Струмковская живет в доме под номером 21, в котором все квартиры приватизированы. Следовательно, собственниками подвальных и технических этажей являются жители.

Однако на днях жильцов поставили перед фактом, что технический этаж площадью около 400 кв метров продан постороннему человеку.

" В нашем доме 23 этажа жилых, и 24-й – технический. На нем находятся воздуховоды, кабели, лифтовое хозяйство. Туда не разрешалось заходить жильцам дома без сопровождения техника. Я живу на 23-м, как раз под ними.

На прошлой неделе один мужчина заявил, что технический этаж продан. Он сразу привез с собой несколько блоков газобетона. Часть он даже сумел поднять лифтом наверх, но потом люди заблокировали лифт. Мы ведь за свои деньги ремонтируем лифты. Я думала, что они провалят потолок. Ведь есть нормы, сколько туда можно заносить. Потом они еще собираются долбить пол для установки унитазов, будет тянуть туда воду – а это вовсе запрещено. Сперва хотел сделать хостел, а теперь говорит, что там будет офисное помещение", - рассказала она.

По словам Струмковской, единственные документы, которыми новый владелец смог подтвердить свое право, стал договор купли-продажи от имени лица, которое никогда в этом доме не проживало.

"Продал житель Винницы, который в нашем доме никогда не жил и частной собственности здесь не имел. У нас все шокированы: один посторонний человек продал часть нашего дома другому постороннему человеку, и все это заверено у нотариуса. Ни один адекватный нотариус этого бы не оформил", - отметила Струмковская.

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В данный момент жильцы готовят заявления в прокуратуру и в суд.

"Сейчас таких случаев по Киеву – тысячи. Люди эти дела выигрывают, но ведь сверху уже что-то сделано, и теперь им за свои деньги нужно что-то возвращать назад", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174831
 
 
 Топ комментарии
 
В Киеве это повсеместная тема. Особенно Дарницкий район.
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В Киеве это повсеместная тема. Особенно Дарницкий район.
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Есть еще что-то или кто-то, кто не был бы продан ил монетизирован?
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Это даже не беспредел, а что-то покруче. На техэтаже перекрываются стояки холодной, горячей воды и отопления, находится вентиляционное отделение с шахтами, лифтовая с лебедками, трансформаторами и электронным оборудованием, электрощитовые, оборудование интернет-провайдеров, кабеля, выход на крышу (может там ресторан решил замутить) и пр. За такое этого мудака надо с 23-го головой вниз, причем вместе с подставным мудаком и нотариусом
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"На техэтаже перекрываются стояки холодной, горячей воды и отопления" - в случае прорыва труб.
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"Продал житель Винницы, который в нашем доме никогда не жил и частной собственности здесь не имел......"

не этот чясом.......
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поэтому в нашем доме на Урловской 11/44 жек (а это с десяток родственников)руками и ногами упирается против создания жильцами ОСББ. ходят по квартирам бабок подговаривают против....
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ОСББ это тот же колхоз,только председателя назначают не в горкоме партии,а выбирают его колхозники(жильцы,которые не понимают что такое частная собственность и как её защитить)
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но ведь сверху уже что-то сделано, и теперь им за свои деньги нужно что-то возвращать назад....интересно,а в исковом заявлении вы просили Суд,чтобы ответчик всё восстановил или оплатил денежную компенсацию? Незаконно проданы технические этажи в двух домах на улице Урловской в Киеве, - вдова фотографа Струмковского - Цензор.НЕТ 4840 Источник: https://censor.net.ua/n3174831
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Команда Зеленского рулит. Я уверен, эта Струмковская входит в число 73% Незаконно проданы технические этажи в двух домах на улице Урловской в Киеве, - вдова фотографа Струмковского - Цензор.НЕТ 5573
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В новостоях изначальная проблема в том, что заключая договор покупки квартиры ничего не говориться о том, что квартира является ДОЛЕЙ в общей совместной собственности всех владельцев как жилых так и нежилых помещений. При сложении всех этих долей в сумме даёт 1 (единицу) и потому никакому лишнему собственнику просто неоткуда взяться.
Такая норма была ранее при строительстве кооперативных квартир для себя до 1991-2 года. Там неоткуда было взяться лишнему. В свидетельстве так прямо и написано: "Квартира №--- площадью ------м.кв., является, например, 10/10000 долей дома. Точка.
С тех пор это и тянется. после отмены этой нормы.
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Если в доме ОСМД, то только по решению общего собрания, и не менее 2/3 от общего количества совладельцев дома. А, вот , если в доме руководит управляющая компания, тогда ваше дело- кирдык..., пишите письма в ООН. Незаконно продано технічні поверхи у двох будинках на вулиці Урлівській у Києві, - вдова фотографа Струмковського - Цензор.НЕТ 7626
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Если есть владелец дома, который и продавал квартиры в его собственном доме, и у него находится проект и документация на всё имущество дома, то кто ему запретит? Он владелец всего имущества, всех площадей, кроме помещений проданных квартир, так как за собственные деньги всё это построил и никому это всё остальное не дарил!
К кому претензии? Вы когда покупали читали договора что именно покупаете? - и кто вам доктор, что вы не в курсе юридических заковык и подводных камней...
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