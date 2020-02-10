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 Общество, Здоровье
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 Украинцев, вернувшихся из Китая, будут содержать на карантине в санаториях Киевщины, - ЦОЗ

Украинских граждан, эвакуированных из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса, будут содержать на карантине в течение 14 дней в двух санаторных учреждениях Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, эвакуированные украинцы будут находиться на карантине в специально определенных учреждениях.

"Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа", - сказал Кузин. Оба учреждения находятся на территории киевской области.

Кузин уточнил, что также есть еще одно предложение от Минобороны по размещению граждан на время карантина. Таким образом, может быть определено три места размещения эвакуированных на карантин.

По его словам, уже 51 человек, в том числе один ребенок, подписали согласие на эвакуацию и нахождение в карантине. В настоящее время идет разработка и согласование всех технических и логистических деталей эвакуации.

"Ни в какие капсулы эти люди помещаться не будут. Транспортные средства будут дезинфицированы в обычном режиме", - сказал он.

По словам Кузина, эвакуированные пассажиры во время полета будут в масках. Экипаж воздушного судна (16 человек) будет использовать специальные костюмы биологической защиты. Рейс будут сопровождать три медработника - два врача и медсестра. В самолете после полета по рекомендации производителя будет проведена замена воздушных фильтров.

Кузин также сообщил, что на круизном лайнере Diamond Princess коронавирус выявлен у двух украинцев. Оба они являются членами экипажа лайнера. У обоих заболевание протекает в легкой форме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - ЦОЗ (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3174830
 
 
 Топ комментарии
 
Может очистить их...БЛАГОДАТНЫМ ОГНЕМ?)))
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Зедебіли, а тих, яких вже завезли двома рейсами, ви як будете відловлювати?
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Вот как раз для таких случаев надо принимать срочный закон о возможности ограничения прав граждан и помещения их на карантин. И использовать для этого голоса в Раде.

У нас сейчас нет такого закона - и каждый может уехать из этого санатория когда ему вздумается. И их согласие пребывания на карантине ничего не меняет.

Вангую мы услышим еще новости что кто-то отказался пойти на карантин по причинам яжемать, онижедети, мыздоровы и т.п.
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Сегодня читал новости на китайском, с переводчиком. По новым данным, инкубационный период может проявляться более 20 дней.
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максимальный зафиксированный 24 дня вроде
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в Конче Заспе надеюсь..) или в Феофании)?
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Корочє господа цей вірус остаєтсья 9 днів на речях...читайте тут ANSA.IT.
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Что, про коронавирус знает только итальянская пресса? Другим ресурсам доверия нет?
Любой вирус живёт, пока не высохнет капля жидкости, в которой он находится. Микроскопические капли, возникшие при чихании , высыхают за несколько минут. Плевок высыхает за несколько часов, а в трещинах на поверхности - несколько дней. За обычным здравым смыслом не надо далеко ходить.
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От нах.. специалист.Там написано про источник информации.
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Да нах мне твоя информация, что итальянская, что про 9 дней!
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Ахаха я так и понял в рот не с....и все знаем. Ну да ладно.
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Вирус вирус разница. По новым данным, вроде как доказано, что вирус таки был сконструирован в Ухане.
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С точки зрения выживаемости вируса вне организма все вирусы похожи - долго не живут.
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Может, феном для волос , горячим воздухом, по баулам и одежде ? Пусть обрабатывают две недели.
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Зедебіли, а тих, яких вже завезли двома рейсами, ви як будете відловлювати?
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Какие два? Пятнадцать рейсов в неделю из Китая.
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Так показові два. Я про тих, у яких шоу зробили з пасажирам, яким "безконтактним інфрачервоним термометром" міряли температуру.
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Зачем их отлавливать??? Зеленым нужна эпидемия. Государство развалено - нужно теперь найти "причину". Причиной будет эпидемия.
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Вот как раз для таких случаев надо принимать срочный закон о возможности ограничения прав граждан и помещения их на карантин. И использовать для этого голоса в Раде.

У нас сейчас нет такого закона - и каждый может уехать из этого санатория когда ему вздумается. И их согласие пребывания на карантине ничего не меняет.

Вангую мы услышим еще новости что кто-то отказался пойти на карантин по причинам яжемать, онижедети, мыздоровы и т.п.
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Да и на лечение выдать по миллиону долляров.
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Скорее всего Глеваха.
Другие санатории как-то не приходят на ум)
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