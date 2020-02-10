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 В Киеве на карантин закрыли 251 школу, - КГГА

За последнюю неделю в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10,5%. Образовательный процесс приостановлен в 251 школе полностью и в 34 школах - частично.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

По словам Поворозника, образовательный процесс приостановлен в 251 школе полностью и в 34 школах частично.

"В то же время, в 10 учебных заведениях восстановлено образовательный процесс", - отметил он.

По его словам, руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Поворозник сообщил, что в столице за 6-ю неделю 2020 года зарегистрировано 15 210 больных гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует принятия дополнительных мер, и является ниже базовой линии на 32,9%.

"В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 9 802 (рост на 7,4%), взрослых - 5408 человек (рост на 16,6%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе - 66,3%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,7% - зарегистрировано 4849 случаев.

"В медицинские заведения за 5-ю неделю госпитализировано 302 человека, из них 218 детей. С начала эпидемического сезона в кабинетах вакцинации частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51 383 человека", - сказал Поворозник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174824
 
 
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Нынешние интернет зависимые дети и так тупые, за две недели карантина тупее не станут.
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