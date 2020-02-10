 Телеграм-каналы сами скоро "лопнут", блокировать мессенджер в Украине никто не будет, - нардеп от "СН" Потураев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокус" заявил нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

По его словам, закрывать телеграм-каналы не собираются.

"Во-первых, они сами скоро лопнут, как лопнули российские. Мода пришла - мода уйдёт. Это как производство джина в Великобритании в XVIII веке. Тогда было много шума из-за того, что нация спивается и вот-вот сопьется окончательно. А потом спиртное социализировали. Так же будет с телеграм-каналами. В конце концов они социализируются. Либо будут производить качественный контент, либо заглохнут. Не пойдём же мы в украинские суды требовать, чтобы провайдеры заблокировали "Телеграм". Это просто глупо", - отметил Потураев.

Он заявил, что когда закон "О медиа" примут, государство напишет письмо братьям Дуровым в Лондон и попросит их показать, кто у телеграм-каналов бенефициар.

"Нам ведь неважно, кто пишет тексты. Важно, кто деньги дает. Дуровы нам скажут: "Нет, мы не хотим вам помогать" или проигнорируют нас. Тогда наш представитель поедет в Великобританию и обратится в Высокий суд Лондона с просьбой принудить "Телеграм" выполнить требования украинского законодательства. Вот и все. А дальше пусть работают - никаких проблем", - добавил Потураев.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что новый законопроект о медиа может помочь урегулировать деятельность анонимных Telegram-каналов.

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