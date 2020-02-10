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 Политика Украины, Общество
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Все про:медиа (77) Telegram (11) Потураев (36)

 Телеграм-каналы сами скоро "лопнут", блокировать мессенджер в Украине никто не будет, - нардеп от "СН" Потураев

Власть не будет требовать блокировки мессенджера Telegram в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокус" заявил нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

По его словам, закрывать телеграм-каналы не собираются. 

"Во-первых, они сами скоро лопнут, как лопнули российские. Мода пришла - мода уйдёт. Это как производство джина в Великобритании в XVIII веке. Тогда было много шума из-за того, что нация спивается и вот-вот сопьется окончательно. А потом спиртное социализировали. Так же будет с телеграм-каналами. В конце концов они социализируются. Либо будут производить качественный контент, либо заглохнут. Не пойдём же мы в украинские суды требовать, чтобы провайдеры заблокировали "Телеграм". Это просто глупо", - отметил Потураев.

Он заявил, что когда закон "О медиа" примут, государство напишет письмо братьям Дуровым в Лондон и попросит их показать, кто у телеграм-каналов бенефициар.

"Нам ведь неважно, кто пишет тексты. Важно, кто деньги дает. Дуровы нам скажут: "Нет, мы не хотим вам помогать" или проигнорируют нас. Тогда наш представитель поедет в Великобританию и обратится в Высокий суд Лондона с просьбой принудить "Телеграм" выполнить требования украинского законодательства. Вот и все. А дальше пусть работают - никаких проблем", - добавил Потураев.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что новый законопроект о медиа может помочь урегулировать деятельность анонимных Telegram-каналов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телеграм-каналы убивают журналистскую профессию, - Ермак призывает СМИ критически относиться к публикуемой в мессенджере информации

Источник: https://censor.net.ua/n3174823
 
 
 Топ комментарии
 
це вони так Буббочку переконують і заспокоюють ?
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Значит рашистские фабрики ботов и дальше будут пропагандировать ?

Или это уже гос. политика такая стала ?
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це вони так Буббочку переконують і заспокоюють ?
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скоріше - саме себе запокоюють)) мабудь гадають, що телеграм лопне скоріше - ніж їх, блазнів, на шибеніцю поведуть..
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Ой-ей!
А что, разве на "Трубу прорвало" НЕ качественный контент?

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"Во-первых, они сами скоро лопнут, как лопнули российские. Мода пришла - мода уйдёт. Это как производство джина в Великобритании в XVIII веке. Тогда было много шума из-за того, что нация спивается и вот-вот сопьется окончательно. А потом спиртное социализировали.» Источник: https://censor.net.ua/n3174823
От шо значть, розмовляти з нарітом на понятному єму язикє...
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хто ...потураєв ... ви бачили у зекодлі адекватних ?
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Закон О Медиа превратит Украину в Россию.
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госпади, и это еще самые умные из их партии?!
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Такое впечатление, что эти слуги не в украинскую Раду, а рашкованскую госдуру избирались Телеграм-каналы сами скоро "лопнут", блокировать мессенджер в Украине никто не будет, - нардеп от "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 1279
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"слюни народа" надеются, что само собой все рассосется.... ))
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Кто-нибудь что-нибудь понял. В Британии не джин, а виски
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Такое впечатление, что новости из Раши читаю...
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Точно. Останнім часом все частіше і частіше я теж ловлю себе на цій думці.
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_Хотят всем критикам рты заткнуть, ********. Чтобы не мешали им свои темные делишки обтяпывать.
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Похоже "слуги" решили сделать страну не "в смартфоне", а в смартзоне, с... Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8122
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офф топ
Телеграм-канали самі скоро "лопнуть", блокувати месенджер в Україні ніхто не буде, - нардеп від СН Потураєв - Цензор.НЕТ 9381

пока нас тут шапито дурачит мы теряем сильных лоббистов за океаном в США...
Подполковник Виндман - родившийся в УССР , директор по европейским делам Совета национальной безопасности США - был уволен
Дональд Трамп "пошел на принцип" и через два дня после окончания процедуры импичмента уволил не только самого Виндмана, но и его брата-близнеца Евгения Виндмана, которому тоже удалось сделать головокружительную карьеру в американских силовых структурах и который работал в аппарате Совета национальной безопасности.
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******* жгут ))) где же вас набрал янелох таких конченых имбецилов?)))) все адекватные за бугор выехали одно го*но осталось?))))
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