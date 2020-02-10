 Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея

Такое решение принял судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Исковое требование удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворении связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности", - отметил судья.
"Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение. - Ред.) стало основанием для установления нормальных отношений", - заявил Ройтбурд после объявления решения.
Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета. На заседания 10 февраля областной совет отправил заместителя начальника юридического управления облсовета Александра Соснина.
Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.
Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.
Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.
Привет, Вова. Так получилось, что я - Гражданка Страны, которую Ты сейчас возглавляет ... Я не голосовала за тебя, Вова.
Я не голосовала за твою партию. Но тебе придется считаться со мной и миллионами таких, как я. Знаешь, почему?
Потому что когда тебе было 18, ты выбирал торговать собой. А когда мне было 18 - я выбрала Украину.
Я выбрала бороться за нее на Майдане, а впоследствии - и на войне.
Вова, пока ты скакал по сцене - мы прятались от пуль беркутни.
Пока ты ослепительно улыбался на корпоративах - мы сидели в окопах под «градом».
Пока ты выводил бабки в оффшоры - мы воспитывали молодежь, плели маскситкы, закупали волонтерку, дежурили в госпиталях и жертвовали собой.
За эти 6 лет погибло около 15 000 человек.
Знаешь, Вова, две трети погибших - моложе тебя. Ты развлекался - они умирали.
А знаешь, почти у каждого из них еще могли быть дети. Тысячи нерожденных детей, Вова. Гениев. Писателей. Изобретателей. Художников. Просто людей Вова. Ты-ся-чи.
И знаешь, когда ты из теплого кабинета рассказываешь о «посередине» и об отводах войск - ты продолжаешь убивать их, Вова.
Ты устроил концерт «квартала» на кладбище, ты это понимаешь?
А знаешь, что еще?
Ты забыл, что это военное кладбище.
И все, у кого в памяти живые сотни погибших - умеют управляться ... В отличие от тебя, Вова.
А еще, знаешь ... Нам нечего терять, кроме Украины.
Поэтому мы будем сражаться до последнего вздоха и последней капли крови. И после смерти мы будем приходить к тебе, Владимир Зеленский, во сне.
# Невидводьвийська, Вова. Потому # я обираю войну. И таких, как я - миллионы. Думай, Вова. Думай..Тe
Yulia Arefeva
може все таки к психиатору? фрейдизм какой то чистой воды
он так видит
(с)