 Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея

Такое решение принял судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Исковое требование удовлетворить частично - признать незаконным и отменить решение областного совета. Частичное удовлетворении связано с тем, что истец продолжал выполнять свои обязанности", - отметил судья.

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"Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение. - Ред.) стало основанием для установления нормальных отношений", - заявил Ройтбурд после объявления решения.

Судебное заседание неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического управления областного совета. На заседания 10 февраля областной совет отправил заместителя начальника юридического управления облсовета Александра Соснина.

Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.