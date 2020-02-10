EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  455  42
Материалы по теме:
Все про:визит (2364) ВР (24397) Зеленский (4529) реформы (3475) Разумков Дмитрий (388) Гончарук_Алексей (673) Варгеи (2)

 Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину 11-12 февраля проведет встречи с Зеленским, Разумковым и Гончаруком

Украина станет первой страной Восточного партнерства Европейского Союза, которую посетит европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, визит которого состоится 11-12 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии в понедельник.

"Во время моего визита я буду обсуждать всестороннюю поддержку ЕС, которая выходит далеко за рамки только финансовой поддержки и технической помощи. Мой визит в Украину также будет способствовать нашим обсуждениям на предстоящем в марте Совете ЕС по иностранным делам", - сообщил Варгеи.

В преддверии визита Варгеи заверил: "Украина является не только близким соседом Европейского Союза, но и ключевым партнером".

"Украина продолжает добиваться прогресса во многих реформах. Однако необходимо продолжать работу, особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией - ключевых областях экономического развития", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи

Кроме того, еврокомиссар отметил, что предпринятые Украиной шаги проложили путь к встрече в "нормандском формате" в декабре прошлого года. При этом Варгеи подчеркнул, что "нормандский формат" является "важнейшим элементом, который поддерживает ЕС с тем, чтобы внести вклад в достижение устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

Так, предусматривается, что еврокомиссар встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком, вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и главой МИД Вадимом Пристайко. Кроме того, Варгеи встретится с парламентским комитетом по интеграции Украины с Европейским союзом.

Он также примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества, а также представителями национальных меньшинств.

В рамках визита будет подписано Соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.

Источник: https://censor.net.ua/n3174808
 
   
 Топ комментарии
 
WAR Геи - "боевые тридварасы" Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину 11-12 февраля проведет встречи с Зеленским, Разумковым и Гончаруком - Цензор.НЕТ 9035
 показать весь комментарий
 
Лікар Хата! Мерщій йдіть сюди, пацієнт Никонор Босой вийшов з коми!
Ніканоре, заспокойтеся... до того ж Порошенко вже не президент!.. що ви кажете? Хто новий президент? Потім скажу... ви довго були в комі... там таке! Таке! Але про це пізніше... Лежіть, вам зараз не можна хвилюватися...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Владимир Александрович, к вам Варгеи!!!
- Какие еще геи? Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину 11-12 февраля проведет встречи с Зеленским, Разумковым и Гончаруком - Цензор.НЕТ 4884
 показать весь комментарий
 
 
Власне з усього позитиву - поставить свічку Героям Небесної сотні.
 показать весь комментарий
 
 
Прізвище зачітне.
War Gay - тобто... бойовий "карабас"?
 показать весь комментарий
 
 
Вернувшимся из "ЛДНР" пленным негде жить - Денисова

А какой был пиар у ЗЕ говно , все это показуха как в России . А что после ? А после пленным негде жить ! Вот и все , что надо знать о Зе
 показать весь комментарий
 
 
Была бы моя воля , я бы Украину завтра приеднал до Скандинавии. Самый лучший путь развития для Украины , это скандинавский
 показать весь комментарий
 
 
Мирне урегулювання:
-за рахунок України;
-за рахунок моржовії
А що вибрав нарід України? Бо ЄС до боку як.
 показать весь комментарий
 
 
Лікар Хата! Мерщій йдіть сюди, пацієнт Никонор Босой вийшов з коми!
Ніканоре, заспокойтеся... до того ж Порошенко вже не президент!.. що ви кажете? Хто новий президент? Потім скажу... ви довго були в комі... там таке! Таке! Але про це пізніше... Лежіть, вам зараз не можна хвилюватися...
 показать весь комментарий
 
 
В маскве радиоцыонный фон превысел ужэ в 60 раз !
.
Ничего страшного !
.
ДЫШИТЕ ГЛУБЖЭ !
,
https://uploads.disquscdn.com/images/d11826497e4e299e76f7a206fc305a141cb05bd270e16e0df82422433b62500d.gif
.
 показать весь комментарий
 
 
общение с самыми умными студентами це награда общающемуся, самого общительного ждет премия - самокат
 показать весь комментарий
 
Говорят Украину примут в ЕС!!!

Порох пробил Украине ТОМОС
БУБОЧКА решил его переплюнуть
 показать весь комментарий
 
 
Незалежну Церкву. Хоча, самосвятам цього не зрозуміти
 показать весь комментарий
 
 
Согласен и ещё что самое главное Божу Благодать
 показать весь комментарий
 
Коли хвороба "порохозалежності" вас не попускає 9 місяців, можна констатувати її хронічну форму
 показать весь комментарий
 
Дурко , можешь праздновать только после решения суда, а до суда человек не виноват . Помни это и не позор себя .
 показать весь комментарий
 
Это дразнить тебя , и твой свинячий язык ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх