 Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину 11-12 февраля проведет встречи с Зеленским, Разумковым и Гончаруком

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии в понедельник.
"Во время моего визита я буду обсуждать всестороннюю поддержку ЕС, которая выходит далеко за рамки только финансовой поддержки и технической помощи. Мой визит в Украину также будет способствовать нашим обсуждениям на предстоящем в марте Совете ЕС по иностранным делам", - сообщил Варгеи.
В преддверии визита Варгеи заверил: "Украина является не только близким соседом Европейского Союза, но и ключевым партнером".
"Украина продолжает добиваться прогресса во многих реформах. Однако необходимо продолжать работу, особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией - ключевых областях экономического развития", - заявил он.
Кроме того, еврокомиссар отметил, что предпринятые Украиной шаги проложили путь к встрече в "нормандском формате" в декабре прошлого года. При этом Варгеи подчеркнул, что "нормандский формат" является "важнейшим элементом, который поддерживает ЕС с тем, чтобы внести вклад в достижение устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".
Так, предусматривается, что еврокомиссар встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком, вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и главой МИД Вадимом Пристайко. Кроме того, Варгеи встретится с парламентским комитетом по интеграции Украины с Европейским союзом.
Он также примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества, а также представителями национальных меньшинств.
В рамках визита будет подписано Соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.
- Какие еще геи?
War Gay - тобто... бойовий "карабас"?
А какой был пиар у ЗЕ говно , все это показуха как в России . А что после ? А после пленным негде жить ! Вот и все , что надо знать о Зе
-за рахунок України;
-за рахунок моржовії
А що вибрав нарід України? Бо ЄС до боку як.
Ніканоре, заспокойтеся... до того ж Порошенко вже не президент!.. що ви кажете? Хто новий президент? Потім скажу... ви довго були в комі... там таке! Таке! Але про це пізніше... Лежіть, вам зараз не можна хвилюватися...
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Ничего страшного !
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЭ !
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Порох пробил Украине ТОМОС
БУБОЧКА решил его переплюнуть
Це теж комісар з Угорщини