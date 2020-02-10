 ОГА получат 7,5 млрд на строительство и ремонт инфраструктуры, – советник премьера Голик

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Как отметил советник премьера, по помесячной росписи 2,2 млрд грн из них будут в ОГА уже в апреле. В тех ОГА, которые пройдут все необходимые для этого процедуры.

"По состоянию на сейчас, из 7,5 млрд грн на этот год, в Министерство регионального развития, которое и есть распорядителем по ГФРР, поступило заявок от ОГА на 33% от этой суммы. Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались", - подчеркнул советник премьер-министра.

Также, как сообщил Голик, еще один инструмент - 2,2 млрд грн уже в апреле могут попасть частным компаниям.

"Это - рабочие места, налоги в том числе в местные бюджеты и новая инфраструктура", - заявил он.

Как ранее сообщил Юрий Голик, в ближайшие месяцы в рамках программы "Большая стройка" будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке. Кабинет Министров по поручению Президента работает над реализацией программы, получившей неформальное название "Большая стройка" Планируется, что в 2020 году будет открыто 100 новых школ, 100 новых детских садиков и стадионов. Кроме того, будет отремонтировано более 6 000 км дорог.