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Все про:инфраструктура (142) Голик Юрий (71)

 ОГА получат 7,5 млрд на строительство и ремонт инфраструктуры, – советник премьера Голик

В 2020 году областные администрации получат 7,5 млрд грн на финансирование строительства и ремонта инфраструктурных объектов из Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Как отметил советник премьера, по помесячной росписи 2,2 млрд грн из них будут в ОГА уже в апреле. В тех ОГА, которые пройдут все необходимые для этого процедуры.

"По состоянию на сейчас, из 7,5 млрд грн на этот год, в Министерство регионального развития, которое и есть распорядителем по ГФРР, поступило заявок от ОГА на 33% от этой суммы. Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались", - подчеркнул советник премьер-министра.

Также, как сообщил Голик, еще один инструмент - 2,2 млрд грн уже в апреле могут попасть частным компаниям.

"Это - рабочие места, налоги в том числе в местные бюджеты и новая инфраструктура", - заявил он.

Как ранее сообщил Юрий Голик, в ближайшие месяцы в рамках программы "Большая стройка" будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке. Кабинет Министров по поручению Президента работает над реализацией программы, получившей неформальное название "Большая стройка" Планируется, что в 2020 году будет открыто 100 новых школ, 100 новых детских садиков и стадионов. Кроме того, будет отремонтировано более 6 000 км дорог.

Источник: https://censor.net.ua/n3174805
 
 
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З БЮДЖЕТА ДНІПРА 2млрд ЗДЕРЛИ НАХАБНО!!! і поросподіляють неробам та хитродупим... ОДА отримають 7,5 млрд на будівництво і ремонт інфраструктури, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 8388
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