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 По факту "паспортизации" украинцев на оккупированной Луганщине начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора

Начато уголовное производство по факту осуществления представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины. Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Согласно материалам СБУ, первые лица администрации "ЛНР", контролируемой Российской Федерацией, проводят насильственную политику по принудительному получению гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина "ЛНР".

Указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенциии о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I) ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Офис Генерального прокурора контролирует ход досудебного расследования. По предварительным данным Офиса, паспорта "ЛНР", вероятно, получили более 200 тысяч человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 1 мая Путин издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, которые проживали в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

По данным МВД РФ, в течение 2019 года российские паспорта получили 227 тысяч украинцев с оккупированного Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174804
 
 
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І що даді буде робити ОП? Путєна в куток поставить?
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Почему нельзя иск расии представить через международный суд ? - За грубое вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Или это кто-то видит по-другому ?
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В маскве радиоцыонный фон превысел ужэ в 60 раз !
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Ничего страшного !
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ДЫШИТЕ ГЛУБЖЭ !
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......
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А Україна "відповість" спрощенням отримання українського громадянства мокшанцям. Отака фігня, малята
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Больше нечем этим дармоедам из прокуратуры заняться? Внутри страны всю преступность уже побороли?
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