 Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп при градостроительстве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Закон дает определение понятиям "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам" и предусматривает осуществление конкретных мероприятий, позволяющих приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности к подъездам и / или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
обязанностями.
Бодренько началась рабочая неделя. Новости радуют и всячески ублажают.
1. Премьер Гончарук сообщил, что его нелицеприятные фразы о Зеленском на записях были вырваны из контекста. Как сам Гончарук был преждевременно вырван из материнского лона, и потому чутка недоразвитый вышел. Впрочем, там вся партия такая.
2. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина против разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе, поскольку это противоречит Минским договоренностям. Говорит, Минские соглашения предусматривают, что иностранные вооружённые силы должны сначала покинуть Украину, а сепаратисты должны разоружиться и расформироваться.
Теперь непонятно, походу опять у нас конфликт во власти. Президент хочет отводить войска. Министр не хочет отводить войска. Богдан хочет запретить войска. Ермак бы их вообще всех расстрелял.
Опять нет единства. Ну что такое. Кто виноват в этом безобразии?
3. Министерство цифровой трансформации Украины из страны в ****** ****** сообщает, что повестки через приложение "Дія" рассылаться не будут. (Из чего я делаю вывод, что 100% будут.)
В то же время министр Загороднюк сообщает, что военные билеты в Украине тоже станут электронными! Зачем - неизвестно. Возможно - чтобы у русских информация о каждом из наших бойцов, появлялась не с задержками - ну, когда там кто-то из ЗеКоманды с доступом к военной тайне родичам позвонит и расскажет - а сразу, в тот же день.
Потому что уровень жыжытализированности мозга разработчиков всей этой электронизации всей страны я вполне представляю. Защита данных там будет в стиле "вахтёр строго спрашивал, не шпийон ли ты расейский, но если документа не было, то пускал так".
Но главное, не ясно, как эти две новости сочетаются между собой.
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4. Министр обороны Загороднюк сообщил, что якобы бракованные бронежилеты, из-за которых пытаются судить Марченко, из армии отзывать не будут.
И тут непонятно. То ли броники бракованные, и Загороднюк хочет, чтобы солдат всех поубивали. То ли броники всё-таки нормальные, и министр Загороднюк пытается подать какой-то знак. Как-то намекнуть, что-то сказать, о чём-то сигнализировать президенту и его друзьям.
Но совершенно очевидно, что судить Марченко всё равно надо: в чём-то он да виноват, следствие разберётся, был бы человек, а статья найдётся.
5. Ну а державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод" через "Прозорро" хочет закупить двигатели Российского производства. "Використання вказаного двигуна передбачене конструкторською документацією та наразі відсутнє альтернативне технологічне рішення" - сообщает нам спецификация разработчика. Это как "пошёл ты на ***", но только - языком профессионалов и хозяйственников.
Потому что это когда свинарчуки и гладковские под управлением Порошенко покупали запчасти в РФ - то это была зрада, предательство национальных интересов, коррупция и почему не построил завод барыга, а?
А теперь-то совсем другое дело. Таперича-та власть народыная! Таперича всё инакше, всё для человека! Эх ты, душа простая, соображение-ж иметь надыть! Тямнота ты, Матрёна Микулишна, как есть значить регрессивный палитичский алимент! Ну ничего, завтрева Дубинский нам в политинформации расскажет, какой есть правильный курс партии сяводни, вот и выйдет как есть яснысть.
6. А, ну и продолжается цирк с судом над Марусей Зверобой. Это ж само собой. У нас же главные два проблемы в стране - это две барышни, которые суровым взглядом через вебкамеру причинили взрывную диарею на Банковой, и ночные кошмары. Теперь высшее руководство страны заглядывает под кровать не в поисках бабайки, а чтобы проверить, не притаилась ли там Маруся с кинжалом в зубах.
****** стыд.
*
Ну я вот даже не знаю, *****, про какую из этих новостей подробней написать. Что интересней будет читателям.
Или подождать ещё. Всего-ж то одиннадцать часов утра, сейчас может ещё что-то случится, ну там депутаты "Слуги народа" начнут совокупляться на трибуне в позе по-собачьи, или Зеленский во время визита в Италию разобьёт статую работы Микеланджело, ну или всё-таки решим продавать воду в Крым, ну или провести до пятницы референдум о примирении с Россией, через смартфоны, методами цифровизатора Дубилета.
Горячо начался понедельник, бодренько так.
Аж капель, *****, на улице.