 Комитет ВР по нацбезопасности на этой неделе рассмотрит Гособоронзаказ на 2020 год. Главный приоритет - интересы тех, кто сейчас ведет бой за Украину, - нардеп от "СН" Копытин

Как информирует на странице в сети Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин.

"Комитет по обороне на этой неделе рассмотрит Государственный оборонный заказ на 2020-й год. Мы внимательно проанализируем каждую статью расходов, изучим критическую информацию в СМИ", - заявил Копытин.

По его словам, необходимо решить 3 ключевые задачи: "Обеспечить самой необходимой боевой техникой наши войска на передовой, наш главный приоритет - интересы тех, кто сейчас ведет бой за Украину. Мое убеждение - новая техника нужна прежде всего комбатам и ротным, которые непосредственно ведут боевые действия".

Также, государственный заказ должны получить украинские предприятия, которые развивают современные технологии в Украине, причем как государственные, так и частные предприятия, там, где сохранены инженерные кадры и есть современные проекты.

"Мы должны провести аудит - что и как финансируется в Гособоронзаказе, по каким программа шли деньги, насколько обосновано и отвечает современным вызовам наше оборонное планирование? На мой взгляд, Гособоронзаказ прежде всего должен опираться на мнение солдат и офицеров, тех, кто воюет, и на мнение инженеров, технологов, рабочих, тех, благодаря кому наша военная промышленность еще жива", - отметил Копытин.

"Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы комитет по обороне стал площадкой для анализа и обмена экспертными мнениями, чтобы была максимально возможная прозрачность в работе", - подытожил он.

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