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 Эпидемия коронавируса: 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС

Член Еврокомиссии (ЕК) по кризисному управлению Янез Ленарчич призвал к координации действий международного сообщества в борьбе против эпидемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку вспышка коронавируса поражает все больше и больше стран, нашей главной задачей должны быть координация и сотрудничество. Сейчас настало время объединить усилия, чтобы остановить эту эпидемию. Крайне важно, чтобы все международное сообщество сосредоточилось на усилиях по обеспечению готовности и реагированию на борьбу с коронавирусом, исходя из международной солидарности", - заявил еврокомиссар в понедельник в Брюсселе, посещая Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Он отметил, что Европейская комиссия продолжает работать на всех фронтах для борьбы со вспышкой коронавируса.

Официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер подтвердил на брифинге, что 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС для обсуждения эпидемии коронавируса.

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Еврокомиссия при этом сообщает, что в воскресенье 95 граждан ЕС были репатриированы из Уханя благодаря рейсу Великобритании. В коммюнике говорится, что ЕК участвует через механизм гражданской защиты Евросоюза в финансировании расходов на транспортировку граждан ЕС из Соединенного Королевства в соответствующие страны (Австрию, Бельгию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Румынию и Швецию).

ЕК отмечает, что после активации в конце января по инициативе Франции механизма гражданской защиты ЕС 558 человек, включая 447 граждан ЕС, уже прилетели из района Уханя тремя рейсами, которые были профинансированы ЕС.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми государствами-членами союза, чтобы облегчить доставку необходимых средств индивидуальной защиты в Китай в дополнение к 12 тоннам, уже выделенных государствами-членами 1 февраля в качестве немедленной реакции. ЕС также объявил 31 января 2020 года о выделении 10 млн евро в рамках своей программы исследований и инноваций Horizon 2020 для поддержки исследований нового коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3174799
 
 
 Топ комментарии
 
Останутся олигархи, но они потом тоже вымрут Эпидемия коронавируса: 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС - Цензор.НЕТ 8679
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І наша Скелєтская, міністр без диплома, поїде?
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Майки, трусики берите
И на кладбище бегите,
Занимайте лучшие места.
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...бо ЗЕбіли рукокрилі
завтра завезуть заразу."
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Останутся олигархи, но они потом тоже вымрут Эпидемия коронавируса: 13 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайное совещание министров здравоохранения стран ЕС - Цензор.НЕТ 8679
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Бідний Євросоюз Епідемія коронавірусу: 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС - Цензор.НЕТ 9209 а були-б у них Скалецька з Гончаруком і Радуцький з *уем в жопі. горя-б не знали.
Як же Україні пощастило з найвеличнішим лідером світу!..
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Там нашего не забудьте, да и Супрун не помешала бы.
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Супруниха - это уже тяжёлая артиллерия )))
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Торговая война против китая продолжается, продолжают нагнеть ))))))))
Вы главное верьте ))))))))
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А тим часом какацапський "Аерофлот" ударними темпами возить туристів і транзитних пасажирів з Китаю! Епідемія коронавірусу: 13 лютого в Брюсселі відбудеться надзвичайна нарада міністрів охорони здоров'я країн ЄС - Цензор.НЕТ 6734
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От нас многое скрывают... похоже уже пандемия...но мировые босы боятся паники... рынки рухнут и наступит хаос...🏥
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Тіпа, вони не рухнуть коли працювати і жерти нікому буде...
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І наша Скелєтская, міністр без диплома, поїде?
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Если в Европу придет этот вирус и будет таким же массовым, то хана всем. Если авторитарные власти Китая еще могут загнать своих граждан в принудительный карантин, то тут это невозможно. Жуть какая-то...
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Отож. Когда просчитываешь что может быть дальше... мороз по коже.
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Врешь! Никакого мороза у тебя нет. Ты, паникер, лучше честно скажи: ты дилер марлевых повязок? И шо, ещё не все реализовал? Так ты тухесом верти интенсивней. Можэ тебе и повезёт. А сеять страхи и панику- не надо.
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Панику сеять не надо, но и беспечным бараном тоже быть не выход. Страх - это естественное чувство для любого животного, тем более человека. И прятать голову в песок тут явно не то, что надо делать.
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Я пережил одну эпидемию, в Китае, точнее- в Шанхае. Помню, как там народ в масках по улицам бегал, помню как цифирки с количеством трупов, в маленьком окошечке, в процессе новостей ТВ- обновлялись, для наглядности. Помню, как тихо, без всякой помпы и радости, что эпидемия куда-то испарилась, исчезли маски и окошечко с цифирками количества трупов... Я это уже проходил. Потому, я знаю: сейчас будет тоже самое.
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