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Все про:Львовщина (1831) погода (2588) электроэнергия (352)

 170 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области

Во Львовской области из-за сильных порывов ветра обесточило 170 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации в Facebook.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий, порывов ветра до 20 м / с, по состоянию на 12:00 10 февраля (по информации ЧАО "Львовоблэнерго") отключены 46 воздушных линий электропередач 6-10 кВ (42 полностью и 4 частично), что привело к обесточиванию 653 трансформаторных подстанций 6-10 / 0,4 кВ.

Без электроснабжения остается 170 населенных пунктов (132 полностью и 38 частично) в десяти районах области: Дрогобычском, Жидачевском, Жовковском, Мостисском, Перемышлянском, Пустомытовском, Самборском, Сколевском, Старосамборском и Стрыйском районах", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что больше всего отключений зафиксировано в Мостисском (40 н.п полностью и 4 н.п частично) и Старосамборском районах (23 н.п полностью, 6 н.п. частично).

Для восстановления электроснабжения населенных пунктов привлечены 58 бригад ЧАО "Львовоблэнерго" в составе 181 чел. и 70 ед. техники.

170 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174796
 
 
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Бубочка має повернутися з Риму і поїхати на Львівщину. Проконтролювати.
А там... Сильний вітер, а воно мале...
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