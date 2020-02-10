 Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго", - ФГИ

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает Цензор.НЕТ.
"Хозяйственный суд г. Киев своим постановлением от 6 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ЧАО "Центрэнерго", - говорится в сообщении.
"В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации", - добавили в ФГИ.
https://fakty.ua/317637-kolomojskij-bankrotit-centrenergo-chtoby-ne-dopustit-ego-privatizacii-smi