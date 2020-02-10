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Все про:приватизация (936) ФГИ (557) Центрэнерго (53)

 Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго", - ФГИ

Хозяйственный суд Киева отменил запрет на действия по подготовке к приватизации "Центрэнерго", приняв 6 февраля 2020 года определение по ходатайству Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает Цензор.НЕТ.

"Хозяйственный суд г. Киев своим постановлением от 6 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ЧАО "Центрэнерго", - говорится в сообщении.

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"В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации", - добавили в ФГИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3174795
 
 
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Государство нищеброд без собственности. А что дальше?
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Ура.Ура.Ура. После того, как все "приватизируют" настанет черед мудрого нарида, сдавать свои почки и печени в концессии . А то уж больно не эффективно они их используют.
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Насколько я понимаю, приватизация была заблокирована по искам Коломойского.
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Не знаю, каким источником пользуетесь вы, я пользуюсь этим:
https://fakty.ua/317637-kolomojskij-bankrotit-centrenergo-chtoby-ne-dopustit-ego-privatizacii-smi
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