 Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго", - ФГИ

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает Цензор.НЕТ.

"Хозяйственный суд г. Киев своим постановлением от 6 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которыми была заблокирована приватизация ЧАО "Центрэнерго", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве

"В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации", - добавили в ФГИ.