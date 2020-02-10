 Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Данное решение вынес судья Соколов.
Звиробий обязана прибывать к следователю в случае ее вызова, также она обязана принимать участие в судебных заседаниях. Кроме того, Звиробий должна здать свои паспорта, а также не покидать территорию Киева и Киевской области. Также Звиробий будет обязана носить электронный браслет.
Данная мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Решение суда обжалованию не подлежит, так как не связано с содержанием под стражей.
Данное решение суда присутсвующие встретили криками "Раб" и "Ганьба".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
@TylerfromMU
Дурачок Зеленский превратил суд над Зверобой в площадку, где его официально понососят.
боротьба продовжується!
мені на сітку...
раціюсмартфона )))
Ні правоохоронної не судової системи.
В Україні нема.
нехай ступает с богом.
Дала кацапам гідний бій.
Не заховалася тоді,
Коли народ наш був в біді.
Коли державу розривали,
І землю нашу тупцювали.
Російські гниди і шакали,
Тут «іхтамнєти» їх блукали.
А інші з ворогом у змові,
Нищили Україну в слові.
Що проститутка і хохли,
Тільки на цій землі росли.
Сховалися за цих Марій,
Добилися своїх всі мрій.В тилу їх хочуть розтоптати,
Ще залякати й зневажати.
10.02.2020 р.
Анатолій Березенський
А коли в державі 73% "какаяразніца" - то цвинтар.
Приплыли...
Страшно? приезжай зечмо, я тебя не боюсь.
Бодренько началась рабочая неделя. Новости радуют и всячески ублажают.
1. Премьер Гончарук сообщил, что его нелицеприятные фразы о Зеленском на записях были вырваны из контекста. Как сам Гончарук был преждевременно вырван из материнского лона, и потому чутка недоразвитый вышел. Впрочем, там вся партия такая.
2. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина против разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе, поскольку это противоречит Минским договоренностям. Говорит, Минские соглашения предусматривают, что иностранные вооружённые силы должны сначала покинуть Украину, а сепаратисты должны разоружиться и расформироваться.
Теперь непонятно, походу опять у нас конфликт во власти. Президент хочет отводить войска. Министр не хочет отводить войска. Богдан хочет запретить войска. Ермак бы их вообще всех расстрелял.
Опять нет единства. Ну что такое. Кто виноват в этом безобразии?
3. Министерство цифровой трансформации Украины из страны в ****** ****** сообщает, что повестки через приложение "Дія" рассылаться не будут. (Из чего я делаю вывод, что 100% будут.)
В то же время министр Загороднюк сообщает, что военные билеты в Украине тоже станут электронными! Зачем - неизвестно. Возможно - чтобы у русских информация о каждом из наших бойцов, появлялась не с задержками - ну, когда там кто-то из ЗеКоманды с доступом к военной тайне родичам позвонит и расскажет - а сразу, в тот же день.
Потому что уровень жыжытализированности мозга разработчиков всей этой электронизации всей страны я вполне представляю. Защита данных там будет в стиле "вахтёр строго спрашивал, не шпийон ли ты расейский, но если документа не было, то пускал так".
Но главное, не ясно, как эти две новости сочетаются между собой.
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4. Министр обороны Загороднюк сообщил, что якобы бракованные бронежилеты, из-за которых пытаются судить Марченко, из армии отзывать не будут.
И тут непонятно. То ли броники бракованные, и Загороднюк хочет, чтобы солдат всех поубивали. То ли броники всё-таки нормальные, и министр Загороднюк пытается подать какой-то знак. Как-то намекнуть, что-то сказать, о чём-то сигнализировать президенту и его друзьям.
Но совершенно очевидно, что судить Марченко всё равно надо: в чём-то он да виноват, следствие разберётся, был бы человек, а статья найдётся.
5. Ну а державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод" через "Прозорро" хочет закупить двигатели Российского производства. "Використання вказаного двигуна передбачене конструкторською документацією та наразі відсутнє альтернативне технологічне рішення" - сообщает нам спецификация разработчика. Это как "пошёл ты на ***", но только - языком профессионалов и хозяйственников.
Потому что это когда свинарчуки и гладковские под управлением Порошенко покупали запчасти в РФ - то это была зрада, предательство национальных интересов, коррупция и почему не построил завод барыга, а?
А теперь-то совсем другое дело. Таперича-та власть народыная! Таперича всё инакше, всё для человека! Эх ты, душа простая, соображение-ж иметь надыть! Тямнота ты, Матрёна Микулишна, как есть значить регрессивный палитичский алимент! Ну ничего, завтрева Дубинский нам в политинформации расскажет, какой есть правильный курс партии сяводни, вот и выйдет как есть яснысть.
6. А, ну и продолжается цирк с судом над Марусей Зверобой. Это ж само собой. У нас же главные два проблемы в стране - это две барышни, которые суровым взглядом через вебкамеру причинили взрывную диарею на Банковой, и ночные кошмары. Теперь высшее руководство страны заглядывает под кровать не в поисках бабайки, а чтобы проверить, не притаилась ли там Маруся с кинжалом в зубах.
****** стыд.
*
Ну я вот даже не знаю, *****, про какую из этих новостей подробней написать. Что интересней будет читателям.
Или подождать ещё. Всего-ж то одиннадцать часов утра, сейчас может ещё что-то случится, ну там депутаты "Слуги народа" начнут совокупляться на трибуне в позе по-собачьи, или Зеленский во время визита в Италию разобьёт статую работы Микеланджело, ну или всё-таки решим продавать воду в Крым, ну или провести до пятницы референдум о примирении с Россией, через смартфоны, методами цифровизатора Дубилета.
Горячо начался понедельник, бодренько так.
Аж капель, ***, на улице.
такой лишь однажды в штаны напустил, а пахнет уже до конца.
Скорее, это одна из многих вещей, которыми Беня держит Зе за яйки - типа, не решишь правильно с Приватом - я твой рейтинг в порошок сотру в два счета.
1 Я объективно считаю, что наш президент с**кло… Жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек, за фразу…"если ты будешь угрожать ветеранам, тебя подорвут»… Я хочу видеть тут потерпевшего,
2. C Софией Фединой не собиралась угрожать президенту, просто призывали его быть осторожным во время поездок в зону ООС.
понимают,что карьере быть еще максимум четыре годочка..
Ветеран АТО, військовослужбовець ЗСУ Олена Біленька (Маруся Звіробій) виступила перед журналістами після обрання запобіжного заходу Печерським районним судом Києва.
Трансляцію вів "Прямий".
"Мені все одно буде в мене браслет чи не буде. З якого боку грат я буду. Я вам ще раз кажу уклоністи й сцикуни зараз намагаються знівелювати всю роботу ветеранів. Я бачу цю справу так. Я не дозволю цього зробити", - заявила Звіробій.
Бубочка прийде свідчити тепер до суду??? У памперсі та бронику???
А пройде тестування на дурість???
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .