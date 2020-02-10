 Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данное решение вынес судья Соколов.

Звиробий обязана прибывать к следователю в случае ее вызова, также она обязана принимать участие в судебных заседаниях. Кроме того, Звиробий должна здать свои паспорта, а также не покидать территорию Киева и Киевской области. Также Звиробий будет обязана носить электронный браслет.

Данная мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Решение суда обжалованию не подлежит, так как не связано с содержанием под стражей.

Данное решение суда присутсвующие встретили криками "Раб" и "Ганьба".





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.