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 Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева избрал подозреваемой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому Маруси Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд избирает меру пресечения Звиробий: У моего дела будет такой выхлоп, что вы утопите Зеленского своими руками. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данное решение вынес судья Соколов.

Звиробий обязана прибывать к следователю в случае ее вызова, также она обязана принимать участие в судебных заседаниях. Кроме того, Звиробий должна здать свои паспорта, а также не покидать территорию Киева и Киевской области. Также Звиробий будет обязана носить электронный браслет.

Данная мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Решение суда обжалованию не подлежит, так как не связано с содержанием под стражей.

Данное решение суда присутсвующие встретили криками "Раб" и "Ганьба".

Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 01
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 02
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 03
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 04
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 05
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 06
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 07
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 08
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 09
Суд избрал Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства: ей наденут электронный браслет 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР подготовило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3174793
 
 
 Топ комментарии
 
Маруся - хороший відважний воїн і патріотка України, але цього замало, щоб бути хорошим президентом....Олена Зеркаль - більш імовірний кандидат
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Краще би не чіпали Марусю, бо вона так вже по зелі проходться, наче каток по асфальту. Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - Цензор.НЕТ 4881
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идиотов история опять ничему не учит...- через 4, 5 года зЭля , вместе со всеми теми кто шйет это "дело" так же будут ходить по судам , и не только за это....
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Ходить точно не будет,их в автозаках привозить будут,чтобы народ не разорвал.
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Tyler
@TylerfromMU
Дурачок Зеленский превратил суд над Зверобой в площадку, где его официально понососят.
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А как же быть с зеленой диктатурой от вонючек?
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це +
боротьба продовжується!
мені на сітку...
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По "всей строгости" дебілізма.
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Зе не мужик, как клоуном сцикливым был так им и остался чмошник.
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Украина превращается в #бучий хохлогондурас. Страной руководят ************** у#баны из крЫвого рогА.
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вот нахрен ты нашу Бубочку хабалкой сейчас обозвал?
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але в цілому він має рацію смартфона )))
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Не останавливайся, позорься и дальше. До тех пор, когда с тебя будут смеяться дажн дети в садике
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ЗАБУДЬТЕ.
Ні правоохоронної не судової системи.
В Україні нема.
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Погодь, а что же тогда реформировал мародёр?
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А шо ж тоді обіцяв одразу виправити Зєлєнскій? Брехав, як завжди ? Через земельну і налагодження стосунків з пуйлом руки ніяк не доходять?
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Хоч і нескладно зате від серця.Бо ці зелебоби все готові здати.
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Влада ZE чітко визначає хто для неї ворог.
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Как с гадей будет, закроют дело, высосанную авакяном.
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Ну что еще можно взять с недалеких авантюристок, у которых язык как помело..
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да отпустить её и забыть. незачем ей биографию делать.
нехай ступает с богом.
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Она уже биографию себе сделала, а вот Зюзя поставил пятно на своей биографии.
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Яку пляму? Там суцільна пляма, нічого білого.
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На фронті наша Звіробій
Дала кацапам гідний бій.
Не заховалася тоді,
Коли народ наш був в біді.

Коли державу розривали,
І землю нашу тупцювали.
Російські гниди і шакали,
Тут «іхтамнєти» їх блукали.

А інші з ворогом у змові,
Нищили Україну в слові.
Що проститутка і хохли,
Тільки на цій землі росли.

Сховалися за цих Марій,
Добилися своїх всі мрій.В тилу їх хочуть розтоптати,
Ще залякати й зневажати.
10.02.2020 р.
Анатолій Березенський
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Гляньте на цей цирк глибше. Кварталу-95 потрібна громадянська війна в Україні. Для чого? Щоб виконати мрію Путіна - вичавити з України Галичину. Україна без Галичини тихенько, мовчки лягає під Московію і шлюс на тому. Чи ви думаєте, що русскій город Полтава буде пручатися? Чи Запоріжжя, чи Харків? Чесно кажучи, я не впевнений і в Києві. Коли 5-та колона складає чверть населення держави, то біда...
А коли в державі 73% "какаяразніца" - то цвинтар.
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все так - але є ще інше... "Наші" нео-феодали, та вся їх прислуга що ПАРАЗИТУЄ та отримує НАДПРИБУТКИ хотять САМІ !!!!- це КЛЮЧОВЕ !!!!, доїти "УКраїну"....- от тільки із-за цього Україна ще ЖИВЕ , і не "лягає" під кацапію....- а так все вірно...
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зебилов и иже с ними прийдется люстрировать через смереку: иначе никак, доводов разума они не понимают. ладно...
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Думаете дело в Марусе ? Это намек всем нам.
Приплыли...
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Это дно. Жаль, что у нас настолько конченый народ, что даже слов возмущения трудно подобрать. Выбрали, суки? Нравится? Чтоб вы вместе с Зеленский и его кодлой побыстрей подвешены были? Я лично верёвку перетягивать буду?
Страшно? приезжай зечмо, я тебя не боюсь.
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Хроники зелёной плесени

Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: їй надягнуть електронний браслет - Цензор.НЕТ 2030Бодренько началась рабочая неделя. Новости радуют и всячески ублажают.

1. Премьер Гончарук сообщил, что его нелицеприятные фразы о Зеленском на записях были вырваны из контекста. Как сам Гончарук был преждевременно вырван из материнского лона, и потому чутка недоразвитый вышел. Впрочем, там вся партия такая.

2. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина против разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе, поскольку это противоречит Минским договоренностям. Говорит, Минские соглашения предусматривают, что иностранные вооружённые силы должны сначала покинуть Украину, а сепаратисты должны разоружиться и расформироваться.

Теперь непонятно, походу опять у нас конфликт во власти. Президент хочет отводить войска. Министр не хочет отводить войска. Богдан хочет запретить войска. Ермак бы их вообще всех расстрелял.

Опять нет единства. Ну что такое. Кто виноват в этом безобразии?

3. Министерство цифровой трансформации Украины из страны в ****** ****** сообщает, что повестки через приложение "Дія" рассылаться не будут. (Из чего я делаю вывод, что 100% будут.)

В то же время министр Загороднюк сообщает, что военные билеты в Украине тоже станут электронными! Зачем - неизвестно. Возможно - чтобы у русских информация о каждом из наших бойцов, появлялась не с задержками - ну, когда там кто-то из ЗеКоманды с доступом к военной тайне родичам позвонит и расскажет - а сразу, в тот же день.

Потому что уровень жыжытализированности мозга разработчиков всей этой электронизации всей страны я вполне представляю. Защита данных там будет в стиле "вахтёр строго спрашивал, не шпийон ли ты расейский, но если документа не было, то пускал так".

Но главное, не ясно, как эти две новости сочетаются между собой.

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4. Министр обороны Загороднюк сообщил, что якобы бракованные бронежилеты, из-за которых пытаются судить Марченко, из армии отзывать не будут.

И тут непонятно. То ли броники бракованные, и Загороднюк хочет, чтобы солдат всех поубивали. То ли броники всё-таки нормальные, и министр Загороднюк пытается подать какой-то знак. Как-то намекнуть, что-то сказать, о чём-то сигнализировать президенту и его друзьям.

Но совершенно очевидно, что судить Марченко всё равно надо: в чём-то он да виноват, следствие разберётся, был бы человек, а статья найдётся.

5. Ну а державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод" через "Прозорро" хочет закупить двигатели Российского производства. "Використання вказаного двигуна передбачене конструкторською документацією та наразі відсутнє альтернативне технологічне рішення" - сообщает нам спецификация разработчика. Это как "пошёл ты на ***", но только - языком профессионалов и хозяйственников.

Потому что это когда свинарчуки и гладковские под управлением Порошенко покупали запчасти в РФ - то это была зрада, предательство национальных интересов, коррупция и почему не построил завод барыга, а?

А теперь-то совсем другое дело. Таперича-та власть народыная! Таперича всё инакше, всё для человека! Эх ты, душа простая, соображение-ж иметь надыть! Тямнота ты, Матрёна Микулишна, как есть значить регрессивный палитичский алимент! Ну ничего, завтрева Дубинский нам в политинформации расскажет, какой есть правильный курс партии сяводни, вот и выйдет как есть яснысть.

6. А, ну и продолжается цирк с судом над Марусей Зверобой. Это ж само собой. У нас же главные два проблемы в стране - это две барышни, которые суровым взглядом через вебкамеру причинили взрывную диарею на Банковой, и ночные кошмары. Теперь высшее руководство страны заглядывает под кровать не в поисках бабайки, а чтобы проверить, не притаилась ли там Маруся с кинжалом в зубах.

****** стыд.

*

Ну я вот даже не знаю, *****, про какую из этих новостей подробней написать. Что интересней будет читателям.

Или подождать ещё. Всего-ж то одиннадцать часов утра, сейчас может ещё что-то случится, ну там депутаты "Слуги народа" начнут совокупляться на трибуне в позе по-собачьи, или Зеленский во время визита в Италию разобьёт статую работы Микеланджело, ну или всё-таки решим продавать воду в Крым, ну или провести до пятницы референдум о примирении с Россией, через смартфоны, методами цифровизатора Дубилета.

Горячо начался понедельник, бодренько так.
Аж капель, ***, на улице.
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Кто виноват в этом безобразии? - 73% пересичных дятлов.
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Есть люди, которым Господь не простил недолгой потери лица:
такой лишь однажды в штаны напустил, а пахнет уже до конца.
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Я думаю, вопрос не в Зеленском.
Скорее, это одна из многих вещей, которыми Беня держит Зе за яйки - типа, не решишь правильно с Приватом - я твой рейтинг в порошок сотру в два счета.
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Слова Звиробий:
1 Я объективно считаю, что наш президент с**кло… Жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек, за фразу…"если ты будешь угрожать ветеранам, тебя подорвут»… Я хочу видеть тут потерпевшего,

2. C Софией Фединой не собиралась угрожать президенту, просто призывали его быть осторожным во время поездок в зону ООС.


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Девку колбасит. Но для петушек это норма.
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лапоть, ты с рождения тупой, или уже после бестолковкой навернулся?
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нікчемне, сцикливе, злопам'ятне,мстиве створіння!
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у прокурорских кислые бальнички..
понимают,что карьере быть еще максимум четыре годочка..
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УКЛОНІСТИ І СЦИКУНИ ЗАРАЗ НАМАГАЮТЬСЯ ЗНІВЕЛЮВАТИ ВСЮ РОБОТУ ВЕТЕРАНІВ" - ЗВІРОБІЙ ПРО РІШЕННЯ СУДУ

Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: їй надягнуть електронний браслет - Цензор.НЕТ 2002

Ветеран АТО, військовослужбовець ЗСУ Олена Біленька (Маруся Звіробій) виступила перед журналістами після обрання запобіжного заходу Печерським районним судом Києва.
Трансляцію вів "Прямий".
"Мені все одно буде в мене браслет чи не буде. З якого боку грат я буду. Я вам ще раз кажу уклоністи й сцикуни зараз намагаються знівелювати всю роботу ветеранів. Я бачу цю справу так. Я не дозволю цього зробити", - заявила Звіробій.
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Хома, а ты мужик? На каких фронтах воевал?
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Значит, беня- корешок жидовский, сп..здил 150 лярдов грн. из привата, и ничего..., а девчонки юморнули и , сразу же, "... суд постановив". ЧМО оманское ты , Зеленский. !!! Тупое, оманское, ЧМО !!!
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Нічого подібного. Лише нікчемна пародія.
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путлер конечно то еще х.ло, но шмаркля против него что блоха против слона...
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От жеж suki...
Бубочка прийде свідчити тепер до суду??? У памперсі та бронику???
А пройде тестування на дурість???
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А как же быть с самим клоуном,который расстреливал Раду и оскорблял гос символы называл проституткой немецкой Украину?
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Зеленскоиуому в 2014году поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные?
МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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Похоже, следующим президентом Украины будет женщина...
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Маруся Тільки висловила свою думку і вже з браслетом. В інтернеті мільйони людей... пишуть. ЗЄ, на в іх браслетів забракне,хто проти шерсті тебе гладить.
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в країні, де ковтають кумендні, кіношні "партії" типу "слуги народу", які вигладають як неприкрите глузування і з виборців, і з самої країни, проковтнуть і це. Це вже очевидно. Зелена пліснява може робити що хоче, все одно спротиву не буде.. Бо більшість (тобто 73 %) це все шапіто влаштовує..
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Печерский райсуд Киева избрал подозреваемой по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому Маруси Звиробий меру пресечения в виде запрета пугать Зеленского за пределами Киева и киевской области...
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