 Ситуация с коронавирусом еще не достигла пика, - ВОЗ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
"Главный признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных. - ИФ) достигают пика, а затем снижаются даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.
"На данном этапе абсолютно невозможно прийти к выводу о том, что сдерживание (распространения вируса. - Ред.) сработало", - добавил он, говоря о решении Китая изолировать Ухань и близлежащие к нему города.
В то же время Галеа отметил, что на прошлой неделе в течение нескольких дней наблюдался спад числа новых зараженных и предполагаемых случаев заболевания в провинции Хубэй и ее столице Ухани. Это, по его словам, может позволить "вздохнуть с облегчением".
"Мы рады видеть, что цифры идут вниз, а не возрастают", - добавил Галеа.
«В мае 2019 года в одном из жилых домов в Иваново произошла утечка газа из-за коммунальщиков, которые пустили по трубам воду вместо газа - они перепутали соединения «газ-вода». Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).»
СВІТ:
«2020.
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Автор: «Фраза»
10.02.20 14:15
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал тревожное заявление по коронавирусу 2019 nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», он оставил запись у себя в «Твиттере».
В частности, Тедрос Адханом Гебрейесус написал, что «были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай».
Он сообщил, что «выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга».
https://fraza.ua/news/286928-v-voz-zajavili-chto-ochagi-koronavirusa-byli-zafiksirovany-ne-tolko-v-kitae