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 Общество, За рубежом
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 Ситуация с коронавирусом еще не достигла пика, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия китайского коронавируса еще не достигла своего пика.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

"Главный признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных. - ИФ) достигают пика, а затем снижаются даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

"На данном этапе абсолютно невозможно прийти к выводу о том, что сдерживание (распространения вируса. - Ред.) сработало", - добавил он, говоря о решении Китая изолировать Ухань и близлежащие к нему города.

В то же время Галеа отметил, что на прошлой неделе в течение нескольких дней наблюдался спад числа новых зараженных и предполагаемых случаев заболевания в провинции Хубэй и ее столице Ухани. Это, по его словам, может позволить "вздохнуть с облегчением".

"Мы рады видеть, что цифры идут вниз, а не возрастают", - добавил Галеа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174792
 
 
 Топ комментарии
 
Ця епідемія призведе до значних збитків по всьому Світу Ситуация с коронавирусом еще не достигла пика, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3163
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Хто може визначити той "пік" у світовому вимірі? Хто знає скільки заражено, захворіло чи померло, наприклад у Судані, Нігерії чи Ефіопії. Для цього немає ні сил, ні засобів. Захворіють і помруть ті, кому судилося. Хто одужає - набуде імунітету і передасть його дітям. А хрень накшталт "таміфлю" тільки збагатить фармацевтичні компанії...
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по світу то таке, а от, по китайозах, вдарить серйозно
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Ця епідемія призведе до значних збитків по всьому Світу
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по світу то таке, а от, по китайозах, вдарить серйозно
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В Україні багато хто заробляє на китайських контрактах. Тому це вдарить і по Україні.
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попит завжди породжує пропозицію - місце китайських виробників займуть інші
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Русскій мір:
«В мае 2019 года в одном из жилых домов в Иваново произошла утечка газа из-за коммунальщиков, которые пустили по трубам воду вместо газа - они перепутали соединения «газ-вода». Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).»
СВІТ:
«2020.
Здійснено прорив у створенні рекордно потужного колайдера.
Вчені продемонстрували ключову технологію створення прискорювачів частинок високої енергії нового покоління. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org. »
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Хто може визначити той "пік" у світовому вимірі? Хто знає скільки заражено, захворіло чи померло, наприклад у Судані, Нігерії чи Ефіопії. Для цього немає ні сил, ні засобів. Захворіють і помруть ті, кому судилося. Хто одужає - набуде імунітету і передасть його дітям. А хрень накшталт "таміфлю" тільки збагатить фармацевтичні компанії...
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Ты философ... Пока лично тебя и семью не коснулось.
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А ты- сеятель паники. С самого начала репортажей о вирусе- ты стращал и пугал. В итоге- очень надоел. Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7476
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_С чего ты взял что меня волнует мнение дурачка, коим ты являешься? Или ты здесь на форуме работаешь, что ли, ботинок?
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Мне наплевать на твоё мнение твари-паникера. Твари, которая уже надоела, своим воем и угрозами вымирания. Потому- вали нах, тупая ты срань-паникёр.
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Матом, матом напиши, сразу станешь намного убедительнее
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Ты, гнида-провокатор, зачем мне предлагаешь верный путь? Дабы потом в админскую настучать? Это вы, гниды- умеете. Панику сеет один, а вторая гнида- подгавкивает. Вы- оба дилеры марлевых повязок?
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Чомусь мені здається що без допомоги лаптєй тут не обійшлось.
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В ВОЗ заявили, что «очаги» коронавируса были зафиксированы не только в Китае
Автор: «Фраза»

10.02.20 14:15

496
Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5515



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал тревожное заявление по коронавирусу 2019 nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», он оставил запись у себя в «Твиттере».
В частности, Тедрос Адханом Гебрейесус написал, что «были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай».
Он сообщил, что «выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга».
Ситуація з коронавірусом ще не досягла піка, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5515https://fraza.ua/news/286928-v-voz-zajavili-chto-ochagi-koronavirusa-byli-zafiksirovany-ne-tolko-v-kitae
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это вы пассажирам Даймонд Принцесс расскажите....
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По мнению как минимум одного врача - специалиста из Англии пик будет в мае. Потом пойдёт на спад - солнце, ультрафиолет, превентивные меры. Это в развитых странах. Там где дезинфицируют поверхности и проветривают транспорт и торговые центры.
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