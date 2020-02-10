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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2858) приватизация (936) Герус (117)

 Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус

Приватизация НАК "Нафтогаз Украины", как и выход компании на IPO при текущем положении вещей не представляется возможным, отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он в частности напомнил на своей странице в Фейсбуке, что после отделения от НАК деятельности по транспортировке природного газа, за ней остается деятельность по хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ), передает Цензор.НЕТ.

"Недавно принятый нами закон гласит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству", – написал Герус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег", - Коболев

"Поэтому в нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO. Чтобы это стало возможно по закону, "Нафтогаз" должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным", – добавил Герус.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев неозаявил, что на данный момент ничего не мешает приватизации "Нафтогаза".

Приватизация Нафтогаза в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174789
 
 
 Топ комментарии
 
Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою.Это вряд ли: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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А зелёные шмркли допускают ПУБЛИЧНУЮ КАЗНЬ УБЛЮДКОВ Кобелёва и Витренко, вместе с их мамашками ?
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Она говорит что у клоунов земля из под ног уплыла и с этим надо шото делать.
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Так а на кого та *коблева профурсетка * працює ? ..
На свій гаманець !? Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус - Цензор.НЕТ 4901
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Приватизація неможлива лише через те, що Захід не допустить. Чим тоді платити зовнішні борги.? В інщому випадкові - продали б за мільярд гривнь і в Оман. Там класно.
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Приватизация монополистов приводит только к большим убыткам для государства и счастливой жизни Ахметок, Педров, и Бень. Причем приватизировали за бесценок.
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А зелёные шмркли допускают ПУБЛИЧНУЮ КАЗНЬ УБЛЮДКОВ Кобелёва и Витренко, вместе с их мамашками ?
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мамашкам вырезать мамашки, кобелевым- папашки, чтоб нечисть не плодилась
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Она говорит что у клоунов земля из под ног уплыла и с этим надо шото делать.
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а херус - офигенный спец, я так понимаю.....
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При зебилах "Нафтогаз" не приватизируют, а бесплатно параше отдадут. Якобы, в счёт долгов за нефть и газ. Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус - Цензор.НЕТ 5998
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РАДИКАЛЬНЫЙ ПЕТУХ ЗЕЛЁНОГО ПЕТУШАРУ ?
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Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою.Это вряд ли: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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да не смешите ,этого монопольного посредника кровосисю ни одно правительство не даст приватизировать ,где они тогда харчоваться будут ?
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Так, станом на 8 лютого запаси газу в ПСГ становлять 16,66 мільярда кубометрів. Це на 55% більше, ніж в аналогічний період 2019 року - тоді було 11,64 мільярда кубометрів.Скільки газу залишилось у сховищах України станом на лютий: нові дані - Україна новини - 24 Канал Приватизація "Нафтогазу" в нинішньому вигляді неможлива, як і вихід компанії на IPO, - Герус - Цензор.НЕТ 567
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Так - на росії взагалі, і в "Газпромі" зокрема від призвища "Кобелев" пердаки рвуться, аж гай шумить! Багато він їм крові попив!
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