 Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус

Он в частности напомнил на своей странице в Фейсбуке, что после отделения от НАК деятельности по транспортировке природного газа, за ней остается деятельность по хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ), передает Цензор.НЕТ.

"Недавно принятый нами закон гласит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству", – написал Герус.

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"Поэтому в нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO. Чтобы это стало возможно по закону, "Нафтогаз" должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным", – добавил Герус.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев неозаявил, что на данный момент ничего не мешает приватизации "Нафтогаза".