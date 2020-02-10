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Все про:железная дорога (1140) погода (2588) Укрзализныця (1812)

 На западе Украины шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении, - Укрзализныця. ФОТО

Шквальный ветер повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на западе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любин Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село", - говорится в сообщении.

На западе Украины шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении, - Укрзализныця 01

Отмечается, что "УЗ" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая уже вызвала задержку в движении пассажирских поездов №357 Киев - Рахов, №146 Ужгород - Львов, а также нескольких пригородных поездов.

На западе Украины шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении, - Укрзализныця 02

"Просим прощения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174785
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Эта власть будет просить совета у немцев, надо ли спиливать деревья полосой в 20 метров, хотя бы, от путей. Сколько это будет стоить?
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