 На западе Украины шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении, - Укрзализныця. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любин Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "УЗ" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая уже вызвала задержку в движении пассажирских поездов №357 Киев - Рахов, №146 Ужгород - Львов, а также нескольких пригородных поездов.

"Просим прощения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов", - говорится в сообщении.

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