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 На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - ЦОЗ (обновлено)

Возросло число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем с 3 февраля на карантине в японском порту Йокогама. Среди зараженных обнаружили второго украинца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет NHK.

Вместе с тем, сообщается о 66 новых случаях заражения коронавирусом.

По состоянию на 10 февраля общее число инфицированных на борту лайнера - 136.

"Среди 66 новых зараженных 10 февраля: 45 - японцы, 11 - американцы, 4 - австралийцы, 3 - филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Его лечат, он обеспечен всем необходимым. Видимых признаков, симптомов у него нет, - посольство в Японии о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

Позже в пресс-службе Центра гражданского здоровья Минздрава Украины подтвердили информацию о том, что еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

"По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины.

Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров круизного лайнера в Японии. Общее количество зараженных достигло 130

В ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.

По данным украинского МИДа, на судне Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после обнаружения больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля. 9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус обнаружили у еще 60 пассажиров круизного лайнера в Японии. Общее количество зараженных достигло 130

Источник: https://censor.net.ua/n3174783
 
   
 Топ комментарии
 
Их там японцы лечат. Посочувствовать можно было-бы если-бы они вернулись в украину и их лечила наша медицина. Ну и если едишь отдыхать в тропические страны-будь готов к тропическим инфекциям и 2-3 неделям лихорадки. Я вот скоро еду и уже готов! Любишь кататся-люби и саночки возить
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Писец можно только посочувствовать -- здоровья землякам На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - NHK - Цензор.НЕТ 3194
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...и как ЗЕминистр охраны здоровья объяснит этот факт с юридической точки зрения? На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - СМИ - Цензор.НЕТ 6231
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Зара українці витравлять той вірус салом та часником
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Писец можно только посочувствовать -- здоровья землякам
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Их там японцы лечат. Посочувствовать можно было-бы если-бы они вернулись в украину и их лечила наша медицина. Ну и если едишь отдыхать в тропические страны-будь готов к тропическим инфекциям и 2-3 неделям лихорадки. Я вот скоро еду и уже готов! Любишь кататся-люби и саночки возить
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Друг приехал из Шри-Ланки в прошлом году в январе, там бог знает чем переболел, температура 39 (правда, всего одну ночь). Смеялся еще (я б не смеялся), что на солнце перегрелся. Летом пошел на УЗИ, правая почка в ужасном состоянии, левая чуть получше, но тоже... Уже не смеется. Может и Шри-Ланка непричем, может время пришло по генетике ему почками страдать. Но сейчас будет гадать, кто и что виновато.
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«Стыд за президента»: реакция Сенцова, политиков и соцсетей на обращение Зеленского к добровольцам
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коронавирус обнаружили у второго украинца/ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,-Гончарук .
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К борову ярославке уже спешит ветеринар с дитилином в шприце.
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В статье сказано что проверили 439.
Вирус обнаружили у 132
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Вчера писали, что положительный тест на вирус у каждого 5-го из протестированных. Проверили пока что всего лишь 8-ю часть пассажиров. (Почему так медленно - отдельный вопрос). Логично предположить, что процент носителей вируса среди непроверенных тот же, что и среди проверенных - 20%. Из 3000 пассажиров - это 600 человек.
А если 132/439 - это каждый 4-й. Уже смело можно весь лайнер "на больничку" перевозить и начинать лечить, пока все не заболели.
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Там полный писец, пока одних проверяют, другие заражаются и заражают других
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А давайте его поставим министром по общению с массами.
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Семья из 9 человек подхватила коронавирус после совместного обеда в Гонконге...

http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html

Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.
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этак скоро по морю-океану вместо летучих галандцев запросто будут шастать парящие украинцы
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...и как ЗЕминистр охраны здоровья объяснит этот факт с юридической точки зрения? На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - СМИ - Цензор.НЕТ 6231
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_Нехорошо, вот это нехорошо! Из 3700 на параходе всего 20 украинцев. И из них уже два заразились. Вот дерьмо...
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Сколько осталось ждать пока все там заразятся?
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Всі хто на цьому теплоході приречені заразитись. Навіть якщо деякий час вони не мали достатньої експозиції інфекційними агентами, то раніше чи пізніше їх імунітетний бар'єр буде подолано.
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