 На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - ЦОЗ (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет NHK.
Вместе с тем, сообщается о 66 новых случаях заражения коронавирусом.
По состоянию на 10 февраля общее число инфицированных на борту лайнера - 136.
"Среди 66 новых зараженных 10 февраля: 45 - японцы, 11 - американцы, 4 - австралийцы, 3 - филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", - говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе Центра гражданского здоровья Минздрава Украины подтвердили информацию о том, что еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.
"По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины.
Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы.
Напомним, Министерство здравоохранения сообщило о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.
По данным украинского МИДа, на судне Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.
С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после обнаружения больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля. 9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.
Вирус обнаружили у 132
А если 132/439 - это каждый 4-й. Уже смело можно весь лайнер "на больничку" перевозить и начинать лечить, пока все не заболели.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html
Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.
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