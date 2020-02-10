 На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус обнаружили у второго украинца, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет NHK.
Вместе с тем, сообщается о 66 новых случаях заражения коронавирусом.
По состоянию на 10 февраля общее число инфицированных на борту лайнера - 136.
"Среди 66 новых зараженных 10 февраля: 45 - японцы, 11 - американцы, 4 - австралийцы, 3 - филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по данным украинского МИДа, на судне Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.
С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после обнаружения больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля. 9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html
Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.