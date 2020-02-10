 Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй 11 февраля, - посольство

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину", - сообщило посольсво.

С этой целью 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс.

Граждан Украины, которых включили в список на эвакуацию, просят приготовить паспорта, документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также документы детей.

Также украинцев просят оставаться на постоянной связи, быть готовыми к возможному ночному перемещению, ждать звонков посольства и сообщений в группе "Embassy - EVACUATION" в мобильном приложении Wechat.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР