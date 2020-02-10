 Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй 11 февраля, - посольство

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.
"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину", - сообщило посольсво.
С этой целью 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс.
Граждан Украины, которых включили в список на эвакуацию, просят приготовить паспорта, документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также документы детей.
Также украинцев просят оставаться на постоянной связи, быть готовыми к возможному ночному перемещению, ждать звонков посольства и сообщений в группе "Embassy - EVACUATION" в мобильном приложении Wechat.
За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 42 человека, на водных объектах - 16, - ГСЧС
то как раз пожары и есть настоящий геноцид. И это мы еще не брали во внимание смертность от автомобилей...
- Дякую. Дуже дякую. Я - **********.
Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это!
Літаком Іл-76 у Тюмень?
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html
Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.
А в Украине как будут выдерживать карантин привезённым гражданам?
ПОЧЕМУ ОБ ЖТОМ МОЛЧОК?