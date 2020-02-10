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 Общество, За рубежом
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 Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй 11 февраля, - посольство

Правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины из провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину", - сообщило посольсво.

С этой целью 11 февраля за украинцами в китайский Ухань отправится специальный чартерный рейс.

Граждан Украины, которых включили в список на эвакуацию, просят приготовить паспорта, документы, дающие право на пребывание на территории Китая, а также документы детей.

Также украинцев просят оставаться на постоянной связи, быть готовыми к возможному ночному перемещению, ждать звонков посольства и сообщений в группе "Embassy - EVACUATION" в мобильном приложении Wechat.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 908, инфицированы 40,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

Источник: https://censor.net.ua/n3174779
 
 
 Топ комментарии
 
Если не будет должного карантина в Украине, то можно считать, что зеленая власть устраивает геноцид населения нашей страны. Нет украинцев - некому противостоять зеленым рашистам
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Маруся Звіробій у суді:

Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это!
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Почему тормоза: тут идет борьба между жаждой денег и жаждой жить. Что победит.
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Как всегда: жажда денег одних победит жажду жизни других.
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_Любая власть только грабить народ быстра. И никогда - никогда! - им не будет достаточно. Тарифы на воду, газ, электричество, воздух, солнце и дождь, налоги - будут расти бесконечно. Пока у верблюда хребет не переломится от последней соломинки.
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Пока нет условий для карантина и соответствующего персонала врачебного --это очень дурная затея !!! В Китае врачи хоть имеют понимание что нужно делать что бы вылечить у нас же это темный лес
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Не пройшло й пів року! Чекали поки точно заразними стануть?
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Если не будет должного карантина в Украине, то можно считать, что зеленая власть устраивает геноцид населения нашей страны. Нет украинцев - некому противостоять зеленым рашистам
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Если сравнить смертность Украинцев от короновируса с этим:

За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 42 человека, на водных объектах - 16, - ГСЧС

то как раз пожары и есть настоящий геноцид. И это мы еще не брали во внимание смертность от автомобилей...
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Вот Вас и надо подселить к тем эвакуированным , ПРОВЕРИТЕ ВАШИ КОММЕНТЫ НА СЕБЕ 😀
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Не, не устраивает геноцид, могу поспорить, просто заторможенные. Они сейчас витают в небесах, такое свалилось на них, что во сне им не снилось. Представь себе, было циничным ничтожеством, а стало пупом страны. Эйфория похлеще бл..... дства и наркотика.
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молодцы чего такого у хубэй чтоб умирать
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- Здравствуйте (нет). Я - коронавирус.
- Дякую. Дуже дякую. Я - **********.
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Маруся Звіробій у суді:

Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это!
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Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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мені щось видалося, що дані в кг..... Тепер дані про втрати будуть не в штуках, а в тонах
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1800 тонн это 1800 000 кг. Если брать среднего человека по максимуму, около 80 кг, то уже 22500 человек А учитывая, что китайцы субтильнее европейца, то делить можно килограмм на 60. Это 30000 человек...
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Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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кто в здравом уме обменяет хоть и зараженную вирусом страну, на фашистский нищий свинарник?
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они ведь могут посмотреть на ютубе последние ролики шария
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Во всем цивилизованном мире знают,что "фашистский нищий свинарник" - это твоя родимая Балалайня.
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куда эвакуируют? в Украину? Украина не готова к эпидемии вируса, разнесут заразу по стране..
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Правильно, приперти сюди щоб сходу розпустить зараженних по домам...
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1200 тонн это не 200 людей, это 12 тыс. вроде если по 100 кг брать вес, а китайцы по 50 кг..тоесть примерно 24000 человек ...
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Семья из 9 человек подхватила коронавирус после совместного обеда в Гонконге...

http://www.profinance.ru/news/2020/02/10/bwcc-semya-iz-9-chelovek-podkhvatila-koronavirus-posle-sovmestnogo-obeda-v-gonkonge.html

Возможно, люди с умеренными симптомами или вообще без таковых уже успели заразить множество других, предполагает врач. В таком случае, по ее словам, остановить распространение вируса будет почти невозможно.
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так, вони там якісь дозволи-погодження підписували. наче.
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Евакуюйте з круїзника перевірених українців з негативним результатом тесту!!!! Їм треба такий самй карантин, лише не у коробці з однією вентиляційною системою. Нехай сидять на тому карантині не в середовищі.
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В Словакии двух приехавших из Китая изолировали
А в Украине как будут выдерживать карантин привезённым гражданам?

ПОЧЕМУ ОБ ЖТОМ МОЛЧОК?
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за чей счет эвакуация? куда конкретно их эвакуируют и что они будут делать после прилета - карантин или разбегутся по своим кишлакам?
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Зєля їх на Банковій поселить ,а ганчірук буде їх годувати!
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