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 Политика Украины
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 Минюст просит Окружной админсуд аннулировать регистрацию 35 политических партий

В Окружной административный суд Киева поступило 35 исков от Министерства юстиции Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств ряда политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст подал иск об аннулировании регистрации 48 "партий-зомби". ВИДЕО

Так, сейчас в Окружной админсуд поступило 35 соответствующих исков. Среди ответчиков, в частности, указаны такие партии как "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.

"Сейчас судом решаются вопросы открытия производств по данным административным искам", - добавили в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3174774
 
 
 Топ комментарии
 
Я чомусь впевнений що в цьому списку партії петуШарія нема.
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трансляція
https://www.youtube.com/watch?v=b7Mtjlmhzn4&feature=youtu.be

Волонтер и участник российско-украинской войны Маруся Зверобой пришла в Печерский районный суд города Киева, где ей должны избрать меру пресечения. Видео транслирует с места событий телеканал "НАШ". Это связано с известным видео, где она вместе с нынешним народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Софией Фединой резко высказываются в сторону президента Украины Владимира Зеленского. "Я никому не угрожала. Неужели Зеленский думает, что он и дальше будет продолжать хамить военнослужащим? Вы хотите меня "закрыть" за "несанкционированную акцию"? Так у нас не Россия пока что, а демократическая страна! В 2014 году я добровольно пошла на войну! Я имею честь и ответственность, а у вас ее нет вообще! У меня нет огромного количества раненых ребят, я готовила ребят, чтобы они выжили! Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это! И вы утопите Зеленского своими руками! Я буду Вашего работодателя уничтожать за то, что не послушал военнослужащих! Он хочет отводить войска, а на наши позиции пришли россияне! И бежать я никуда не буду!" - эмоционально заявила Зверобой, обращаясь к прокурору.
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Хана ЗЄльоним, в них немає мережі осередків і членів партії... Одна віртуальна БОТхвєрма. Минюст просит Окружной админсуд аннулировать регистрацию 35 политических партий - Цензор.НЕТ 5099
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Хана ЗЄльоним, в них немає мережі осередків і членів партії... Одна віртуальна БОТхвєрма. Минюст просит Окружной админсуд аннулировать регистрацию 35 политических партий - Цензор.НЕТ 5099
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Якщо Печерний, то вирок буде відомий.
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трансляція
https://www.youtube.com/watch?v=b7Mtjlmhzn4&feature=youtu.be

Волонтер и участник российско-украинской войны Маруся Зверобой пришла в Печерский районный суд города Киева, где ей должны избрать меру пресечения. Видео транслирует с места событий телеканал "НАШ". Это связано с известным видео, где она вместе с нынешним народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Софией Фединой резко высказываются в сторону президента Украины Владимира Зеленского. "Я никому не угрожала. Неужели Зеленский думает, что он и дальше будет продолжать хамить военнослужащим? Вы хотите меня "закрыть" за "несанкционированную акцию"? Так у нас не Россия пока что, а демократическая страна! В 2014 году я добровольно пошла на войну! Я имею честь и ответственность, а у вас ее нет вообще! У меня нет огромного количества раненых ребят, я готовила ребят, чтобы они выжили! Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это! И вы утопите Зеленского своими руками! Я буду Вашего работодателя уничтожать за то, что не послушал военнослужащих! Он хочет отводить войска, а на наши позиции пришли россияне! И бежать я никуда не буду!" - эмоционально заявила Зверобой, обращаясь к прокурору.
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лишить свидетельства и разогнать в шею. давно пора почистить.
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Партии у которых менее 1% поддержки избирателями на свалку истории.
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У нас нема політичних партій. Є клуби за інтересами.
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и шо, слюгу народа тоже почикают? вот горе то будет, почище слива нашего пятра
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Народ, Каховское водохранилище заражено ядохимикатами, предупредите родных и близких чтоб не пользовались водой с него (!!!)
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Та ты шо! Капец, как жить! Только не пошел бы ты нах!
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Я чомусь впевнений що в цьому списку партії петуШарія нема.
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Бугагашеньки! Партия должна быть одна! И стучать нужно чаще!
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ну парию Шария-то, надеюсь, оставили??? вот сейчас бегу в нее вступать, а то партбилеты уже заканчиваются.....
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Как по мне, это все равно что закрывать все ФОП не пополняющие бюджет на лям баксов в месяц. Типа открылся, год поработал, лям баксов в бюджет не даешь - ты фиктивный фоп на закрытие
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где же они теперь столоваться будут?
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а як вам ця "новина".. а Мін'юст просить Окружний адмінсуд анулювати реєстрацію 35 політичних партій - Цензор.НЕТ 6683 кримінальний-олігархат хоче закріпити свої позиціїї...
В Україні пропонують дозволити приватні військові компанії

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді.

Передбачається, що пропонується створити відповідну Нацкомісію з питань військового консалтингу, яка регулюватиме сферу.
Актуальність такого проекту обгрунтовують тим, що такі компанії вже існують, проте зареєстровані та сплачують податки в інших країнах, а легалізація даного бізнесу наповнить бюджет. Також це дасть робочі місця для ветеранів АТО/ООС.

Таким компаніям буде дозволено проводити військову (а також технічну і медичну) та іншу підготовку і займатися охоронною діяльністю за кордоном в зонах підвищеного ризику, окрім території країни агресора - РФ.
ПВК (Приватні військові компанії) також зможуть мати навчальні бази в Україні, зброю, право на її перевезення за кордон тощо.
Однак заборонятиметься використання сили на території України та приймати участь у військових операціях та акціях, зокрема направлених на захоплення влади чи територій в країнах діяльності.
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Что касается ПАРТИЙ, то это не про Украину...
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Надо отменить регистрацию ОПЗЖ оппым за сотрудничество с кацапами.
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..."Ах, ты ж п@..р": Маруся Зверобой оскорбила прокурора на суде и порекомендовала ему надеть собачий ошейникВ понедельник, 10 февраля, во время суда по мере пресечения волонтерка Маруся Зверобой, угрожавшая смертью президенту Украины, обозвала прокурора и порекомендовала ему надеть ошейник.
Пряма трансляція
https://www.youtube.com/watch?v=7AG4Ul7uNcY
Прокурор начал зачитывать подозрение Зверобой, отметив, что оно было основано на лингвистической экспертизе. После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести в зале начали смеяться. После чего Зверобой, перекрикивая прокурора, сказала: "Ах, ты ж п@..р". Прокурор продолжил зачитывать подозрение.
В итоге обвинение попросило суд обязать волонтерку сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, собака!".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/357991-ah_ty_h_p..r_marusja_zveroboj_oskorbila_prokurora_na_sude_i_porekomendovala_emu_nadetj_sobachij_oshejnik
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