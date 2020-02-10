 Минюст просит Окружной админсуд аннулировать регистрацию 35 политических партий

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.
"Истец считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет", - сказано в сообщении.
Так, сейчас в Окружной админсуд поступило 35 соответствующих исков. Среди ответчиков, в частности, указаны такие партии как "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.
"Сейчас судом решаются вопросы открытия производств по данным административным искам", - добавили в суде.
https://www.youtube.com/watch?v=b7Mtjlmhzn4&feature=youtu.be
Волонтер и участник российско-украинской войны Маруся Зверобой пришла в Печерский районный суд города Киева, где ей должны избрать меру пресечения. Видео транслирует с места событий телеканал "НАШ". Это связано с известным видео, где она вместе с нынешним народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Софией Фединой резко высказываются в сторону президента Украины Владимира Зеленского. "Я никому не угрожала. Неужели Зеленский думает, что он и дальше будет продолжать хамить военнослужащим? Вы хотите меня "закрыть" за "несанкционированную акцию"? Так у нас не Россия пока что, а демократическая страна! В 2014 году я добровольно пошла на войну! Я имею честь и ответственность, а у вас ее нет вообще! У меня нет огромного количества раненых ребят, я готовила ребят, чтобы они выжили! Как по мне, ваш "зеленый" работодатель не кто иной, как сс@кло! Я в глаза вам, падлы, говорю это! И вы утопите Зеленского своими руками! Я буду Вашего работодателя уничтожать за то, что не послушал военнослужащих! Он хочет отводить войска, а на наши позиции пришли россияне! И бежать я никуда не буду!" - эмоционально заявила Зверобой, обращаясь к прокурору.
В Україні пропонують дозволити приватні військові компанії
Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді.
Передбачається, що пропонується створити відповідну Нацкомісію з питань військового консалтингу, яка регулюватиме сферу.
Актуальність такого проекту обгрунтовують тим, що такі компанії вже існують, проте зареєстровані та сплачують податки в інших країнах, а легалізація даного бізнесу наповнить бюджет. Також це дасть робочі місця для ветеранів АТО/ООС.
Таким компаніям буде дозволено проводити військову (а також технічну і медичну) та іншу підготовку і займатися охоронною діяльністю за кордоном в зонах підвищеного ризику, окрім території країни агресора - РФ.
ПВК (Приватні військові компанії) також зможуть мати навчальні бази в Україні, зброю, право на її перевезення за кордон тощо.
Однак заборонятиметься використання сили на території України та приймати участь у військових операціях та акціях, зокрема направлених на захоплення влади чи територій в країнах діяльності.
Пряма трансляція
https://www.youtube.com/watch?v=7AG4Ul7uNcY
Прокурор начал зачитывать подозрение Зверобой, отметив, что оно было основано на лингвистической экспертизе. После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести в зале начали смеяться. После чего Зверобой, перекрикивая прокурора, сказала: "Ах, ты ж п@..р". Прокурор продолжил зачитывать подозрение.
В итоге обвинение попросило суд обязать волонтерку сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, собака!".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/357991-ah_ty_h_p..r_marusja_zveroboj_oskorbila_prokurora_na_sude_i_porekomendovala_emu_nadetj_sobachij_oshejnik