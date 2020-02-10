 СБУ передала на утверждение представителям крымских татар список для обмена пленными с РФ, - Джемилев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".
"Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки - по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде - они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях", - рассказал он.
По его словам, "рассматривают каждую фамилию".
"Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", - добавил Джемилев.
И получится, что РФ торгует людьми.
Татар обменивает на воду.
Вот такой вот бартер.
Я бы воду в Крым порционно давала, чтобы знать, за какую цену идет один человек, какие запоребриком расценки.
пока эти три гниды со своими друзяками открыто портят воздух Украины
никто уважать СБУ из украинских граждан не будет