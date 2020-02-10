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 Политика Украины, Общество
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 СБУ передала на утверждение представителям крымских татар список для обмена пленными с РФ, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что СБУ передала представителям крымских татар на утверждение список лиц для обмена с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

"Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки - по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде - они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях", - рассказал он.

По его словам, "рассматривают каждую фамилию".

"Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе", - добавил Джемилев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174773
 
 
 Топ комментарии
 
Невірне питання. Не на кого, а на що. Вода, зняття санкцій, визнання ордло. Навіть зараз не зрозуміло на кого вони збираються міняти наших кримців
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жигун, чего вопишь! Ничего с твоей Марусей не случиться.
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жигун, чего вопишь! Ничего с твоей Марусей не случиться.
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и скока процентов, як посреднику, джамильке за це положено?
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Да, запустят.
И получится, что РФ торгует людьми.
Татар обменивает на воду.
Вот такой вот бартер.
Я бы воду в Крым порционно давала, чтобы знать, за какую цену идет один человек, какие запоребриком расценки.
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...на месте готовятся во всю уже..руцке вопят на всех своих сайтах, что договорились уже.. СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 968
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Відімо, відімо. Коли запустять, тоді і верещатимеш.
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Знаючи зловредність кацапні, саме цих людей вони і не обміняють, а підсунуть своє фуфло.
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А КУДА ОНИ ВЕРНУТСЯ ЕСЛИ У НИХ СЕМЬИ ОСТАЛИСЬ В КРЫМУ ОСТАЛИСЬ? А ЕЩЕ НАПОМНИТЕ ЗЕЛЕНКОМУ ЧТО ВОПРОС ЗАЛОЖНИКОВ НЕ РЕШИТСЯ ПОКА КРЫМ И ОРДЛО ОККУПИРОВАНЫ. ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАВТРА ОБМЕНЯЕТ ВСЕХ НА ВСЕХ, НАБЕРУТ НОВЫХ И НА КОГО ТОГДА БУДУТ МЕНЯТЬ?
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Невірне питання. Не на кого, а на що. Вода, зняття санкцій, визнання ордло. Навіть зараз не зрозуміло на кого вони збираються міняти наших кримців
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Да. Нужно менять! Одного ЗЕЛЁНОСРАКОГО на одного татарина! А за БРАГАРА не менее 10 татар!
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Чесно кажучи незрозуміла зацікавленість росії в обміні кримських татар. Що отримує росія?
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если это неизвестно, то значит украинцев опять надурят по полной.
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СБУ передала на затвердження представникам кримських татар список для обміну полоненими з РФ, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 9740
пока эти три гниды со своими друзяками открыто портят воздух Украины
никто уважать СБУ из украинских граждан не будет
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Ні. Вода є визнання Криму російським, тому вода важливіша.
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а мне кажется патриотический биоматериал намного важней.
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нє, все-таки людина - вершина ієрархії цінностей, тому з водою не можна порівнювати. Але з тією водою постраждають інші люди, і ось тут наступає патова ситуація, бо свобода одних людей продається за свободу інших.
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