Песков об обмене послами: Разговора между Москвой и Киевом не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает "Газета.Ru".

Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о кандидатурах, отметив, что между главами двух стран существует определенный контакт.

Песков также добавил, что готовность обмена дипломатами декларируется российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не планирует назначать посла в России, - МИД

Напомним, в понедельник, 10 февраля, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву. В свою очередь в МИД Украины заявили, что украинская сторона пока не намерена назначать своего посла в РФ.