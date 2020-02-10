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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (5277) Песков (1013) посол (1357) Россия (74885)

 Песков об обмене послами: Разговора между Москвой и Киевом не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом все еще не было разговора о возможности обмена послами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает "Газета.Ru".

Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о кандидатурах, отметив, что между главами двух стран существует определенный контакт.

Песков также добавил, что готовность обмена дипломатами декларируется российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не планирует назначать посла в России, - МИД

Напомним, в понедельник, 10 февраля, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву. В свою очередь в МИД Украины заявили, что украинская сторона пока не намерена назначать своего посла в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3174771
 
 
 Топ комментарии
 
Песков об обмене послами: Разговора между Москвой и Киевом не было.
ТАСС уполномочен сообщить, высказывание следует читать:

Песков об обмене послами ОСЛАМИ : Разговора между Москвой и Киевом не было
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Иногда отдыхаю в Турции . Письков - типичное лицо русского туриста .
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не горячись
выпустят, максимум админштраф
времена когда закрывали на 4 года за разорванный портрет президента
надеюсь безвозвратно прошли
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возможно поступила инфа шо мордор готовит замах
все же знают шо московиты себя там как дома чувствуют
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тебе смешно
а вдруг
какой никакой а гарант стабильности
самый лучший из того что было как оказалось
можешь продолжать рыготать
но это правда, нет нормальных украинцев как оказалось
от слова вообще
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Ти про Хорта?- Так той даун сів не за портрет, а за захоплення облдержадміністрації та ;ВНР;. Це будучи на умовному за побиття чорношкірих студентів під гуртожитком медуніверу.
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озброеного захопленя?
а шо таке ВНР?
неужели винницкая народная республика?
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А ти подивися що він там зіпав. Я розумію що дитина трохи хвора на голову, але батькам варто було його лікувати.
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гугл выдал шо хорт это порода собак
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Знімись з ручніка. Хорт- погоняло, погрємуха, кличка Юри Павленка.
Пєсков про обмін послами: Розмови між Москвою і Києвом не було - Цензор.НЕТ 4340
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фигасе его отрихтовали
теперь понятно откуда ВНР взялось
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Та то чорношкірі ;арійцю; пару разів по пиці дали.
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У СТОЛИЧНОМУ СУДІ ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД ВЕТЕРАНЦІ МАРУСІ ЗВІРОБІЙ - ПОДРОБИЦІ (ОНОВЛЕНО)

Слідчий у справі подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу для військовослужбовиці у вигляді особистого зобов'язання
Запобіжний захід ветеранці Олені Біленькій (відомій також як Маруся Звіробій_ має обрати Печерський районний суд Києва. Засідання там розпочалося приблизно годину тому. Про це повідомляє з місця події кореспондентка "5-го" Валерія Павленко.

Водночас адвокати підозрюваної вимагали передати матеріали справи до Шевченківського суду. За територіальною підсудністю Марусі Звіробій, судове засідання має відбуватися саме там, запевняє захисник. Однак суддя відхилив вимогу адвоката Марусі Звіробій.
Слідчий у справі подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу для військовослужбовиці у вигляді особистого зобов'язання.
Як повідомляється, нині захисник клопоче про відвід прокурора. Суд пішов до нарадчої кімнати.
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а почему Федины там нема?
недоторканность же вроде отменили
тем более все видели шо она реально подставила эту Марусю
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Это называется репрессии.
Какие там угрозы убийством если на том же цензоре куча кремлеботов призывала к убийству действующего на тот момент президента Порошенко,а потом как апофеоз беспредела они угрожали убийством избирателям которые не правильно голосуют на выборах.
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У Федыны ангина резко ckexbkfcm, очень вовремя сориентировалась...

Подозреваемой Елене Анатольевне Самбул (ред. поганяло Маруся Зверобой) вручили подозрение.
Подозреваемая Елена Самбул явилась в ГБР и дала чистосердечные признания.
По словам Елены Самбул, она не хотела угрожать убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, просто тогда такая напряженная ситуация была.«Маруся Зверобой» заявила:

«Тогда такая ситуация была. Меня попросили это сделать. Жесткое видео против Президента. Я сделала это и мне пообещали материальную помощь и защиту. На данный момент нет ни защиты ни денег. Меня просто кинули».
Зверобой уверена, что ее использовали как торпеду:
» Меня использовали и мне жаль, что так случилось. Петр Порошенко и его команда хотели сделать из меня Жанну Дарк, но не получилось…»
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Цікаво що на Цензорі з цього приводу тиша.
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Сайт кілька разів брав інтерв'ю в Марусі. Не гарно замовчувати факт перслідування владою.
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А може вже попередили.До речі, моєму начальству з МОЗ прийшла рознарядка- слідкувати за сторінками в соцмережах працівників.Я вже вдруге мав розмову.
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Давайте обмін зеленського на усіх патріотів України...
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Да какая разница! влюбиться и дразниться Песков об обмене послами: Разговора между Москвой и Киевом не было - Цензор.НЕТ 7408
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Песков об обмене послами: Разговора между Москвой и Киевом не было.
ТАСС уполномочен сообщить, высказывание следует читать:

Песков об обмене послами ОСЛАМИ : Разговора между Москвой и Киевом не было
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когда налажен контакт между президентами то и послы не нужны
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Иногда отдыхаю в Турции . Письков - типичное лицо русского туриста .
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послами ладно..... а ослами??? правда..., ваших нам не нужно..., а вот своего можем подогнать! и кличка у него ласковая - "Бубочка"...
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На хрена Украине руцкие послы?шоб опять воду мутили , поедая украинский борщ ?
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ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков.
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Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
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нах не нужно....повылазили, что один, что второй...
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Если Песков говорит " не было", значит было, однозначно! Только 73% лохов об этом расскажут позже, а может и не расскажут, просто поставят перед фактом.
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ну не было, и не было
нахер тут нужен ваш "посол"?
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начинается игра нового фронтмена Козака против Украины
часть 1. - восстановить дипотношения
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