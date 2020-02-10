Песков об обмене послами: Разговора между Москвой и Киевом не было.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает "Газета.Ru".
Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о кандидатурах, отметив, что между главами двух стран существует определенный контакт.
Песков также добавил, что готовность обмена дипломатами декларируется российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Напомним, в понедельник, 10 февраля, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву. В свою очередь в МИД Украины заявили, что украинская сторона пока не намерена назначать своего посла в РФ.
выпустят, максимум админштраф
времена когда закрывали на 4 года за разорванный портрет президента
надеюсь безвозвратно прошли
все же знают шо московиты себя там как дома чувствуют
а вдруг
какой никакой а гарант стабильности
самый лучший из того что было как оказалось
можешь продолжать рыготать
но это правда, нет нормальных украинцев как оказалось
от слова вообще
а шо таке ВНР?
неужели винницкая народная республика?
теперь понятно откуда ВНР взялось
Слідчий у справі подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу для військовослужбовиці у вигляді особистого зобов'язання
Запобіжний захід ветеранці Олені Біленькій (відомій також як Маруся Звіробій_ має обрати Печерський районний суд Києва. Засідання там розпочалося приблизно годину тому. Про це повідомляє з місця події кореспондентка "5-го" Валерія Павленко.
Водночас адвокати підозрюваної вимагали передати матеріали справи до Шевченківського суду. За територіальною підсудністю Марусі Звіробій, судове засідання має відбуватися саме там, запевняє захисник. Однак суддя відхилив вимогу адвоката Марусі Звіробій.
Слідчий у справі подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу для військовослужбовиці у вигляді особистого зобов'язання.
Як повідомляється, нині захисник клопоче про відвід прокурора. Суд пішов до нарадчої кімнати.
недоторканность же вроде отменили
тем более все видели шо она реально подставила эту Марусю
Какие там угрозы убийством если на том же цензоре куча кремлеботов призывала к убийству действующего на тот момент президента Порошенко,а потом как апофеоз беспредела они угрожали убийством избирателям которые не правильно голосуют на выборах.
Подозреваемой Елене Анатольевне Самбул (ред. поганяло Маруся Зверобой) вручили подозрение.
Подозреваемая Елена Самбул явилась в ГБР и дала чистосердечные признания.
По словам Елены Самбул, она не хотела угрожать убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, просто тогда такая напряженная ситуация была.«Маруся Зверобой» заявила:
«Тогда такая ситуация была. Меня попросили это сделать. Жесткое видео против Президента. Я сделала это и мне пообещали материальную помощь и защиту. На данный момент нет ни защиты ни денег. Меня просто кинули».
Зверобой уверена, что ее использовали как торпеду:
» Меня использовали и мне жаль, что так случилось. Петр Порошенко и его команда хотели сделать из меня Жанну Дарк, но не получилось…»
Даже в раше такого нет.
ТАСС уполномочен сообщить, высказывание следует читать:
Песков об обмене
посламиОСЛАМИ : Разговора между Москвой и Киевом не было
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Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
нахер тут нужен ваш "посол"?
часть 1. - восстановить дипотношения