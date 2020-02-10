 Наемников на Донбассе принуждают к получению паспорта РФ и сразу же его изымают, чтобы предотвратить дезертирство, - ГУР

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, информирует Цензор.НЕТ.
Принуждая к получению российских паспортов, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом, для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения.
В то же время меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, находящихся на командных должностях в 1 и 2 АК приводят к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, случаев дезертирства.
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!
ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
и это Главнокомандующий ?
смешно
може они и не сепары там?
без удовольствия в наших шмаляют?
Убивать украинцев их никто не принуждает, а вот паспорта-а-а ...
Кто то увидел у наемников совесть?