 Наемников на Донбассе принуждают к получению паспорта РФ и сразу же его изымают, чтобы предотвратить дезертирство, - ГУР

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Принуждая к получению российских паспортов, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом, для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения.

В то же время меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, находящихся на командных должностях в 1 и 2 АК приводят к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, случаев дезертирства.

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