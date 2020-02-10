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 Наемников на Донбассе принуждают к получению паспорта РФ и сразу же его изымают, чтобы предотвратить дезертирство, - ГУР

Российско-оккупационные войска активизировали мероприятия по принудительной паспортизации 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Принуждая к получению российских паспортов, командиры частей и подразделений российско-оккупационных войск угрожают подчиненным увольнением и невыплатой денежного обеспечения. При этом, для предотвращения случаев дезертирства и самовольного оставления места службы российские паспорта у наемников изымаются сразу после их получения.

В то же время меры принуждения и пренебрежительное отношение российских офицеров, находящихся на командных должностях в 1 и 2 АК приводят к росту числа конфликтов в подразделениях с применением физической силы и, как следствие, случаев дезертирства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174770
 
 
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Марусі Звіробій
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********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!

ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
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у Осла стекают остатки яиц - уписался перед "языкатыми бабами"

и это Главнокомандующий ?
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тогда за стойкость должна быть предусмотрена премия - вручение украиского паспорта
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принуждают наёмников
смешно
може они и не сепары там?
без удовольствия в наших шмаляют?
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они их будут подвешивать обдроченцам, как ослам морковку..., перед отправкой на штурм Украинских позиций......
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Без регистрации места жительства в рф,он не действителен. И даже штраф за него полагается по ихним же законам )) Так,шо изымают для штрафов ))
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То не паспорт РФ а филькина грамота. Даже крысчан которые получили паспорта РФ не то что не пускают за границу а и как говорила одна знакомая выкидывают из самолета компании Аерофлот
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Лохи, які зареєструвалися у новій фішці для смартфонів, можуть і не дізнатися що на них теж виписані російські паспорти.
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Странная статья.
Убивать украинцев их никто не принуждает, а вот паспорта-а-а ...
Кто то увидел у наемников совесть?
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Я сомневаюсь что их принуждают. Потому что есть куча знакомых которые сами бегали за получением гражданства РФ. Другое дело что ета бумажка не делает их расиянами, и дурачки поздно ето понимают.
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