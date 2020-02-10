 Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии российской агрессии, - Пристайко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Получил четкие заверения в поддержке важных для Украины процессов - реформы, борьба с коррупцией, противостояние вооруженной агрессии. Жду Министра в Украине в ближайшее время", - сообщил Пристайко.

Отметим, 9-10 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осуществляет визит в Итальянскую Республику по приглашению его итальянского коллеги Луиджи Ди Майо.

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