 Директор предприятия подозревается в завладении 6,2 млн грн, выделенных на строительство казарм для военнослужащих, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, указанное лицо подозревается во внесении в акты приема выполненных строительных работ заведомо недостоверных сведений, путем завышения объемов выполненных работ и использованных материалов на строительство трех казарм для военнослужащих на территории Волынской области.

Следствие считает, что в результате этого предприниматель завладел бюджетными средствами в сумме более 6,2 млн грн.

Также в ходе расследования этого уголовного производства сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) инженеру по техническому надзору, который безосновательно утвредил объемы и качество выполненных работ.

Сейчас в уголовном производстве проверяется причастность к совершению преступлений других должностных лиц. По результатам следственных действий будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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