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Все про:Волынь (676) строительство (1688) Офис генерального прокурора (81)

 Директор предприятия подозревается в завладении 6,2 млн грн, выделенных на строительство казарм для военнослужащих, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении директору одного из коммерческих предприятий в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, указанное лицо подозревается во внесении в акты приема выполненных строительных работ заведомо недостоверных сведений, путем завышения объемов выполненных работ и использованных материалов на строительство трех казарм для военнослужащих на территории Волынской области. 

Следствие считает, что в результате этого предприниматель завладел бюджетными средствами в сумме более 6,2 млн грн.

Также в ходе расследования этого уголовного производства сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) инженеру по техническому надзору, который безосновательно утвредил объемы и качество выполненных работ.

Сейчас в уголовном производстве проверяется причастность к совершению преступлений других должностных лиц. По результатам следственных действий будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174766
 
 
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ось яка падина -даже совести не хватило по божески гроши в оффшор кинуть
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Можливі 2 варіанти:
1. Дійсно вкрав.
2, Перейщов євреям дорогу і богообрані мстяться.
Вам, особисть, який здається більш вірогідним?
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трохи не так...

1. умови тендерів були дебільними...
2. в результаті нормальні підрядники на тендери взагалі не вийшли. прийшли одні гавайці...
3. фінансувалось будівництво також череж жо пу.
4. те, що сталось, було очікуваним і прогнозованим.
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Едем, едем по накатанной.Пора в Китай выселять подозреваемых. Там Бог разберется.
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Бідолашний, крав з Україною в серці.
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