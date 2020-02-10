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 Политика Украины
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Все про:МИД (5277) посол (1357) Россия (74885)

 Украина не планирует назначать посла в России, - МИД

Украина не планирует назначать посла в России в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос агентства "Украинские новости".

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - сказано в ответе.

Ранее сообщалось, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет, однако не уточнил в какие из них именно. В ответ на запрос агентства ведомство сообщило, что России в этом списке нет.

"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", - сказано в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова отправить посла в Украину, - Лавров

В январе российские СМИ писали, что РФ подбирает кандидатуру для назначения своего посла в Украине. Тогда же МИД сообщил, что не получал от России запрос на назначение посла.

"Запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало", - сообщили в украинском МИДе.

В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой.

Украина не планирует назначать посла в России, - МИД 01

Напомним, в понедельник, 10 февраля, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву.

Источник: https://censor.net.ua/n3174765
 
   
 Топ комментарии
 
как не планируете назначать посла?!
Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 8836
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До себе теж не запрошуємо.
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Ермак ведет дорогой в союз с Рашей, нахрена размениваться по пути по-мелочам...
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Какие послы-- перекрыть границу кацарылым убийцам вот одна из первоочередных задачь правительства Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 8832
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медведчук есть. посол за обои стороны, лучше и не надо.
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а стоило бы - обмен клоунами как раз бы ко двору пришелся
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Никаких кацапскх послов нам не надо. Кацапы хотят хитро создать картинку для мира типа какая война, вон даже послы наши работают.
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Не надо посла. У нас есть своёй зелёный голубь мира.
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никуясебе? ЗЕмеля зубки показывает? сейчас приедет кремлевский куратор с напильником и быстренько их повыпиивает......
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напильник это уже история. сегодня есть аккумуляторные болгарочки )
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Нафіга посли, якщо є агенти на місцях.
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а нафіга? Якщо є малорос-колаборант зеленський
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Эти озабоченные мазохисты еще что то планируют?
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