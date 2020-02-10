 Встреча министров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется, - глава конференции Ишингер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава конференции Вольфган Ишингер.
"Мне неизвестно, что есть какое-либо конкретное планирование переговоров на министерском уровне. Формальная встреча в "нормандском формате", по моим данным, не запланирована", - сказал он.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.
Также Ишингер сообщил, что Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться в феврале в Мюнхене.
- Найкращий?
- Ніт.
Мюнхенская речь Хуууила
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Волонтерка высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете.
"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!
ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!