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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:нормандская четверка (1079) Мюнхен (87)

 Встреча министров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется, - глава конференции Ишингер

Планов проводить встречу в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на уровне министров в Мюнхене нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава конференции Вольфган Ишингер.

"Мне неизвестно, что есть какое-либо конкретное планирование переговоров на министерском уровне. Формальная встреча в "нормандском формате", по моим данным, не запланирована", - сказал он.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

Также Ишингер сообщил, что Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться в феврале в Мюнхене.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174760
 
 
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Ясна річ що не буде. Хуйло присмерті, Лошадь в запої, а в Бубочки - ломка.
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Ясна річ що не буде. ***** присмерті, Лошадь в запої, а в Бубочки - ломка.
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- Воно в нас найсращий лідер!
- Найкращий?
- Ніт.
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Та нє просто міністра закордонних справ в Україні немає
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це символично лететь на цей шабаш в день влюбленыых, да и неспроста все цие - толи зеля полюбит кого то, то ли зелю полюбят, надо зеле брать с собой профана с самокатом, тот хоть знает когда и в какой момент можновключить заднюю скорость
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на цей шабаш в день влюбленыых, да и неспроста все цие - это на каком языке?
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умный поймет, дурний задаст вопрос
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ты его понимаешь? вот и разговаривайте между собой Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер - Цензор.НЕТ 9573
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Планується виступ клованів болтом по роялю.
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Пускай озвучит результаты поездки в Италию. Я, например, тоже хочу в Ватиканские музеи, да еще на шару. Какой-то лютый пипец, путешествия за казенный кошт. Где результаты?
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Мюнхенський сговор
Мюнхенская речь Хуууила
чекаємо на Мюнхенське позорисько сьогоднішньої України
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Волонтерка Маруся Зверобой, которой сегодня, 10 февраля, Печерский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения, назвала президента Украины Владимира Зеленского "ссыклом".

Волонтерка высказала свое возмущение тем, что президент Украины прибыл в Ватикан в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек… Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.
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Марусі Звіробій
ОБИРАЮТЬ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У ПЕЧЕРНОМУ СУДІ!!!
********** - НАСРАВ В ТРУСИ І МОВЧИТЬ!

ГАНЬБА ПІДСТИЛЦІ КОЛОМОЙСЬКОГО!
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