 Встреча министров в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется, - глава конференции Ишингер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава конференции Вольфган Ишингер.

"Мне неизвестно, что есть какое-либо конкретное планирование переговоров на министерском уровне. Формальная встреча в "нормандском формате", по моим данным, не запланирована", - сказал он.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

Также Ишингер сообщил, что Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться в феврале в Мюнхене.

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